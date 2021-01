Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: od 21. 12. 2020 do 28. 2. 2021

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Sen noci Svatojánské

Kdy: 26. 12. Od 16 do 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Činnoherní divadlo vám nabídne stream záznamu svého představení Sen noci svatojánské. Láska donutí čtveřici mladých milenců k riskantnímu činu: ocitnou se na útěku v hlubokém lese. Tu samou noc zde zkouší parta ochotníků krvavou komedii, se kterou se chtějí proslavit a zbohatnout. V lese uprostřed magické noci vládnou ale bytosti z jiných světů a osudy smrtelníků se propletou a obrátí naruby. Představení bude ke shlédnutí zdarma, pokud ale chcete můžete si vstupenku zakoupit a podpořit tím divadlo.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte do krásné podzimní přírody podél podlešínského potoka až k vodopádu. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Malý princ

Kdy: 26. 12. Od 10 do 20 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 300 nebo 500 korun

Proč přijít: Činnoherní divadlo vám nabídne stream záznamu svého představení Sen noci svatojánské. Veršovaná dramatizace jedné z nejčtenějších próz dvacátého století, která je nejen pro děti a zároveň i filozofickým traktátem nejen pro filozofy. Hra o tom, že „dospělí jsou prostě divní“, protože všichni dospělí byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla. Představení bude ke shlédnutí zdarma, pokud ale chcete můžete si vstupenku zakoupit a podpořit tím divadlo.

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Kdy: Po celý rok

Kde: Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Udělejte si výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednout na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.

Rozhledna Varhošť

Kdy: Po celý rok

Kde: Hlinná, Rozhledna Varhošť

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte kousek za Ústí pokochat se výhledem na krásnou podzimní krajinu. Varhošť se nachází v Českém středohoří, asi 10 kilometrů od Litoměřic. Na jeho vrcholku stojí železná rozhledna s kamennou základnou. Z ní se naskýtá výhled do širokého okolí. Až téměř k rozhledně se dá dojet autem. Stačí z Litoměřic odbočit na Hlinnou, pak do Kundratic, kde je parkoviště. Z něj se je to po žluté turistické značce už poue půl kilometru.

Na procházku po Mariánské skále

Kdy: Po celý rok

Kde: Mariánská skála, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Kousek přírody přímo za rohem. Běžte se projít po Mariánských loukách až na Mariánskou skálu a užijte si přírody. Pokud jste ze sídliště Dobětice dost možná máte Mariánské louky přímo pod oknem. A pokud ne, není problém přímo k nim dojet autobusem číslo 5. Vyrazte na malou procházku a dojděte až na Mariánskou skálu odkud se vám bude naskýtat krásný výhled na město.

Na Kozí Vrch za výhledem

Kdy: Po celý rok

Kde: Kozí Vrch,Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko městské částí Mojžíř leží Kozí vrch, ze kterého se naskýtá nádherný pohled do krajiny. Na vrcholku Kozího vrchu je skalní plošina, ze které je krásný výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu nebo do Ústí nad Labem. Celou trasu vede značená turistická stezka, odbočka ze zelené trasy z Neštědic do Neštěmic. Výlet samotný nezabere moc času, cesta nahoru je dlouhá asi jen 2 kilometry.

Tip na knihu: Poslední léto ve městě

Kdo: Gianfranco Calligarich

Kde: nakladatelství Argo, 2020

Na knižním trhu se díky vydavatelství Argo objevil román Poslední léto ve městě. Jeho autorem je uznávaný italský novinář, spisovatel a scenárista, ověnčený řadou cen, Gianfranco Calligarich. Třicátník Leo tráví celé dny tím, že se nazdařbůh poflakuje po římských ulicích a náměstích, vysedává po kavárnách s náhodnými známými a marně čeká na svou příležitost… Nemá žádnou stálou práci ani přátele, jedinou jistotu mu v neukotveném životě dává pronajatý byt a ojeté auto. Z existenciální letargie ho vytrhne temperamentní Arianna, ale i ta zakrátko zase zmizí. Významnou roli v románu, který atmosférou připomíná Felliniho Sladký život, hraje Řím; metropole, do jejíž omamné náruče se hrdina s nadějí vrhá, ale namísto splněných snů ho čeká jen tvrdá a bezútěšná realita.

Tip na hru: Pán prstenů - Putování po Středozemi

Kdy: ve volném čase doma s kamarády nebo rodinou

Kdo: Blackfire, 2020

Pán prstenů aneb Putování po Středozemi nebo Stínové cesty, to je titul strategické deskové hry pro pět hráčů ve věku od 14 let. V dolech Morie i v Temném hvozdu sílí hrozba. Trpaslíci naslouchali a pokyvovali plnovousy, neboť věděli, že se do toho hvozdu budou muset brzy odvážit a že po horách je to nejriskantnější překážka, kterou musí zdolat, než se dostanou k drakově baště. Stínové cesty je rozšíření deskové hry Pán prstenů: Putování po Středozemi.