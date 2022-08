Divadelní zahrada: Bratrstvo kočičí pracky

Kdy: Pátek 26. srpna od 20.00 hodin

Kde: Divadelní zahrada Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem

Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena! Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v Tam -Tamu neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele.

Obligatne + Honza Kropáček

Kdy: Pátek 26. srpna od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Tříčlenná kapela Obligatne, za kterou stojí slovenská skladatelka, zpěvačka a kytaristka Kristína Mindová, hraje svérázný pop charakteristický emotivními slovenskými texty. Tento původně sólový projekt, založený na bedroom písničkářství, je nyní rozšířen o baskytaristu Štěpána Havla a bubeníka Jana Čumu (zároveň člen skupiny mmnk). V nové sestavě letargický projev něžnosti a zklamání podporuje svěží rytmika, pohrávající si v rovinách jazzu i soulu a držící zpěv a neotřelé kytarové harmonie na povrchu kompaktního a moderního zvuku, zaznamenaného na debutové desce Monológ Spasy. Jako předskokan se předvede muzikant Honza Kropáček se svojí kytarou a looperem.

DJ Gustafson v Café Max Ústí nad Labem

Kdy: Pátek 26. srpna od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

V pátek 26. srpna se připravte na vinylovou jízdu v režii DJ Gustafsona, který má v zásobě spoustu chytlavých nahrávek z různých dob a žánrů. V jeho setech nikdy nechybí acid jazz, disco, trip hop a groove. Přijďte si zatančit!

Vintage Pop Up Hraničář

Kdy: Sobota 27. srpna od 15.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Sekáč s oblečením + pár design kousků. Akci připravují studentky Fakulty umění a designu FUD Emma Hájková a Laura Vránová.

KaHo Fest vol. 1

Kdy: Sobota 27. srpna od

Kde: Vrchlického sady Ústí nad Labem – Klíše

Za kolik: Vstup zdarma

Program: živá hudba, občerstvení, vodní dýmky, workshop, tombola, #KaHomat. Pro děti: dětský KaHo koutek, soutěže, různé atrakce, získávání odměn, tetovačky (dětské obtisky/KaHomat). Pořádá KaHo Tattoo a Tomáš Elmo Růžička.



Rozvoj kraje pro všechny: Jak zastavit drancování přírody a přitom pomoct na nohy lidem v těžké situaci

Kdy: Sobota 27. srpna od 18.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Hrozící klimatický rozvrat vyžaduje strukturální proměnu ekonomiky, která byla vystavená na využívání fosilních paliv. Společnost také sužují nespravedlnosti, mnoho lidí čelí útlaku a nedosáhne na důstojné živobytí. Během pandemie a ekonomické krize se také odhaluje společenská zranitelnost, kdy problémy dopadají daleko tíže na běžné lidi, jako například energetická chudoba. Uhelné kraje jsou první, které prochází ekonomickou proměnou. Plány spravedlivé transformace dosud ale probíhaly spíše za zavřenými dveřmi a vzbuzují spíše rozpaky. Jak tedy proměnit ekonomiku tak, aby sloužila lidem a zároveň nedevastovala životní prostředí? Moderovaná diskuze je součástí před programu konference Nerůst a sociálně-ekologická transformace, kterou pořádá Katedra environmentálních studií FSS MU, NaZemi, RESET – platforma pro sociálně-ekologickou transformaci a Konzeptwerk Neue Ökonomie.

Komentovaná prohlídka Solvayovy vily a přednáška

Kdy: Sobota 27. srpna od 14.00 hodin

Kde: Solvayova vila v Železné ulici v Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem připravilo na sobotu 27. srpna od 14.00 hodin komentovanou prohlídku Solvayovy vily s následnou přednáškou. Komentovaná prohlídka vily bude s historikem Martinem Krskema následná přednáška Tomáše Kačírka ze skanzenu Solvayovy lomy o aktivitách firmy Solvay v ČR. Současní majitelé Solvayovy vily, rodina Laubr – Žirovnických, nabízí možná poslední šanci prohlédnout si architektonický skvost, který nechal postavit belgický chemik, průmyslník a filantrop Ernest Gaston Joseph Solvay. Vila je před rekonstrukcí a zahrada ve svažitém terénu, doporučuje se sportovní oděv a pevnou obuv. V zahradě drobné občerstvení.

