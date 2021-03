Paškál

Kdy: Od 26. 2. od 15 hodin do 28. 2. 22 hodin

Kde: Online, cinoherak.cz

Za kolik: Zdarma, 100, 200 nebo 300 korun

Proč přijít: Činoherní studio vám opět nabízí v pohodlí vašeho domova shlédnout jedno ze svých představení. Násilnická zlodějka Barboru požaduje snadnou cestu za hranice se svými ukradenými milióny. Kněz Mojmír má, jako její rukojmím má Barboře uvolnit cestu za svobodou. Situaci do nočního kostela, kde se děj odehrává, přichází řešit policejní psycholog Luboš. Podaří se Barboře cesta s kupou peněz za hranice všedních dnů, nebo se její plán zhatí?

Podcast Hraničáře: Rozhovor s Barborou Bírovou

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Nejnovější epizoda přináší rozhovor s Barborou Bírovou, antropoložkou a specialistkou na sociální bydlení. Navazuje na epizodu zabývající se současnou krizí bydlení a existence vyloučených lokalit v Ústeckém kraji. Podcast si můžete poslechnout na Online, soundcloud.com/hranicar/rozhovor-barbora-birova-1.

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Kdy: Po celý rok

Kde: Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Udělejte si výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednout na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.

Potok skoro uprostřed města

Kdy: Po celý rok

Kde: Dobětický potok

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Do přírody ne vždy musíte daleko. Na příjemnou procházku láká i Dobětický potok. Udělejte si výlet k potoku, o kterém jste možná ani nevěděli, pokud nežijete na Doběticích. Možná na něm narazíte i na nějaké vodopády. Cesta okolo něj může být místy špatně schůdná. Nejlépe se k němu dá dostat autobusem číslo 5 ze zastávky Kmochova nebo Dvojdomí.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: Do 28. února

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vaše poslední šance prohlédnout si online výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Výlet na Vyhlídku Vlastimila Cajthamla

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Už jste byli na nové ústecké vyhlídce? Pokud ne, využijte příznivého počasí a udělejte si tam výlet. Nová vyhlídka vznikla na Střekově v rámci participativního rozpočtu. Nese jméno známého ústeckého turisty. Za svou existenci vděčí právě ústeckým turistům, kteří navrhli její výstavbu. Vyhlídka nabízí návštěvníkům nový pohled na Ústí i přilehlé okolí.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud vám nevadí zimní počasí a hledáte místo kam vyrazit na výlet, abyste nemuseli sedět doma, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a také rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Tip na rozhlasovou hru: Hlas trouby. Netradiční detektivka

Kdy: kdykoliv na webu mujrozhlas.cz v sekci hry, četby, povídky

Kde: čte Karel Höger

Poslechněte si krátkou a překvapivou detektivní povídku v hlavní roli s legendárním Karlem Högerem. V aplikaci a na webu mujRozhlas (sekce Hry, četby, povídky) si můžete poslechnout jak současné audioknihy a povídky, tak archivní skvosty. K nim se řadí zrovna tato detektivka. Povídka Hlas trouby je ryze detektivním příběhem, v němž svou roli hraje také ješitnost zločince a samozřejmě detektivova inteligence. Jde ovšem o poněkud netradiční povídku, neboť pachatel je od počátku znám. Potíž je v tom, že ho s detektivem váží dávné přátelské vztahy.

Tip na knihu: Uprdelismus

Kdo: Jan Menděl

Kde: Argo, 2021

Nová kniha prý nachází životní filozofii pro všechny. Publikaci Honzy Menděla doporučuje i herečka a spisovatelka Jana Bernášková. Autor poznal všechny možné příručky k lepšímu životu, k němuž mají pomáhat různé meditace, cviky či dechová cvičení. Proti tomuto trendu se však obrátil a řešení našel v obráceném gardu. Podle něj je mnohem účinnější mít všechno u prdele. Proto také vymyslel svůj novotvar, který v knize rozvíjí. Až se postupně naučíte věci okolo nevnímat tak vážně a dokážete se nad ně jednoduše povznést, teprve tehdy docílíte opravdové osobní svobody.

Tip na knihu: Jak přejít řeku

Kdo: Václav Cílek

Kde: vydavatelství Dokořán, 2020

O životě v antropocénu, cestě indiánského šamana do Detroitu, kamenech Dunaje a taky o přílivech a odlivech civilizací, vděčnosti a naději. O tom všem je kniha Václava Cílka Jak přejít řeku. Kniha představuje několik let uvažování o společnosti, přírodě a nás samých. První část se týká naší současné situace, která se ocitá na hraně mezi hněvem a soucitem, mezi ničením a tvorbou. Na změnu jsme málo psychologicky připraveni, a proto je nutné si vybudovat nějakou formu aktivní obrany. Dále se však ukáže, že pouhá sebeobrana nestačí, protože je také nutné být tvořivý. Tři různé druhy kreativity autor ukazuje na příkladu tří umělců, u nichž cesta vede přes důkladnou znalost řemesla, dějin umění a poslouchání hudby, přes schopnost být prodlouženou rukou přírodních sil, anebo dokonce může pramenit ve škvíře do jiného prostoru. Závěrečná část knihy je věnována cestě s indiánským šamanem do prvního post-amerického města Detroitu a civilizacím, které se rozpouštějí a znovu v jiné podobě krystalizují. V Detroitu jsme viděli konec jedné civilizace a nebylo to špatné.

Tip na knihu: Poklady tradiční české kuchyně

Kdo: Roman Vaněk

Kde: Prakul Production, 2021

Kuchařka Poklady tradiční české kuchyně aneb jak to ta babička tenkrát vařila byla první kuchařkou vzniklou pod vařečkou Romana Vaňka. Od té doby se dočkala 15 dotisků a nalezla své místo na poličkách ve více než 200 000 domácností všech kontinentů. Toto nové vydání vychází vstříc všem, kterým ve sbírce “bílé řady Vaňkových kuchařek” chybí právě tato první. Až na pár drobností je naprosto stejná jako ta původní a jen v limitovaném množství. Veškerý výtěžek z prodaných kuchařek bude darován nadačnímu fondu Báry Nesvadbové Be Charity.