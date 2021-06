Noc kostelů, muzejní a galerijní noc

Kdy: pátek 28. května od 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Proč přijít: Slow fashion ala Hraničář! Workshop Tvorba filmového plakátu (pro děti 6 – 12 let), Re-Opening výstavy Světlo, taneční sólo Generace X, vyjadřující pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch. Workshop Light Graffiti (pro děti 10 – 15 let).

Noc kostelů – Chlumec

Kdy: pátek 28. května od 18.50 do 21.00 hodin

Kde: kostel sv. Havla v Chlumci

Proč přijít: V programu je vítání návštěvníků středověkými šermíři z SHŠ Honesta, expozice historických pohlednic z let 1890 – 1945 nebo přednáška o historii kostela a zaniklých sakrálních stavbách farnosti.

Noc kostelů - Ústí nad Labem

Kdy: pátek 28. května od 16.00 hodin

Kde: kostel apoštola Pavla

Proč přijít: V programu je přednáška o kostele apoštola Pavla - historie a jeho zajímavosti (historik a kurátor Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.), individuální prohlídka kostela - možnost posezení v lavicích, meditace, krátkých osobních rozhovorů, a možná zazní i varhany…, Fárala – hudební vystoupení muzikantů z evangelické církve, závěrečná pobožnost a požehnání.

Kdy: pátek 28. května od

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie

Proč přijít: V programu je mše svatá s májovou pobožností, komentovaná prohlídka, přednáška o cestě do Compostely nebo čtení úryvků z bible.

Kdy: pátek 28. května od 17.00 do 22.00 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie - Církvice

Proč přijít: V programu je prohlídka kostela a jazzové vystoupení Jany Koubkové, Víta Švece a Ondřeje Kabrny.

Kdy: pátek 28. května od 18.00 do 22.00 hodin

Kde: kostel sv. Floriána Krásné Březno

Proč přijít: Návštěvníci si samostatně mohou prohlédnout interiér kostela a nově instalované panely o jeho historii a vybavení, které jsou umístěny ve spojovacím krčku se zámkem.

Kdy: pátek 28. května od 17.00 do 21.20 hodin

Kde: kostel Nejsvětější Trojice - Střekov

Proč přijít: V programu je mše svatá, vystoupení děti z Dětského domova a ZUŠ, koncert Střekovského chrámového sboru a prezentace veřejné sbírky Za zvukem varhan.

Pěšky Ústím #5: Přes podkovu do cukrárny

Kdy: sobota 29. května od 13.00 hodin

Kde: sraz na podiu Letního kina

Proč přijít: Jedna z nejvíce zprofanovaných ústeckých vyhlídek má i svá zadní vrátka. S takovým příchodem na dobětickou královnu rozhodně nebudete v davu za lamy. Cestou nahoru přes Dobětickou podkovu, o které nikdo neslyšel, cestou dolů roklí Dobětického vodopádu, který nikdo neviděl. Za všechno to prolezlé chroští čeká na konci sladká odměna. Trasu vybral a procházku povede fotograf Pavel Matoušek. Procházka proběhne v závislosti (a v souladu) na aktuálně platných omezeních.

Bratrstvo kočičí pracky

Kdy: neděle 30. května od 15.00 hodin

Kde: stream na webu Činoherního studia Ústí nad Labem

Proč zhlédnout: Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Již brzy a klidně i u vás doma. Autorem je Bohuš Š. Bidlo.

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstavní projekt Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identita je přitom chápána jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu.

Michaela Labudová – Present Absence

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositeli sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci. V grafické tvorbě se Michaela Labudová zaměřuje na typografii, korporátní identitu, knižní tvorbu a ilustraci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP,

Krajina z písku zrozená

Kdy: do 30. května

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: Část výstavy Písky známé i neznámé je věnovaná Českému Švýcarsku Doklady o ukládání písku na mořském dně, otisky druhohorního života, ale i roztodivné tvary povrchu, vzniklé erozí a zvětráváním pískovce, od drobných voštin zdobících skalní stěny, přes skalní okna až po monumentální pískovcové věže. Nechybí ani téma života v pískovcích, skalní řícení či pískovec jako důležitá sklářská a stavební surovina.

Kočičí putování

Kdy: do 31. května

Kde: les na Kočkovem, Dobětická výšina a Bertino údolí

DDM Ústí nad Labem připravil venkovní hru pro děti, rodiče a přátele. V měsíci květnu se účastníci vydají do přírody, zahrát si hru, jejímž tématem jsou oblíbení domácí mazlíčci „kočky“. Vydáte se s DDM? Všechny trasy jsou vhodné pro předškoláky a děti 1. Stupně ZŠ. Pozor, hra je tentokrát rozdělena do 3 samostatných termínově vyhrazených bloků. Není podmínkou splnit všechny, můžete si zahrát třeba i jen jeden z nich. Pokud byste ale rádi stihli vše, hlídejte si termín hry a datum zveřejnění propozic.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Květen s rozhlednami

Kdy: do 31. května

Kde: v Ústí nad Labem a okolí

Navštivte známé i méně známé rozhledny nebo vyhlídky. To je slogan akce Květen s rozhlednami a vyhlídkami, kterou byla zahájena turistická sezona v Ústí nad Labem. Vyzvedněte si v Informační středisku v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí soutěžní arch. Je možné také si jej stáhnout z webových stránek města. Obejděte vytipované rozhledny a vyhlídky a splňte uvedené úkoly. Vyplněný soutěžní archa zase odevzdejte v Informačním středisku města Ústí nad Labem nebo jej naskenujte a pošlete na e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz. Odevzdáním archu se zapojíte do losování o ceny.

Pábení Činoherního studia

Kdy: ve volném čase

Kde: na internetu, web www.cinoherak.cz

Všech 12 dílů našeho rozhlasového pořadu Pábení, jež vznikly v režii Činoherního studia v Ústí nad Labem a v týdenní periodicitě ze studia Divadla v Celetné a Spolku Kašpar je vysílá Radio Kašpar, si můžete poslechnout, když kliknete na tip Činoherního studia na jeho webu.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.