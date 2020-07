Dirty Blondes na Ústí žije vol. 2

Kdy: Pátek 26. června

Kde: Restaurace KD Ústí

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Po mnoha letech k nám do Ústí opět dorazí kapela Dirty Blondes. Do Ústí tato formace přiveze čerstvě pokřtěné album Freedom. Koncert proběhne v hospodě Kulturního Domu v Ústí nad Labem.

V Libouchci se budou cvrnkat kuličky

Kdy: Sobota 27. června od 14 hodin

Kde: Libouchec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Zábava pro všechny generace – cvrnkání kuliček. Tuto téměř zapomenutou hru se rozhodly „oživit“ členky Tělovýchovné jednoty Sokol v Libouchci. Akce se uskuteční v sobotu od 14 hodin na liboucheckém Sokolské hřišti, kde bude připraveno i občerstvení. Kromě hodnotných cen pro vítěze si organizátoři připravili i tzv. ceny útěchy pro ty, kterým cvrnkání příliš nepůjde.

Mistrovství ČR v městském sjezdu horských kol

Kdy: Sobota 27. června od 13 hodin

Kde: Letní kino a Mírové náměstí v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jubilejní 10. ročník závodu ve sjezdu horských kol známý pod názvem UL-LET se koná 27.června v Ústí nad Labem. Na startu přivítá 150 závodníků v čele s mistrem světa Tomášem Slavíkem.



Hurá na prázdniny

Kdy: Pátek 26. června od 14 hodin

Kde: Koupaliště Klíše

Za kolik: 80-120 korun

Proč přijít: Akce pro malé i velké návštěvníky letního koupaliště Plaveckého areálu Klíše se uskuteční v pátek 26. června od 14 hodin.Součástí bude i projekce filmu Chlap na střídačku, vystoupí Vojtěch Drahokoupil s kapelou.

Pábitelé od Hrabala na koupališti v Brné

Kdy: Neděle 28. června od 20 hodin

Kde: Koupaliště Brná

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Lehkonohá koláž obrazů a zápisků Bohumila Hrabala, v níž se proplétá raná humoreska o tlupě pojišťováků na lovu, s pozdní melancholií bilancujícího autora. Koláž se mění v konfrontáž. Zve nás do hospody, která je alfou i omegou Hrabalovy tvorby. Zve nás do divadla na pivo, párek a pábení všeho druhu. Hru Pábitelé uvede Činoherní studio na koupališti v Brné.

Písek skrývá mnohá tajemství. Zjistíte v muzeu

Kdy: Každý den kromě pondělí 9 - 18 hodin

Kde: Muzeum UL

Za kolik: 50 korun, zlevněné 30 korun

Ústecké muzeum je opět otevřené a láká na příklad na výstavu "Písky známé i neznámé aneb fascinující svět obyčejného písku". Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí.

Bludiště v areálu na Větruši vás pobaví

Kdy: úterý až neděle

Kde: Větruše, Ústí nad Labem

Za kolik: 10 korun

Bludiště v areálu na Větruši po „koronavuirové“ pauze opět funguje. K dispozici je tam bludiště přírodní a i zrcadlové s pokřivenými zrcadly. Atrakce má otevřeno úterý až neděle od 9 do 19.30 hodin. Vstupné stojí pro dospělého 10 korun, děti do 10 let neplatí.