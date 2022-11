Sokolský běh republiky Kdy: Pátek 28. října od 11.30 hodin Kde: Park T. G. Masaryka v Ústí nad Labem Ústí nad Labem se v pátek 28. října oblékne do národních barev a oslaví pohybem vznik naší republiky! Distance: Dospělí - 5 km, děti - 0,25 - 0,5 km. Start závodu je v Parku T. G. Masaryka. Akci spolupořádá Česká obec sokolská. JAkci podporují také v některých případech přímo samotné obce.

2. ročník Halloween párty

Kdy: Pátek 28. října od 18.00 hodin

Kde: Střekov Arena

Za kolik: 490 s kostýmem, 520 bez

Hry a soutěže o sladkosti. Soutěž o nejlepší masku. Program po celou noc. Stezka odvahy jak pro strašpytlíky tak i pro odvážlivce, fire show, ohňostroj. S sebou ti stačí vzít láhev na pití, pyžamo, spacák, polštář a hygienické potřeby. Malá svačinka a pitný režim v ceně.

Heda Gablerová

Kdy: Pátek 28. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Druhá derniéra. Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života. Heda Gablerová – dcera generála, manželka profesora, milenka prázdnoty a střelných zbraní. Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů, blízkosti, těla a ztráty pohodlí, že se tomu raději vyhneme už v zárodku? Femme fatale maloměsta. Žádá vše a sama není ochotna dát nic. Stínová hra propletená jako klubko hadů. Strhující studie sebedestrukce jedné spořádané ženy, která fascinuje a ničí i všechny kolem. Úzkost a agrese jsou dvě strany jedné mince.

Duchové pralesa aneb Strašidelná zoo s lemury

Kdy: Sobota 29. října od 11.00 hodin

Kde: Zoo v Ústí nad Labem

Zveme vás na Strašidelnou zoo! Hlavními hrdiny budou duchové pralesa! Těšit se můžete na dlabání dýní a lampionový průvod?

Podzimní sekáč v Hraničáři

Kdy: Sobota 29. října od 14.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v ústí nad Labem

Tradiční sekáč přímo ve foyer Veřejného sálu Hraničář. Vivat la slow fashion! Akce je volně přístupná všem.

Zavírání okenic na zámku ve Velkém Březně

Kdy: Neděle 30. října od 16.00 do 17.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Slavnostní ukončení sezony, poslední letošní prohlídka spojená se zazimováním zámku. Přípitek a zamyšlení nad budoucí sezónou, přání a návrhy návštěvníku vítány.

Halloween na Severní Terase

Kdy: Neděle 30. října od 16.00 hodin

Kde: Centrální Park v Ústí nad Labem

Také milujete Halloween, jako my? Přijďte se s námi společně bát do Centrálního parku. Strašidelná neděle se pomalinku, ale jistě, blíží.

Strašidla, pohádkové bytosti a příšery připravují strašidelnou stezku Centrálním parkem. Uličky duchů budou plné dýní, které budete moci vyřezat dle své fantazie. Ta dýně, která vystraší nejvíce porotu, když ale neuteče, předá umělci odměnu. Odpoledne bude plné soutěží, dobrot a zábavného strašení. Proto nezapomeňte masky, odvahu (možná i náhradní „spoďárky“ a dorazte 30. října v 16.00 hodin do Centrálního parku.

Labutí jezero

Kdy: Neděle 30. října od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Labutí jezero patří k nejslavnějším a nejznámějším klasickým baletním titulům a je součástí repertoáru všech světových scén. Severská legenda o dívce Odettě proměněné v labuť inspirovala P. I. Čajkovského k napsání lyrické melodické hudby, která se stala vzorovou ukázkou vrcholného hudebního romantismu, a svou nesmrtelnost získala také díky původním dochovaným choreografickým pasážím Mariuse Petipy a Lva Ivanova. Od jejich časů představuje Labutí jezero pro každou novou generaci sólistů a pro celé soubory vzrušující výzvu k prezentaci vrcholné taneční virtuozity.

Čarodějův učeň

Kdy: Neděle 30. října od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Příběh o čarodějnickém učni Krabatovi a věčné touze po moci, která může fascinovat i zahubit. Osidla zla otevírají svou náruč a cesta ven vede jen jedním směrem…

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Prodlouženo do konce února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.