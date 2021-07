Pábitelé

Kdy: pátek 25. června od 20.00 hodin

Kde: koupaliště Brná

Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala v podání Činoherního studia v Ústí nad Labem, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Inscenace se odehraje na přírodní scéně koupaliště v Brné. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení všeho druhu

Předprázdninový víkend v letním kině

Kdy: pátek 25. až neděle 27. června

Kde: letní kino v Ústí nad Labem

V pátek budou koncertovat Petr Bultas Band (od 18.00 hodin) a Kabát revival (od 20.00 hodin). V sobotu vystoupí Martin Ketner Band (od 18.00) a Tony Smrčka Blues Band a zpěvák Marek Hlavice (od 20.00). V neděli se představí dechovka Doubravanka (od 14.00) a od 16.00 hodin bude divadelní představení pro děti.

Růže pro hraběnku Henriettu

Kdy: Sobota 26. a neděle 27. června od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Státní zámek Velké Březno připravil první letošní květinovou výstavu s názvem Růže pro hraběnku Henriettu. Hraběnka Henrietta Chotková byla na konci 19. století a v prvních desetiletích 20. století slavnou a světoznámou pěstitelkou a šlechtitelkou růží. Její růžová zahrada na slovenském zámku Dolná Krupá, které věnovala celý svůj život, obsahovala stovky a stovky nejrůznějších růží a byla vyhledávaným místem všech milovníků této královny květin. Žel za 2. světové války bylo celé její království nenávratně zničeno a není divu, že hraběnka krátce na to umírá. Zbytků růžových keřů se však ujal její zahradník a ten je přenesl do Hamburku, kde se podílel na vytvoření slavné růžové školky Kordes. Tato firma nejen že dodnes šlechtí nádherné růže, ale nezapomíná ani na paní hraběnku. V nedávné době tedy z původních růží hraběnky Chotkové vyšlechtila několik překrásných odrůd, z nichž jedna nese jméno Růžová hraběnka Marie Henrietta. Je pro nás velkou ctí, že šest těchto keřů právě kvete v zámecké zahradě. Kromě nich však návštěvníci uvidí i desítky jiných růží, jimiž vyzdobíme zámecké salony, které pro nás velkoobchodník s květinami, firma Hrdlička a Bílek ze Zlatník u Prahy nechala přivézt z dalekých zemí…

Bitva na Běhání

Kdy: sobota 26. června od 10.00 hodin

Kde: U Chlumce

U Chlumce proti sobě opět stanou husitské a křižácké vojsko. Dobové ležení bude otevřeno už od 10.00 hodin. Hlavní program začíná ve 13.00 hodin. V programu je dobová muzika, kejklíři, ukázky zbraní, turnaj těžkooděnců i samotní bitva Na Běhání.

Den obce Dolní Zálezly

Kdy: sobota 26. Června od 13.00 do 17.00 hodin

Kde: Na fotbalovém hřišti

V sobotu 26. června se uskuteční Den obce Dolní Zálezly s bohatým programem pro děti. Začíná se ve 13.00 hodin. Bude airbrush tetování, pouťové a nafukovací atrakce, soutěže a prezentace Jednotky dobrovolných hasičů z Prackovic nad Labem.

Den s Cepíkem na Střekovské náplavce

Kdy: sobota 26. června od 14.00 hodin

Kde: Střekovská náplavka

V rámci série Léto na Střekovské náplavce se tentokrát uskuteční Den s Cepíkem. Při něm bude představeno zdravé mlsání a uskuteční se i divadlo pro děti. Začátek je ve 14.00 hodin.

Manželské etudy aneb Neberme klasiku vážně

Kdy: Neděle 27. Června od 17.00 hodin

Kde: Kostel sv. Havla v Chlumci

Koncert Prima Vista Quartetu. Vystoupí členové Severočeské filharmonie, Severočeského divadla a pedagogové Konzervatoře v Teplicích. Hodinový program bude plný (ne)klasické hudby. Vstupn je dobrovolné.

