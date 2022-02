Frida Kdy: Čtvrtek 27. ledna od Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem Strhující taneční příběh jedné z nejslavnějších malířek 20. století Fridy Kahlo uvede Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Přijďte se podívat na strhující taneční představení s nahrávkou v podání baletního souboru, který nabídne náhled do života a tvorby známé mexické umělkyně. Začátek představení od 19 hodin.

Den člověka

Kdy: Pátek 28. ledna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Inscenace o našem vztahu k domovu a věcech, které utvářejí náš každodenní život, inspirovaná slavným sci-fi románem Město Clifforda D. Simaka. Co se stane s lidstvem během dalšího tisíciletí? Možná po něm zbyde jen jeden malý obývák v Ústí nad Labem. A v něm někdo, kdo si pamatuje, jak se celá naše civilizace zhroutila. Neodejde, protože nechce opustit oheň v krbu, skleničku whisky a vzpomínky na rodinu Websterů, které na něj vystupují ze zdí obývacího pokoje.

Romantický závěs

Kdy: Sobota 29. ledna od 9.00 hodin

Kde: DDM v Ústí nad Labem

Tvořivá a keramická dílna DDM Ústí nad Labem a kreativní víkendy s Luckou. Tentokrát se bude tvořit romantická dekorace z plstěných prvků pomocí big shotu, korálků a peříček dle vlastní fantazie. Poplatek je 250 korun na materiál.

Bratrstvo kočičí pracky

Kdy: Sobota 29. ledna od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena! Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Již brzy a klidně i u vás doma.

Malá mořská víla

Kdy: Sobota 29. ledna od 15.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Divadelní společnost Mladá scéna je jedním z divadel hrajícím pro děti a mládež. Svůj repertoár zaměřuje především na tvorbu klasiků domácích i zahraničních. Své inscenace se snaží obohatit zajímavou scénografií, netradiční světelnou a zvukovou složkou a různými efekty, které by dětem vytvořily svět plný kouzel a imaginace. Slavná pohádka H. CH. Andersena Malá mořská víla je známá snad po celém světě a to v mnoha úpravách. V této inscenaci soubor používá prvky luminiscenčního černého divadla, což vytváří překrásné scenérie podmořského světa, kde žijí nejen mořské víly, ale i čarodějnice Hexatera, ryby všech barev i velikostí, mořští koníci, želva atd. Tajemná podmořská říše a oběť malé mořské víly Aquatiny pro lásku k člověku, činí lyrickou pohádku přitažlivou pro všechny generace.

Veřejné bruslení

Kdy: Každou neděli od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Zimní stadion se každou neděli od 17.30 do 19.00 hodin otevírá k veřejnému bruslení. To má ale jednu podmínku, a to, že kapacita lidí zúčastněních na bruslení nesmí překročit 100 osob.

Veselá vdova

Kdy: Neděle 30. ledna od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Lehárova opereta Veselá vdova již při svém prvním uvedení v roce 1905 vzbudila obrovské nadšení, velmi rychle se z Vídně rozlétla do celého světa a stala se nejznámějším a nejúspěšnějším skladatelovým dílem. Nejméně dva hity z této operety zná doslova každý – píseň U Maxima jsem znám a vrcholně proslavenou Píseň o Vilje. Franz Lehár je zejména v souvislosti se svými posledními díly pověstný tím, že vnesl do operety smutek a slzy, jeho v pořadí pátá opereta však nabízí ještě klasický happy end.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Sloní procházka

Kdy: Každý den

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří změna životního stylu, zejména zdravější stravování a více pohybu. Příkladem vám může být slonice Delhi, která pohyb rozhodně nezanedbává a pravidelně se vydává na procházku kopcovitým terénem zoo. Přijďte se také protáhnout do zoo a třeba se s ní potkáte. Otevřeno máme na pokladně každý den od 9.00 do 16.00 hodin, v areálu pak můžete zůstat až do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.