ZMAR Warm Up Ústí nad Labem

Kdy: Pátek 29. července od 16.00 hodin

Kde: KOLOCafé v Ústí nad Labem

Getting ready for ZMAR! Mezi zahřívacími zastávkami rozhodně nemůže chybět domovská základna festivalu, Ústí nad Labem. Pokud počasí dá, poslední červencový pátek se uvidíme na netradičním místě kousek od vody. Ukázku toho, co od festivalu ZMAR můžete čekat, přijede představit 5 djs, včetně 3 zahraničních hostů. Disko – italo – cosmic synths – beat extravaganza. Budou Advance Martin, Andrea Zucca, Dasha Davai, Mike.H nebo Valentino Pančáke.

Kukino show: Štístko a Poupěnka, Smejko a Tanculienka

Kdy: Pátek 29. července od 15.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Za kolik: 300 Kč, rodinná vstupenka pro 4 osoby 1 300 Kč

A je to opět tady! Československá dětská show s nejoblíbenějšími dětskými dvojicemi! Ještě větší show a ještě více překvapení! Štístko a Poupěnka, Smejko a Tanculienka společně na jednom pódiu se svými senzačními hity po amfiteátrech v Česku a na Slovensku!

Lucie Soukupová a Matěj Koudelka

Kdy: Pátek 29. července od 19.00 hodin

Kde: Před Hraničářem v Ústí nad Labem

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Po dvou letech se vrací Matěj a Lucie na místo činu zpříjemnit vám večer muzikou. Hrají převážně popové pecky, ale umí zabrousit i do jiných žánrů a píší si také vlastní songy. Při hraní mají pomocníka – looper – který tomu umí dodat pořádnou šťávu. Tak si s nimi přijďte užít našlapaný večer uprostřed léta, třeba s drinkem v ruce!

DJs: LöLu

Kdy: Pátek 29. července od 21.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Pátek v Hraničáři s djským duem LöLu! Přijďte si trsnout.

DJ Funkenstein

Kdy: Pátek 29. července od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Dne 29. července se staly různé věci: byla založena NASA, princ Charles si vzal Dianu Spencer, narodila se Saskia Burešová a zemřel Vincent van Gogh. Rovněž je mezinárodní den tygrů. To byste měli oslavit: nejlépe drinkem a tancem v Café Max. O výběr muziky se postará DJ Funkenstein, který je pověstný chytlavými sety z hitů i úplně neznámých skladeb. Navíc se nebojí tahat tygry za ocas.

42. ročník memoriálu Bohuslava Vejrycha

Kdy: Sobota 30. července od 9.30 hodin

Kde: Hřiště TJ Jiskra Velké Březno

TJ Jiskra Velké Březno pořádí v pořadí již 42. ročník fotbalového memoriálu Bohuslava Vejrycha. Představí se při něm týmy TJ Střekov, FK Český lev Neštěmice, TJ Mojžíř a domácí TJ Jiskra Velké Březno. Vrcholem memoriálu bude utkání domácí TJ Jiskra Velké Březno s týmem Internacionálů ČR. Te se hraje od 15.45 hodin. Turnaj začíná se v 9.30 hodin. Doprovodný program proběhne v restauraci Tivoli, kde bude vrcholit Tivolí léto.

Když to v mlýně všechno klape. Komentovaná prohlídka mlýna Týniště

Kdy: Sobota 30: července od 10.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

V sobotu 30. července ožije mlýn Týniště čp. 27, který je součástí areálu Mlýnského údolí Muzea v přírodě Zubrnice, speciální komentovanou prohlídkou s názvem Když to v mlýně všechno klape. Od 10.00 do 16.00 hodin se budou moci zájemci seznámit do detailu s mlynářským řemeslem. Budou se moci dozvědět i řadu zajímavostí ze života mlynářů, například, proč tajil termín křesání kamenů. Poprvé v historii muzea bude navíc k vidění právě toto křesání mlýnských kamenů.

Pohádková neděle na Větruši - Vyprávění ovčí babičky

Kdy: Neděle 31. července od 14.00 hodin

Kde: Areál zámečku Větruše v Ústí nad Labem

Městské služby Ústí nad Labem zvou na pohádku Vyprávění ovčí babičky, kterou dne 31. července od 14.00 hodin odehraje Sváťovo dividlo v prostorách Areálu Větruše před zrcadlovým bludištěm. Vstup je zdarma, podsedáky či deky s sebou. A po pohádce zábava na našem dětském hřišti hned naproti u tenisových kurtů.

Malý Hamburk

Kdy: Neděle 31. července od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Malý Hamburk - Projekt, který má smysl, každou neděli v mušli v Městských sadech, Ústí nad Labem. Program: 15.00 Don Bon – pražské moderní pop-rockové trio. 16.00 Hitshakers - teplická začínající skupina. Cover band.

17.00 Nina Rosa – slovenská houslistka a zpěvačka je každoroční ozdobou našich akcí. Projekt Malý Hamburk je finančně podpořen Statutárním městem Ústí nad Labem, dále firmou Juros s.r.o., ACER-CS spol. s r.o., VARIA s.r.o. a 4J Investments.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.