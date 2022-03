Výstavou Naši Němci s Petrem Kourou Kdy: Pátek 25. února od 17.00 hodin Kde: Muzeum města Ústí nad Labem Kurátor výstavy Naši Němci a ředitel Collegia Bohemica Petr Koura bude tentokrát provádět výstavou Naši Němci se zaměřením na 20. století. Návštěvníci tak budou mít možnost nahlédnout do historie česko - německých konfliktů od Rakouska-Uherska až po druhou světovou válku. Vstupné 100/50 Kč, nutná rezervace na www.vstupenkyusti.cz

Ústecký masopust a Severočeské farmářské trhy

Kdy: Sobota 26. února od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: Městské sady a Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Masopust s průvodem, muzikou a další zábavou. V Městských sadech (amfiteátr u kašny) je v 11.00 hodin sraz účastníků masopustního průvodu. V

11.15 hodin se masopustní průvod vydá na Lidické náměstí za doprovodu kapely Ústečanka. Na Lidickém náměstí budou zabijačkové trhy, doprovodný program a ukázka tradičních masopustních zvyků. Přichystána je soutěž v

soutěž v pojídání chleba se sádlem (od 12.30 hodin) a vyhodnocení soutěže o nejlepší jitrnici. Ve 13.00 hodin začne animační programu. Vstup na akci je bezplatný. Účastníci průvodu v maskách jsou vítáni.

Pěšky Ústím #10: Mezi bukovými kopci

Kdy: Sobota 26. února od 13.00 hodin

Kde: Sraz je u jezírka v Městských sadech

Vycházka podél Klíšského potoka, který neuvidíme. Navštívíme cihelnu, která už nestojí. O kus dál stará továrna s vilou továrníka však stále slouží svému účelu. Podíváme se k mlýnu, který už nemele. V těch místech se mele už jen voda, aby se naposled nadechla před cestou v podzemí. Lov vetřelců a volavek mezi vinicemi bude úspěšný. Cestu přes údolí od studánky k vodárně si můžeme zkrátit recitací Písní kosmických. Staré Pockau jen lehce lízneme, protože vycházka po městské dálnici a největším kruhovém objezdu je pramálo poetická. Brutalismus nás však nemine. Dál nás už ale čekají netradiční výhledy. Ty nám nabídne odvrácená strana Střížovického vrchu. Ulice nesoucí jména umělců nás provedou pestrou paletou vil protkanou úzkými schodišti až skoro na vrchol. Okolo kopce domy, les, možná i strakapouda uvidíme a cesta nás dovede na Klíši. Bude to pestré. Trasu vybral a procházku povede městský cyklista Petr Zahrádka.

La Traviata

Kdy: Sobota 26. února od 17.00 hodin

Kde Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Román Alexandra Dumase ml. „Dáma s kaméliemi“ inspiroval Giuseppe Verdiho k napsání opery o nejslavnější dívce se špatnou pověstí, která dnes spolu s operami Il trovatore a Rigoletto patří k jeho nejslavnějším a zároveň i nejhranějším. Příběh dívky z pařížského „polosvěta“, její citové probuzení a zmařená touha po opravdové lásce, dojímá a uchvacuje spolu s Verdiho lyrickou hudbou své posluchače již 160 let.

Kocour Modročko

Kdy: Neděle 27. února od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Kocourek Modroočko je malé kotě, které se teprve učí pořádnému kočičímu životu. Jeho průvodcem je učený Bělovous Zrzunda a krásná kočka Zelenoočka. Postupně zjišťuje, jak dovede být ten „opravdový“ kočičí život zajímavý, někdy trochu krutý, ale především krásný. Podle knihy Josefa Koláře vznikla divadelní hra plná chytlavých a půvabných písniček Marka Ebena. Uvádí Divadlo Krapet Praha.

Višňový sad

Kdy: Neděle 27. února od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Premiéra známé inscenace od Antona P. Čechova. Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Pod jeho povrchem tiká čas. Žádné vedlejší postavy nejsou ani v naší realitě – každý do sadu něco přináší, něco zalívá a něco nechává ladem. Nejraději ale „filozofujeme, stěžujeme si na nudu a pijeme vodku“. Nejbližší repríza bude ve čtvrtek 3. března.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Sloní procházka

Kdy: Každý den

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří změna životního stylu, zejména zdravější stravování a více pohybu. Příkladem vám může být slonice Delhi, která pohyb rozhodně nezanedbává a pravidelně se vydává na procházku kopcovitým terénem zoo. Přijďte se také protáhnout do zoo a třeba se s ní potkáte. Otevřeno máme na pokladně každý den od 9.00 do 16.00 hodin, v areálu pak můžete zůstat až do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.