Enfant perdu vs. Enfant terrible

Kdy: každý den ve výloze

Kde: Dům kultury Ústí nad Labem

Dům kultury Ústí nad Labem právě hostí výstavu Enfant perdu vs. Enfant terrible lotyšského umělce Ivarse Gravlejse. Gravlejs na výstavě zdůrazňuje některé principy umělecké tvorby, jež jsou typické pro umělce Avděje Ter-Oganjana – hlavní zkoumanou osobnost Gravlejsovy disertační práce. Oba spojuje osobní a umělecký přístup k tvorbě vyznačující se nonkonformním a provokativním jednáním v podobě subverze, recese, (sebe)ironie a odporu k autoritám. Výstava je přístupná i během koronavirových opatření, protože je viditelná ve výloze z pěší zóny, kde komunikuje s divákem.

Pěšky Ústím #3: Lesem od poslední cesty

Kdy: sobota 27. 3., od 13.00 hodin

Kde: sraz u Starého krematoria na Střekově. Cíl u Mariánské skály

Když se dostanete na začátek Poslední cesty, půjde to už jen z kopce. Od hřbitova se vydáme Farskou loukou, která není loukou, ale bujným lesem. Cestami, které se s mapami ještě ani nesetkaly, sejdeme k loděnici, která se s loděmi naopak už rozloučila. Procházka je to téměř až rodinná, protože optimisticky probíhá od konce. Trasu vybrala Střekovská matka Jitka Barteczková.

Samoobslužná Velikonoční stezka v Zubrnicích

Kdy: do 6. dubna

Kde: Mlýnské údolí

Muzeum v přírodě Zubrnice otevřelo samoobslužnou Velikonoční stezku – zábavnou hru nejen pro děti, která má za úkol zábavnou i poučnou formou zpříjemnit zdravotní procházky těm, co se vydají do Mlýnského údolí. Její provedení a pochopitelně i předpokládaná účast jsou omezeny vládními protiepidemickými opatřeními, omezujícími pohyb a shromažďování osob, je tedy prozatím primárně určena převážně místním obyvatelům a lidem z nejbližšího okolí. „Prosíme tedy o jejich dodržování a ohleduplnost k ostatním…,“ žádají pořadatelé stezky s tím, že v případě nejasností či závad je na startovním a zároveň cílovém místě, tedy na dvoře domu z Loubí, uvedeno telefonní číslo na odpovědnou osobu. Stezkou mohou zájemci chodit až do 6. dubna. Chystané letošní hromadné oslavy Velikonoc v muzeu byly z důvodu vyhlášených protiepidemických opatření zrušeny a proběhnou online.

Toulky Ústeckým krajem

Kdy: do 15. 4.

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny (www.svkul.cz)

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Myslíte si, že znáte Ústecký kraj dobře? Pak si určitě zkuste zasoutěžit s ústeckou knihovnou. V rámci jejich akce Březen – měsíc čtenářů, si Oddělení studoven připravilo soutěžní hru. Účastníkům přiblíží několik míst z Ústeckého kraje. Ke každé z lokalit uvede tři nápovědy, které pomohou odhalit, o které konkrétní místo se jedná. Zaregistrovat se do hry můžete na stránkách knihovny.

Podcast Hraničáře: Platforma pro urbánní kritiku

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Nejnovější epizoda přináší informace o nově vzniklé iniciativě a kolektivu s názvem Participativní platforma pro urbánní kritiku a kreativitu. Jejím záměrem je otevřít prostor pro urbánní spolu-tvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem. Podcast si můžete poslechnout online na: soundcloud.com/hranicar/platforma.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: do 31. 3. 2021

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vaše poslední šance prohlédnout si online výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na webu Severočeské vědecké knihovny.

Írán – Persie

Kdy: úterý 30. 3. Od 17.00 hodin

Kde: web Severočeské vědecké knihovny

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem pořadá v úterý 30. března od 17.00 hodin další online besedu. Akce s cestovatelem Petrem Blahušem o turismu v dosud jen málo poznamenané pohostinné zemi. Na základě rezervace na e-mailu rezervace@svkul.cz obdrží registrovaný zájemce přístup do konferenční místnosti zdarma.

Výlet na Střekovskou rozhlednu

Kdy: Po celý rok

Kde: Střekovská rozhledna

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jednoduchá kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm Střekovská vyhlídka se tyčí do výše na Malé Sedlo. Vysoká je jen 8 metrů takže výstup na ní vás nijak nezmůže, přesto se vám ale nabídne výhled na České středohoří, Větruši, i na centrum města a Mariánskou skálou. Ke kopci se dá snadno dojet městskou hromadnou dopravou nebo autem.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Potok skoro uprostřed města

Kdy: Po celý rok

Kde: Dobětický potok

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Do přírody ne vždy musíte daleko. Na příjemnou procházku láká i Dobětický potok. Udělejte si výlet k potoku, o kterém jste možná ani nevěděli, pokud nežijete na Doběticích. Možná na něm narazíte i na nějaké vodopády. Cesta okolo něj může být místy špatně schůdná. Nejlépe se k němu dá dostat autobusem číslo 5 ze zastávky Kmochova nebo Dvojdomí.