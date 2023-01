Hanzelkazikmund (zde jsou lvi)

Kdy: Pátek 27. ledna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Premiéra. Komedie o těch, kteří by si přáli jezdit po světě jako legendární H+Z, ale zjišťují, že si sami nedokážou ani pořádně zabalit. Inscenace vychází z původních deníků, reportáží a dalších archivních materiálů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, k nimž se naši „cestovatelé“ pokoušejí najít cestu. Jsou přitom nuceni pohlédnout do tváře vlastní nedostatečnosti. A pokusit se ji překonat. Cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka společně projeli desetitisíce kilometrů, skoro celý svět. Jejich dobrodružné cesty s nimi prožívala, zpoza šedivých oken socialismu, většina Československa. Bílá, dosud neobjevená místa se na mapách dříve označovala latinským „hic sunt leones“ – zde jsou lvi. Bílá místa v nás samotných. Na takové cestě je můžeme prozkoumávat a stát se někým jiným. Nevstávat každé ráno ve stejném pyžamu. Probudit se třeba i na vrcholku Cheopsovy pyramidy. Copak ale není možné cestovat, i když zůstaneme u sebe doma? Všechny postavy vystupující v této inscenaci jsou smyšlené. Jakákoli podobnost se skutečnými, živými či mrtvými osobami je čistě fiktivní. První repríza se uskuteční v neděli 29. ledna od 19.00 hodin.

Veselá vdova

Kdy: Sobota 28. ledna od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Lehárova Veselá vdova již při svém prvním uvedení v roce 1905 vzbudila obrovské nadšení, velmi rychle se z Vídně rozlétla do celého světa a stala se nejznámějším a nejúspěšnějším skladatelovým dílem. Nejméně dva hity z této operety zná doslova každý – píseň U Maxima jsem znám a vrcholně proslavenou Píseň o Vilje. Franz Lehár je zejména v souvislosti se svými posledními díly pověstný tím, že vnesl do operety smutek a slzy, jeho v pořadí pátá opereta však nabízí ještě klasický happy end.

Zdenek Polach a Matýsek

Kdy: Neděle 29. ledna od 15.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Smích dětského publika je to, co máme nejraději. Věřte že, Zdenek Polach, opravdu jediný český břichomluvec, a Matýsek s jejich kamarády vás budou bavit jako nikdo jiný v tomto oboru.

Jejich populární YouTube kanál denně navštíví kolem 15 000 diváků.

Spící krasavice

Kdy: Neděle 29. ledna od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pohádkový baletní příběh s podmanivou hudbou P. I. Čajkovského, kde Dobro vítězí nad Zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali. Libreto - volně zpracováno na téma pohádek Charlese Perraulta. Choreografie a režie - Margarita Pleškova a Vladimir Gončarov.

Scéna a kostýmy - Jana Stejskalová.

Poslední veřejné bruslení v měsíci lednu

Kdy: Neděle 29. ledna od 17.30 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Veřejné bruslení v měsíci lednu bude na zimním stadionu v Ústí nad Labem probíhat každou neděli od 17.30 hodin. Rozpis je tedy následující: Neděle 8. ledna, 15. ledna, 22. ledna a 29. ledna.

Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/

Mrňky Ály Plíhalové v Café Max

Kdy: Do konce února 2023

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Ála Plíhalová ve čtvrtek 5. ledna otevřela svou výstavu Mrňky, která bude v Café Max v Ústí nad Labem k vidění celý leden a únor. Ála je rodačkou z Vratislavic nad Nisou. V Jablonci studovala SUPŠ, poté v Praze design hračeka v Ústí nad Labem na FUD v ateliéru Přírodní materiály. Svoje studium pak završila v Brně na FAVU v ateliéru Enviroment. Dnes žije a pracuje v Liberci. Dlouhodobě se věnuje ilustraci.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.