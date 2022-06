Americký bizon Kdy: Pátek 27. května od 19.00 hodin Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem Jedno místo, jeden den a jedna noc a tři protagonisté napínavého psychothrilleru – to je dnes už ikonická divadelní hra amerického dramatika Davida Mameta, která se v originále jmenuje American Buffalo. Americký bizon je, doslova vzato, pěticentová mince, která má původně na rubu bizona a na líci hlavu indiánského náčelníka. Zdá se – a to nikoli nepatřičně, že je zde od autora zakódován i odkaz na původní obyvatele jeho vlasti coby mýtus o krvavě rozvráceném stavu prvotní harmonie.

ČEZ RunTour Ústí nad Labem 2022

Kdy: Sobota 28. května od 9.00 hodin

Kde: Centrum města Ústí nad Labem

Nenechte si ujít 11. sezonu běžeckého seriálu ČEZ RunTour v Ústí nad Labem! Čekají na vás trasy dlouhé 3, 5 a 10 kilometrů, pro děti 500 a 1000 metrů s Rákosníčkem. Užijte si závod kolem řeky Labe s výhledem na hrad Střekov. Vezměte své kamarády a rodinu a zažijte skvělý sportovní den s ČEZ RunTour! Od 9.00 do 9.40 budou probíhat rámcové závody dětí. V 11.00 hodin je start závodu na 3 km, ve 12.00 hodin startuje závod na 5 km a úderem 13. hodiny pak hlavní závod na 10 kilometrů.

Košt hraběte Chotka

Kdy: Sobota 28. května od 9.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Tradiční prezentace a ochutnávka vína na státním zámku ve Velkém Březně.

Family festival

Kdy: Sobota 28. května od 10.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Zábava pro celou rodinu, bohatý doprovodný a kulturní program. Prostě akce plná dobrého jídla, pití a skvělé nálady. Na co se můžete těšit? Pestrá nabídka street foodu - belgické hranolky, vietnamské speciality, ochucení červíci, sushi, burgery, francouské palačinky, rolovaná zmrzlina, káva, alko i nealko nápoje a mnoho dalšího. Food workshopy, osm kurzů vaření společnosti Gastrotechno Group s doprovodnou aktivitou pro děti, příprava zdravé svačiny s Cepíkem, fotokoutek, vystoupení dětí z Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, pěvecký sbor Ústecké Bambini, školu stepu a další. Program je nabitý, vstup zdarma.

Střekovský festival Mezi dvorci 2022

Kdy: Sobota 28. května od 12.00 hodin

Kde: Park TGM Na Střekově

Vystoupí Rozenbaum Music, Will Eifel, Gringe Prince a Kulturní šok, Pavla Gajdošíková a Malé Počkáto, Tomáš Měcháček, Čistírna pokaždé jinak, Uragan Andrew a Reggae Orthodox a Gambrz Reprs.

Atentát a beseda k filmu

Kdy: Sobota 28. května od 17.30 hodin

Kde: Kino v Hraničáři v Ústí nad Labem

Film Jiřího Sequense Atentát nás vrací doprostřed jednoho z nejtěžších období českého národa, do doby nacistické okupace. Napínavým způsobem vypráví o činu, který má významné místo v dějinách druhé světové války: o atentátu na nejvyššího představitele nacistické moci v českých zemích, zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha. Po filmu následuje beseda s publicistou Pavlem Šmejkalem.

Den otevřených dveří v bunkru

Kdy: Sobota 28. května od 13.00 hodin

Kde: Bunkr Řop v Děčínské ulici ve Velkém Březně

Další z pravidelných dnů otevřených pancéřových dveří. Opět se můžete těšit na otevřený bunkr a prohlídku s výkladem. Opět proběhnou i střelby na terče.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.