Divadelní zahrada: Mikulášovi prázdniny

Kdy: Sobota 27. srpna od 16.00 hodin

Kde: Divadelní zahrada Českého rozhlasu Sever v ulici Na schodech v Ústí nad Labem

Mikuláš s kamarády na letním táboře – stany, bojové hry a nečekaná dobrodružství! Tentokrát se přeneseme ke břehům Loiry, na svahy mocných Vosgés, kde si vybudovali naši známí chlapci stanový tábor… Hraje Spolek Kašpar

Duo Di Fiori

Kdy: Sobota 27. srpna od 16.15 hodin

Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církovicích

Přijměte srdečné pozvání na letní prázdninový koncert krásného a velmi talentovaného Dua di Fiori Jana Sklenářová a @Natálie Krátká. Vystoupení se koná tradičně v sobotu 27. srpna v 16.15 hodin v kostelíku v Církvicích. Těšíme se na všechny! Krásná hudba, pohoda a něco malého dobrého na zub.

Pařba na Miladě

Kdy: Sobota 27. srpna od 18.00 hodin

Kde: Jezero Milada U piráta

Bude live music. karaoke párty nebo písně Karla Kryla

Labské léto opět nabídne populární interprety a zábavu

Kdy: Neděle 28. srpna od 13.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Za kolik: 450 Kč

Festival hudby pro celou rodinu, bohatý kulturní program i mimo hlavní pódium, soutěže o atraktivní ceny, kolotočei další atrakce, občerstvení, osvěžení, zábava pro všechny… To bude letošní Labské léto, na které se každoročně těší nejen více než osm tisíc diváků, ale zároveň i nejznámější interpreti české populární hudby. Letošní ročník se uskuteční v areálu letního kina v Ústí nad Labem v neděli 28. srpna od 13.00 hodin. Ze známých zpěváků a kapel se při něm představí Sebastian, LiPo, O5 a Radeček, Jelen, Mirai nebo Kapitán Demo.

Za pohádkou na zámek: Václav a slimák

Kdy: Neděle 28. srpna od 14.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Za kolik: 80 Kč

Autorská pohádka Zdeňka Rusína a Petra Jílka, prošťavená vlastními písněmi, pobaví jakékoli publikum. Celý program je podpořen laskavou dotací Obce Velké Březno. Prodej vstupenek bude zahájen půl hodiny před začátkem v pokladně zámku. Rezervace vstupenek není nutná. Hraje Divadlo Krabice Teplice.



Pohádková neděle na Větruši: O perníkové chaloupce

Kdy: neděle 28. srpna od 14.00 hodin

Kde: Areál u zámečku Větruše v Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace Vás a Vaše ratolesti srdečně zvou na pohádku O perníkové chaloupce, kterou dne 28. srpna od 14.00 hodin odehraje Sváťovo dividlo v prostorách Areálu Větruše před zrcadlovým bludištěm. Vstup zdarma. Podsedáky či deky s sebou. A po pohádce zábava na našem dětském hřišti hned naproti u tenisových kurtů.

11. Malý Hamburk

Kdy: Neděle 28. srpna od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Program: Od 15.00 hodin Wono sito sedne - severočeská kapela prošla v posledních letech několika personálními změnami, ale to pravé jádro zůstalo, stejně jako jejich specifická pop-rocková tvorba plná příjemných melodií a vtipných českých textů. Od 16.00 hodin Penál - další regionální kapela je složena ze zkušených rockových muzikantů. Hraje vlastní tvorbu s vlastními texty. Od 17.00 hodin MarZ - skladatelka, zpěvačka a kytaristka Markéta Zdeňková přijede se svým kolegou, geniálním trombonistou Štěpánem Janouškem. Zajímavá art-folková dvojice

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.



Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.