Ústecké Vánoce na Lidickém náměstí

Kdy: od 29. listopadu do 23. prosince

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Proč přijít: Ústecké Vánoce budou. Tradiční vánoční trhy na Lidickém náměstí ale budou jiné, než v minulosti. Budou se totiž řídit podle platných vládních nařízení. Stánky budou umístěny čtyři metry od sebe. Jídlo a nápoje se budou prodávat pouze s sebou v přenosných obalech. Na místě nebudou umístěny žádné stoly ani lavicové sety. Stánky budou mít k dispozici dezinfekce. Trhy začínají v neděli 29. listopadu. V ten samý den bude na Lidickém náměstí také rozsvícen vánoční strom. Doprovodný program bude omezen na reprodukovanou tematickou hudbu. Program i další provoz vánočních trhů bude upravován podle aktuálních opatření.

Rozhledna Varhošť

Kdy: Po celý rok

Kde: Hlinná, Rozhledna Varhošť

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte kousek za Ústí pokochat se výhledem na krásnou podzimní krajinu. Varhošť se nachází v Českém středohoří, asi 10 kilometrů od Litoměřic. Na jeho vrcholku stojí železná rozhledna s kamennou základnou. Z ní se naskýtá výhled do širokého okolí. Až téměř k rozhledně se dá dojet autem. Stačí z Litoměřic odbočit na Hlinnou, pak do Kundratic, kde je parkoviště. Z něj se je to po žluté turistické značce už poue půl kilometru.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okrasu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu sedm kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.

Na Kozí Vrch za výhledem

Kdy: Po celý rok

Kde: Kozí Vrch, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko městské částí Mojžíř leží Kozí vrch, ze kterého se naskýtá nádherný pohled do krajiny. Na vrcholku Kozího vrchu je skalní plošina, ze které je krásný výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu nebo do Ústí nad Labem. Celou trasu vede značená turistická stezka, odbočka ze zelené trasy z Neštědic do Neštěmic. Výlet samotný nezabere moc času, cesta nahoru je dlouhá asi jen 2 kilometry.

FUGA 89, poslechněte si knihu na základě rozhovorů s pamětníky

Kdy: 13. listopadu - 4. prosince

Kde: Kdekoliv s internetovým připojením

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Česko-německá originální videokniha vznikla na základě rozhovorů s pamětníky ze Saska a severních Čech, sdílejícími svou životní zkušenost se společenským vývojem posledních více než třiceti let. Videokniha je součástí původní performance, v níž umělecké duo VerRich v dialogu se zvukovým aktivistou Davem Phillipsem zpracovávají různé podoby převratu, jež (ne)způsobil revoluční rok 1989 v jednotlivých biografiích na obou stranách českoněmecké hranice. Zdarma vše najdete na kanálu youtube na odkze: https://youtu.be/iNf5opbsBko.

Průčelskou roklí za dvěma vodopády

Kdy: Po celý rok

Kde: Průčelská rokle

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Procházka roklí je dlouhá tři kilometry a během procházky skrze ni jsou k vidění hned dva vodopády. Průčelský vodopád je vysoký šest metrů. Vodopád Výří je daleko impozantnější, celkově měří 48 metrů, a je tak jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Jeho horní část je ale špatně přístupná, kdo se k němu odváží vydat, musí být opatrný. Roklí se prý kdysi procházel i autor Vinnetoua, Karl May.

Výlet na Střekovskou rozhlednu

Kdy: Po celý rok

Kde: Střekovská rozhledna

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jednoduchá kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm Střekovská vyhlídka byla v roce 2010 zpřístupněna na kopci Malé Sedlo. Z rozhledny je vidět na České středohoří, Větruši, i na centrum města a Mariánskou skálou.

Výlet pro náročné cyklisty

Kdy: Po celý rok

Kde: Labská stezka, Ploskovice, Velké Březno

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Tenhle výlet je pro vás vhodný pokud se na kole nepovažujete za žádného začátečníka a nevadí vám se trochu zapotit. Prvních 15 kilometrů vyrazte po Labské stezce směrem k Litoměřicím. V Libochovanech ale zamiřte do Ploskovic, které jsou vzdálené 28 kilometrů. To je vzhledem k stoupání terénu nejnáročnější úsek cesty. V Ploskovicích si můžete prohlédnout tamní zámek. Pak pokračujte dalších 15 kilometrů do Velkého Března. Tam můžete rovněž navštívit zámeček nebo rovnou pokračovat přes Třebušín zpátky do Ústí.

Tip na knihu: Tary, příběh parkouristy

Kdo: Taras Povoroznyk alias Tary a Martin Jaroš

Kde: vydavatelství XYZ

Průvodce životem youtubera Taryho i fenomenální disciplínou zvanou parkour. Staň se parkouristou a poznej nevšední životní příběh známého youtubera Taryho! Z kluka, který vyrůstal na ukrajinské vesnici, se stal úspěšný youtuber, jehož kanál sleduje více než 499 000 odběratelů. Parkour se pro něj stal symbolem svobody a volnosti. Svými videoprezenzacemi vzbuzuje neuvěřitelný zájem o tento fenomén a motivuje mladé lidi k pohybu.

Tip na knihu: Neklidné pobřeží

Kdo: Chris Ould

Kde: Mystery Press

Detektiv Jan Reyna se vrací na Faerské ostrovy, aby se vyrovnal s vlastní minulostí…Strhující krimithriller patří do Trilogie z Faerských ostrovů. Když detektiv Jan Reyna v dětství opouštěl rodné Faerské ostrovy, myslel si, že už je nikdy znovu neuvidí. O několik desítek let později se však neochotně vrací zpět, aby se pokusil zachránit vztah s otcem, stiženým mozkovou mrtvicí, a také aby se vyrovnal s vlastní minulostí. Faerské ostrovy jsou pro něj dávno cizí zemí, jejíž jazyk neovládá a zvyky nezná, přesto se ocitá ve víru vyšetřování vraždy. A nejen to. Zdá se, že případ souvisí právě s jeho otcem, což v Reynovi vyvolává mnoho let potlačované vzpomínky. Navíc musí čelit dvěma nevlastním bratrům, kteří se ze všech sil snaží ochránit pověst rodiny. Reyna stojí před zásadním rozhodnutím – může buď vytrvat a riskovat, že o své minulosti zjistí něco, co se dozvědět nechtěl, nebo může z podivných, větrem bičovaných ostrovů nadobro odjet. Reynovo osudové rozhodnutí změní životy všech jeho blízkých, ale tajemství, které odhalí, už nelze znovu pohřbít…

Vědomostní hra Desítka pobaví všechny

Kdy: ve volném čase s kamarády nebo rodinou

Kdo: vydavatelství Mindok

Zahrajte si s rodinou nebo s kamarády zábavnou vědomostní hru Desítka, u které nebudete muset na svůj tah čekat tak dlouho jako u jiných her. Hra obsahuje různé vědomostní okruhy, ke kterým přísluší 10 otázek a 10 možných odpovědí. Odpovíte-li na otázku správně, získáváte jeden z žetonů odpovědí jako bod. V dalším kole můžete hledat další správnou odpověď na otázku. Odpovíte-li špatně, získané body z předchozího kola ztratíte. Hra Desítka je skvělou hrou pro ty, kteří si u ní chtějí užít spoustu zábavy.