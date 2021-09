Zkrocení zlé ženy

Kdy: Pátek 27. srpna od 20.00 hodin

Kde: Zahrada Činoherního studia Ústí nad Labem

William Shakespeare si ve Zkrocení zlé ženy prostřednictvím převleků pohrává s identitou postav, její platností vztažené k postavě jako takové a postavám ostatním. Tuto předepsanou hravost podpořil koncept dramaturgyně Johany Součkové, který částečně vychází z italské komedie dell´arte a celé vyznění inscenace Činoherního studia posouvá směrem k estetice kočovných hereckých společností a cirkusu. Zkrocení zlé ženy je tak v podání souboru kompaktním celkem, v němž se výjimečným způsobem doplňuje herectví, akrobacie, výprava i hudba. Hraje Činoherní studio Ústí nad Labem.

Sekáč před Hraničářem

Kdy: Pátek 27. srpna od 16.00 hodin

Kde: Před Hraničářem

Už klasický sekáč přímo před Hraničářem. Akce je zdarma a volně přístupná všem. Začíná v 16.00 hodin.

Václav Havelka III a David Pomahač

Kdy: Pátek 27. srpna od 19.00 hodin

Kde: Před Hraničářem v rámci programu Léto na ulici

Dva rockeři, písničkáři, chlapi s kytarou. Každý sám za sebe. Letní dvojkoncert výrazných hudebních osobností. Václav Havelka III je písničkář, vůdčí osobnost kapely Please the Trees, se kterými vydává alba v Česku i v zahraničí. Léto na ulici ho spolu s jeho synem zná z uskupení Sun + Dead, tentokrát však vystoupí Václav sám se svým zasněným hlasem a hypnotizující kytarou. David Pomahač je křehký písničkář s duší rockera a něžný rocker v roli písničkáře. Skladatel, hudebník a oceňovaný textař vystoupil ze stínu dua Kieslowski a vydal své debutové album Do tmy je daleko. Ústí ho zná z jeho devítiletého angažmá v kapele Houpací koně.

Kraj se nám mění před očima. Jak se nám bude žít?

Kdy: Sobota 28. srpna od 18.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Extrémní bouře, sucha, zdražování potravin a zničené lesy nám již dnes ztěžují život. Abychom předešli klimatickému rozvratu, musíme skončit s využíváním fosilních paliv. Konec uhlí proměňuje už dnes nejen hospodářství, ale i krajinu ve které žijeme. Jak můžeme jako běžní občané proměnit náš kraj pro lepší místo k životu? O strukturálních změnách budou mluvit účastníci z Klimajízdy a ze sympozia Krajina nerůstu, které v mapovaly současnou proměnu kraje způsobenou koncem uhlí a Zuzana Harmáčková z Czech Globe, která se vědecky věnuje systémovým proměnám.

Ústecké nebe plné letadel

Kdy: Sobota 28. srpna od 12.00 hodin

Kde: Letiště Ústí nad Labem

Akce začíná ve 12.00 hodin. V programu je vystoupení akrobata Petra Kopfsteina, seskoky parašutistů, ukázky modelářů, závod letadlo versus auto, letky Sparrow, historických replik letadel a další zábava pro celou rodinu.

Komentovaná prohlídka mlýna Týniště

Kdy: Sobota 28. srpna od 10.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

V sobotu 28. srpna se na půdě Muzea v přírodě Zubrnice uskuteční speciální komentovaná prohlídka Mlýna Týniště čp. 27, který je součástí areálu Mlýnského údolí muzea. Od 10.00 do 16.00 se budou moci návštěvníci seznámit do detailu s mlynářským řemeslem.

Rohypnol Mississippi Aussig a Lucie Palonciová

Kdy: Sobota 28. srpna od 18.00 hodin

Kde: Před Hraničářem

Co hraješ, musíš i žít. Podvečerní opravdické blues ve své nejklasičtější, dřevní podobě.

Býk Ferdinand

Kdy: Sobota 28. srpna od 17.00 hodin

Kde: Zahrada Činoherního studia Ústí nad Labem

Pohádka o býkovi Ferdinandovi, který rád polehává na rozkvetlé louce pod svým oblíbeným stromem, užívá si vůni květin a sní si o svém klidu. Jednou se ale splaší a jeho útěk ho dostane až na pravou španělskou koridu. Dokáže se dobromyslný býk dostat z této šlamastyky? Pohádka pro nejmenší s loutkami, písněmi a toreadory inspirovaná pohádkou od Walta Disneyho, která v roce 1939 získala Oscara v kategorii krátký animovaný film. Hraje Činoherní studio Ústí nad Labem.

Benefice aneb Zachraň svého Afričana

Kdy: Sobota 28. Srpna od 20.00

Kde: Zahrada Činoherního studia Ústí nad Labem

Německá autorka píše převážnou většinu svých textů specifickým způsobem. S herci improvizuje na dané téma, z toho pak vznikají texty, které zaznamenává. Její hry tak mají velmi blízko k improvizaci, jsou živé, aktuální a velmi vtipné. Benefice je razantní komedií, která se dotýká ušlechtilosti i pseudoušlechtilosti v nás. Pět herců připravuje Benefiční večírek – vesele. Pět herců na jevišti se snaží přesvědčit diváky, aby přispěli na humanitární projekt v Africe. Hraje Činoherní studio Ústí nad Labem.

Čajů Fest na zahradě rozhlasu

Kdy: Neděle 29. srpna od 10.00 hodin

Kde: Zahrada Českého rozhlasu sever v Ústí nad Labem

Už poosmé bude možné navštívit čajový festival, kde bude možnost ochutnat čaje z různých koutů světa od čajových mistrů nejen z celé naší republiky, ale i od zahraničních čajařů. Letos bude na zahradě Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem ještě více zábavy pro dospělé i pro děti, ještě více čaje, čajových obřadů a pohody. Proběhne opět soutěž o nejlepší čaj či čajovnu. Vstupenka bude také čajenkou, se kterou budete moci ochutnávat čaje od soutěžních čajoven. Prvních 650 návštěvníků obdrží šálek na ochutnávání. Začíná se v 10 hodin.

Kašpárek a víla Jarmilka

Kdy: Neděle 29. Srpna od 14.00 hodin

Kde: Areál Větruše

Další pohádková neděle. Hrát bude Sváťovo dividlo v prostorách Areálu Větruše před zrcadlovým bludištěm.

Promenádní koncert před OC Forum

Kdy: Neděle 29. srpna od 17.00 hodin

Kde: Před OC Forum v Ústí nad Labem.

Další z řady promenádních koncertů před obchodním centrem Forum v Ústí nad Labem. Tentokrát se zde od 17.00 hodin představí formace Brass Bombers.

Aida

Kdy: Neděle 29. srpna od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo Ústí nad Labem

Aida je právem považována za jedno z vrcholných děl světové operní tvorby. Verdi ji napsal na objednávku egyptské vlády pro slavnostní otevření Suezského kanálu. Aida, jejíž děj se odehrává ve starodávném Egyptě, je tragickým milostným příběhem a zároveň výpravným dramatem plným velkolepých davových scén a působivých sborových partů. Drama lásky egyptského vojevůdce Radama a otrokyně Aidy, ve skutečnosti dcery etiopského krále Amonastra, inspirovalo Verdiho k napsání výjimečného hudebního opusu, ve kterém se cizokrajná melodika mísí s hudbou typicky italskou. Mezi nejznámější melodie Aidy patří slavný Triumfální pochod.

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.