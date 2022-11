55. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte

Kdy: Pátek 25. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Slavnostní vyhlášení výsledků a koncert vítězů 55. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianofortv se uskuteční v pátek 25. listopadu od 19.00 hodin v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Vstupenky jsou k dispozici na www.operabalet.cz.

Hradišťan & Jiří Pavlica

Kdy: Pátek 25. listopadu od 19.30 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem byla zejména v počátcích jeho existence lidová tradice. Organizátorem akce je Agentura For.

B4 + LOFN

Kdy: Pátek 25. listopadu od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: 200 korun

Vystoupení hned dvou unikátních hudebních projektů v Hraničáři! B4 Hudba, kde je vše na svém místě a v pořádku. Stačí se zaposlouchat do aktuální desky Pomazánkové máslo, zadívat se na její obal. Kapela, která miluje staré (elektronické) nástroje, ale nikdy nepropadá sebelásce. Kapela, která píše neoddiskutovatelné hity, ale pokaždé je zastře do hábitu melancholické nenápadnosti. Lidé zkušení, kteří se rádi nechávají okouzlovat. Skupina z Lužických hor. Příjemné cigárko. B4 jsou držitelé úplně první Vinyly za desku roku, odnesli si ji za Didaktik Nation Legendary Rock z roku 2011. O dva roky později se ucházeli o cenu v kategorii Počin roku za svůj patnáctihodinový koncert. A v roce 2019 se Albem roku stala Plastová okna. Stálice, jejíž pohyby je radost pozorovat.

DJ Cashmeer (funk, soul, disco, groove)

Kdy: Pátek 25. listopadu od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

V pátek 25. listopadu se do Café Max po několikaleté pauze vrátí pražský, striktně vinylový hráč DJ CASHMEER, který má v malíku (či spíše na deskách) všechny možné funky, souly, groovy, disca a boogie. Přijďte si zatančit! Nejmenší, ale zároveň nejútulnější dance floor ve střední Evropě bude připraven na vaše pohybové kreace.

Strašidla v muzeu

Kdy: Sobota 26. listopadu od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Celodenní zábavný dětský program plný her a soutěží chystá Muzeum města Ústí nad Labem na sobotu 26. listopadu. V celé budově muzea budou připravena strašidla, úkoly, cvičení a tvoření. Otevřeno od 10,00 do 16,00 hodin.

Svatojánský oheň

Kdy: Sobota 26. listopadu od 11.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Pohádka básníka Karla Šiktance. Letní večer, za kterého chlapci skáčou přes ohnivou hranici, přinese velké neštěstí. Matouš svůj skok nezvládne. Nebo to bylo jinak? Nechci je! Nechci nikoho! Nikdo mě nesmí vidět! Co pomůže, když něco moc bolí? Komu ukážeme své zranění? Komu se svěřit? A co je skutečně léčivé? Možná jsou to slova, o která se stará děda. Ten těch slov za celý život slyšel, napsal, řekl a promyslel strašně moc. Matouš chodí sto dní sem a tam, než se dokáže vrátit a podívat se pravdě do tváře. Vyšetřit, co se stalo a ošetřit ránu. Za zlou nocí vždycky nové ráno.

Rozsvícení vánočního stromu na Střekově

Kdy: Sobota 26. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Park rodiny Schichtů v Ústí nad Labem – Střekově

Vystoupí zpěvák Pavel Vítek, Ústecký dětský sbor a děti ze ZŠ a MŠ Brná. Budou tvořivé dílny nebo vánoční polévka.

Advent v Zoo Ústí nad Labem

Kdy: Neděle 27. listopadu od 11.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Vánoční svátky se kvapem blíží a my bychom vás rádi pozvali na první adventní neděli do zoo Dílničky pro malé i větší dětičky a pro dospěláky svařák! Stromeček s námi letos budou zdobit členové ústeckého basketbalového týmu Sluneta.

