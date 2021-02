Bratrstvo kočičí pracky

Kdy: pátek 29. – neděle 31. ledna 15.00 – 22.00 hodin

Kde: online stream na internetu

Záznam představení inscenace pro celou rodinu. Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena. Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak…Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků.

Podcast Hraničáře: Postindustriální město

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Třeba ten o historii Ústí. První díl se věnuje výrazné industriální minulosti a jejímu dopadu na urbanismus a územní plánování města. Díl se zaměřuje na historický vývoj, důležité milníky, deindustrializaci města a úpravě veřejného prostoru. Autoři podcastu jsou Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková a Jan Wilda. Podcast můžete najít přes stránky Hraničáře nebo na odkazu: https://soundcloud.com/hranicar/postindustrialni-mesto

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: do 28. 2. 2021

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Dílna pro děti na síti - co vše se dá vyrobit z brček

Kdy: Kdykoliv

Kde: na internetu webu knihovny

Pravidelná výtvarná dílna Severočeské vědecké knihovny se přesunula online. Pomozte svým dětem si vyrobit s pomocí brček a kelímku draka. Jak na to zjistíte ve výtvarné dílně s Terkou, která se nyní přesunula online, na blog dětského oddělení a facebook knihovny. Budete k tomu potřebovat jen tavnou lepicí pistoli, 3 brčka, nůžky, tužku, papírový kelímek, čtvrtku, fixy, lepicí pásku. Jak výtvor dokončit zjistíte na webu knihovny.

Na Klínovec na běžky

Kdy: V zimě, pokud je sníh

Kde: Klínovec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte na běžky kochat se zasněženou zimní krajinou. Krušnohorská bílá stopa sice v současné chvíli není udržována lyžařskými středisky, množství lyžařů, které ale od sněhové nadílky již vyrazilo do hor, sjízdnou stopu vytvořili. Vydejte se také do zasněžené zimní přírody. Najednou budete rádi i za roušku, díky které vám obličej bude mrznout o něco méně. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím, než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Na Kozí Vrch za výhledem

Kdy: Po celý rok

Kde: Kozí Vrch,Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko městské částí Mojžíř leží Kozí vrch, ze kterého se naskýtá nádherný pohled do krajiny. Na vrcholku Kozího vrchu je skalní plošina, ze které je krásný výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu nebo do Ústí nad Labem. Celou trasu vede značená turistická stezka, odbočka ze zelené trasy z Neštědic do Neštěmic. Výlet samotný nezabere moc času, cesta nahoru je dlouhá asi jen 2 kilometry.

Doerellova vyhlídka

Kdy: Po celý rok

Kde: Dubičky

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: U obce Dubičky se nachází Doerellova vyhlídka odkud se naskýtá výhled na údolí řeky Labe. Dohlédnete až na vrchy Deblík, Varhošť a Lovoš. Jmenuje se po německém romantickém malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který si toto místo oblíbil a často zde maloval, inspirován zdejší krajinou. Z obce Dubičky tam lze snadno dojít po zelené turistické značce.

Vyrazte na běžky do Tisé

Kdy: V zimě, pokud je sníh

Kde: Tisá, Petrovice, Sněžník

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nasněžilo a tak je na čase vytáhnout lyža a vyrazit kousek za Ústí pokochat se projížďkou krásnou zimní krajinu. Běžkařské trasy v Tisé jsou zařazeny do Krušnohorské bílé stopy. Úsek který běží Krásný Les - Petrovice - Tisá - Sněžník je částí hlavní Krušnohorskou magistrálu v délce 24 km. Mezi Petrovicemi a Sněžníkem jsou na výběr tři okruhy v délce 20 km červený, 9 km zelený a 6 km žlutý. Pokud si chcte být sjízdnstí trasy předtím než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okrasu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu sedm kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.

Tip na knihu: Kniha Dlouhej špacír

Kdo: Zuzana Švoncová

Kde: nakladatelství Klika, 2020

Bije vám srdce pro dobrodružství? Rádi objevujete krásy divoké přírody, hor a krajiny? A také vás trápí, že nyní nemůžete cestovat? Na to máme jeden perfektní tip, jak cestovat z „gauče“, a to knihu Dlouhej špacír, pěšky skandinávskou divočinou. Napsala Zuzka Švoncová. Kniha je o tom, že je třeba se nebát a vydat za hranici svého komfortu. Spát pod širým nebem či ve stanu a „špacírovat“ pešky tam, kde to chce nutnou dávku odvahy i síly. A umění žít několik měsíců jako poutník v přírodě, kde sprchou je například jezero a parfémem pot a naše přirozenost. Tento špacír je o Norsku a Švédsku. Koneckonců v téhle Covidové době, kdy je cestování komfort ještě stále zakázaný, jsou knihy dobrou alternativou, jak moct vycestovat a přitom zůstat doma v teple.

Tip na knihu: Kázání pro neznabohy

Kdo: Svatopluk Karásek

Kde: Rybka Publisher, 2021

Právě vychází nové rozšířené vydání knihy nedávno zesnulého českého písničkáře a známého evangelického faráře Sváťi Karáska Kázání pro neznabohy aneb Kdo je tady blázen?. Tentokrát v pevné vazbě. Tato inspirativní knížka nabízí několik kázání pronesených v pražském kostele U Salvátora (Blázen, Balíček karet, Díkůčinění, Vánoční stromek a Svatopluk Karásek, jak ztratit duši) a jedno zamyšlení nádavkem, kterými se evangelický farář Sváťa Karásek obrací na „neznabohy“. Kdo je neznaboh? Komu Karásek káže? Neznaboh je ten, kdo boha nezná. Taky ten, kdo o něm ani nechce vědět a tím méně mluvit, nebo taky člověk, kterému se oškliví patos všech, co se bohem zaklínají, a sám se proto před světem označuje za neznaboha, aby unikl ze spárů ideologům. Neznabohem je vskutku i každý křesťan, protože kdo může říci, že zná boha, že se s ním zná, že je na jeho straně, nebo v jeho straně?

Tip na hru: World of Warships

Kdy: ve volných chvílích

Kde: na internetu

Bavte se a nebojte se experimentovat. K tomu nabádají tvůrci počítačové hry World of Warship. Vyzkoumejte legendární válečné lodě, od dělových člunů až po super bitevní lodě, a pak je upravte tak, aby vyhovovaly vašemu stylu hry. Vyberte si preferovaná vylepšení, spotřební doplňky, signály, vlajky a maskovací vzory – přizpůsobte si svou loď! Ve World of Warships je vítaný každý! Doposud naši hru vyzkoušelo více než 35 000 000 lidí. Mnozí z nich spolu nyní bojují v divizích, formují klany a dokonce pořádají offline setkání! V našich řadách poznáte nové přátele a budete se skvěle bavit. Abyste vyhrávali bitvy ve World of Warships , nemusíte mít dokonalé schopnosti míření. Jednou rukou můžete hrát a druhou popíjet šálek čerstvě uvařeného čaje. Nejlepšími ve hře se stanou stratégové. Neexistuje žádný snadný způsob, jak si osvojit všechny nuance námořního boje – vyplujte na moře a cvičte!