Lollipopz – Velká show 2021

Kdy: neděle 27. června od 15.00 hodin

Kde: sál Domu kultury v Ústí nad Labem

Lollipopz na šňůře po městech, o která si fanoušci nejvíce psali. Můžete se těšit na nový program, na velkou, barevnou a zábavnou hudební show, jejíž součástí jsou mimo jiné oblíbené soutěže a spousta písniček ze všech doposud vydaných alb, ale i písničky úplně nové z alba teprve připravovaného. K dispozici je také velmi omezený počet vstupenek Meet & Greet, které kromě vstupu na koncert umožňují i vstup na uzavřené setkání se skupinou Lollipopz, s možností získat autogram (exkluzivní plakát v ceně vstupenky), vyfotit se a prohodit s děvčaty pár slov. A to vše bez dlouhých front! Rodič může doprovodit dítě na Meet & Greet s běžnou vstupenkou.

Býk Ferdinand

Kdy: neděle 27. června od 15.00 hodin

Kde: letní scéna na hradě Střekov

Pohádka o býkovi Ferdinandovi v podání Činoherního studia v Ústí nad Labem, který rád polehává na rozkvetlé louce pod svým oblíbeným stromem, užívá si vůni květin a sní si o svém klidu. Jednou se ale splaší a jeho útěk ho dostane až na pravou španělskou koridu. Dokáže se dobromyslný býk dostat z této šlamastyky? Pohádka pro nejmenší s loutkami, písněmi a toreadory inspirovaná pohádkou od Walta Disneyho, která v roce 1939 získala Oscara v kategorii krátký animovaný film.

Architektura českých knihoven ve 21. století

Kdy: do 30. června

Kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Proč přijít: Severočeská vědecká knihovna nabízí čtenářům do konce měsíce června výstavu Architektura českých knihoven na 18 panelech, která umožní pohled na moderní a často architektonicky ambiciózní budovy, ve kterých sídlí různé typy knihoven od městských a krajských až po vysokoškolské. Nové knihovny jsou často navrhovány tak, aby nejen urbanisticky obohacovaly místo, kde vznikly, ale také aby umožnily knihovnám zajistit pro veřejnost knihovnické a informační služby v daleko širším rozsahu než doposud. Výstava je přístupná v čase otevření knihovny zdarma.

Červen s dlouhonohými skřítky

Kdy: v průběhu měsíce června

Kde: v Ústí nad Labem

Proč přijít: Dalším pokračováním Turistické sezony 2021 v Ústí nad Labem je akce Červen s dlouhonohými skřítky. A že nevíte, kdo jsou Dlouhonozí skřítci? Nevadí, seznamte se s nimi zde: httwww.usti-nad-labem.cz/…/usti…/dlouhonozi-skritci/. Akce je tentokrát rozdělena na dvě části. První částí je geocachingová trasa, při které pátráte spolu s Dlouhonohými skřítky po zlaté rybce. Druhou částí je výtvarná soutěž na téma „Jak ve vašich očích vypadá Dlouhonohý skřítek“. Geocaching: V Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) si vyzvedněte pas s instrukcemi a GPS souřadnicemi. Ten je opět možné také stáhnout na www.usti-nad-labem.cz/…/turisticka-sezona-2021/.

Online výtvarná dílna pro děti

Kdy: do konce měsíce června

Kde: na blogu dětského oddělení a facebooku Severočeské vědecké knihovny Ústí nad Labem

Nová výtvarná dílna s Terkou Kleinovou od 4. června 2021 na blogu dětského oddělení a facebooku knihovny. Létající talíř z papírového talíře, kašírované UFO. Uffff! Tak nelenošte a vyrábějte s Terkou!

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstavní projekt Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identita je přitom chápána jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu.

Michaela Labudová – Present Absence

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositeli sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci. V grafické tvorbě se Michaela Labudová zaměřuje na typografii, korporátní identitu, knižní tvorbu a ilustraci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.