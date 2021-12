Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou.

V Muzeu města Ústí nad Labem probíhá výstava Naši Němci. | Foto: Collegium Bohemicum

Talentovaní klavíristé opět soutěží v Ústí nad Labem

Kdy: Do pátku 26. listopadu

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem od středy 24. listopadu probíhá již 54. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Pořádá ho ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem, a to v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Soutěže se zúčastní děti a mládež do 15 let věku. Vzhledem k neuskutečněnému loňskému ročníku také soutěžící ve věku 16 let. Slavnostní vyhlášení výsledků, předání zvláštních cen a koncert vítězů proběhnou v Severočeském divadle v pátek 26. listopadu v 19.00 hodin.