Ústecký štrúdl v DDM

Kdy: Neděle 27. listopadu od 14.00 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Tradiční doprovodná akce „Vánoční rolničky“. Letos se bude po delší odmlce opět soutěžit o nejchutnější a nejvoňavější ústecký štrúdlík, který ocení naše odborná porota. Dále vás čeká ochutnávka českých jablek, prodej regionálních potravin, aj., tak nezapomeňte dorazit. Samotná akce začíná od 14.00 hodin Nosit štrúdly můžete v den konání akce od 11.00 do 12.30 hodin. společně se jmenovkou a nechat na recepci DDM, později přinesené štrúdly nemohou být zařazeny do soutěže. Od 13.00 do 14.00 hodin hodnotí odborná porota, až od 14.00 hodin je ochutnávka pro veřejnost! Vyhlášení výsledků proběhne kolem cca 14.30 hodin v divadelním sále DDM.

Spící krasavice

Kdy: Neděle 27. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pohádkový příběh s podmanivou hudbou P. I. Čajkovského , kde Dobro vítězí nad Zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali. Libreto - volně zpracováno na téma pohádek Charlese Perraulta. Choreografie a režie - Margarita Pleškova a Vladimir Gončarov. Scéna a kostýmy - Jana Stejskalová.

Michalovi mazlíčci

Kdy: Neděle 27. listopadu od 15.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Představení pro děti s oblíbeným Michalem Nesvadbo. Michal si myslí, že už je moc velký na to, aby si hrál s dětmi, ale jeho „plyšáci“, největší mazlíčci, ho přesvědčí o tom, že z malého kluka ještě nevyrostl a hrát si může klidně dál. V představení uvidí děti skutečné hračky, oblíbené plyšáky, do kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Zimní přírodní aranžmá

Kdy: Neděle 27. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výroba adventního věnce se zahradní architektkou Adélou van Laanen, milovnicí rostlinstva, se s námi můžete pustit do zimního přírodního aranžmá – adventního věnce nebo misky na stůl, případně věnce na dveře nebo cokoliv, co vykouzlí Vaše šikovné prstíky. Přírodní materiál a materiál na výroby (korpusy, misky, drát, svíčky) budou k dispozici v galerii. Pokud si chcete přinést vlastní nádobu, dejte nám vědět při rezervaci místa.

Rozsvícení vánočního stromu na Lidickém náměstí

Kdy: Neděle 27. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Andělé a kouzelné víly dělají radost. Od 16.30 hodin vystoupí Vánoční brass Band, od 17.00 český muzikálový zpěvák Josef Vágner a od 17.40 hodin Ústecké bambiny. V 17.50 hodin přednese vánoční poselství primátor města a arcibiskup římsko-katolické farnosti. V 18.00 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom.

Vánoční hra aneb O tom slavném narození

Kdy: Neděle 27. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Příběh o narození Ježíška od Tomáše Vůjtka. Obsazení: Jan Plouhar, Andrea Berecková, Anna Fišerová, Petr Uhlík, Lukáš Černoch, Jan Jankovský j.h., Michal Kříž j.h., Kryštof Rímský j.h., Jan Hušek, Adam Ernest, Petr Barančík j.h., Yehor Kondratyuk j.h., Anna Masárová j.h., Anežka Škrnová j.h.

Rozsvícení vánočního stromu v Sebuzíně

Kdy: Neděle 27. listopadu od 17.00 hodin

Kde: Náměstíčko u kapličky v Sebuzíně

Tradiční zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromu. Vystoupí nejen dětský pěvecký sbor. Občerstvení zajištěno.

Výstava Rift Zone v Domě umění v Ústí nad Labem

Kdy: Do 11. února 2023

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem hostí až do 11. února 2023 výstavu s názvem Rift Zone. Vystavujícím je Lloyd Dunn (nula.cc). Dílo Rift zone (Riftová zóna) lze chápat jako tajemnou fugu generovaných a nahraných zvuků, které mají reprezentovat průřez zemskými energiemi a skladba zachycuje jejich možnou vnímatelnou podmnožinu. Autor se pokouší o podpovrchové zkoumání vlastností mýtických prvků země, vzduchu, ohně a vody, a to v kontextu systému.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.