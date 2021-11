Baletní triptych

Kdy: Pátek 29. října od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Severočeské divadlo uvede v pátek 29. Října od 19.00 hodin premiéru „Baletní triptych“. Představení se skládá ze tří částí: Antonio Vivaldi - Čtvero ročních období, Clade Debussy - Faunovo odpoledne a Maurice Ravel – Bolero. Režie a choreografie Margarita Pleškova a Vladimír Gončarov. Účinkuje balet a orchestr Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Bratrstvo kočičí pracky

Kdy: Sobota 30. října od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Šokující odhalení! Tajemství, která neměla být nikdy vyzrazena! Jací byli doopravdy chlapci z Bratrstva kočičí pracky, Dlouhé Bidlo, Štětináč a Bohouš? Je vše, co se píše v TAM-TAMU neochvějná pravda? Nebo bylo všechno trochu jinak? A co na to Jan Tleskač? Nahlédněme na dobrodružství populární pětice z perspektivy údajně největších záporáků v dějinách Mladého hlasatele. Již brzy a klidně i u vás doma.

Viktor Sheen

Kdy: Sobota 30. října od 20.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Viktor Sheen je kladenský rapper původem z Kazachstánu. Za začátek jeho kariéry se dá považovat mixtape Sektor 5 z roku 2012. Do povědomí posluchačů se poté dostal díky mixtapu Winning s hitem Kush s ní. V roce 2017 Viktor oznámil odchod z labelu Blakkwood Records a vydal své album Jungler, na kterém spolupracoval s Yzomandiasem a Jicksonem. Album mělo velký úspěch, především díky jeho hitům Věčný, Nescafé nebo Tchibo. V roce 2019 pak vydal album Černobílej svět, na kterém spolupracoval s Nik Tendem, Yzomandiasem, Hasanem nebo Calinem. Album získalo ocenění platinová deska.

Příběh cesty kolem světa – Jeden svět

Kdy: Neděle 31. října od 20.00 hodin

Kde: Kino Hraničář v Ústí nad Labem

Gwen a Patrick společně nastopovali přes padesát tisíc kilometrů. „Chtěli jsme jet co nejvíc na východ, abychom se domů vrátili ze západu.“ Z auta do auta nasedali s ruční kamerou a vše pečlivě zaznamenávali. Jejich film tak nabízí nestylizovaný a intimní vhled do rozličných kultur tak, jak se jim otevíraly v doprovodu místních obyvatel, než oba zase vyrazili na cestu. Dobrodružná výprava z Německa přes celý svět a zase zpátky bez jediného nasednutí do letadla, pouze se zdviženým palcem nebo využitím lodní dopravy, ze které se dvojice vrací domů jako rodina.

Halloween s Hit rádiem a Globusem

Kdy: Neděle 31. října od 16.00 hodin

Kde: Centrální park na Severní Terase

Bu bu bu, bojte se! Bubáci budou opět šmejdit po Centrálním parku… Nad hradem černí netopýři, čarodějnice, smrťáci a vodníci budou v tůni vodu vířít, dýně se šklebí se zuby i bez zubů… Bojíte, se rádi? Tak si nezapomeňte, naši milí příznivci, připravit své nejstrašidelnější masky a dorazte v neděli 31. října v 16.00 hodin do našeho strašidelného Centrálního parku. Pekelně strašidelná stezka přivítá první odvážlivce v 16.30 a pro všechny odvážné bude otevřena do 19.00 hodin. Poté se pak budete moci se všemi strašidly vyfotit. Připraveno bude 60 dýní pro všechny, kteří chtějí ukázat své strašidlotvorné umění.

Ústecká forbína – Brouk v hlavě

Kdy: Neděle 31. října od 19.30 hodin

Kde: Kino Domu kultury v Ústí nad Labem

Slavná situační komedie. Co mají společného téměř dokonalý manžel s hotelovým sluhou? Jak dopadnou záletníci a jak budou potrestáni? A kdo nasadil paní Marcele brouka do hlavy? Účinkují: Filip Blažek (dvojrole), Jitka Schneiderová, Roman Štabrňák, Michal Slaný, Mojmír Maděrič a další.

Heda Gablerová

Kdy: Neděle 31. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života. Heda Gablerová – dcera generála, manželka profesora, milenka prázdnoty a střelných zbraní. Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů, blízkosti, těla a ztráty pohodlí, že se tomu raději vyhneme už v zárodku? Femme fatale maloměsta. Žádá vše a sama není ochotna dát nic. Stínová hra propletená jako klubko hadů. Strhující studie sebedestrukce jedné spořádané ženy, která fascinuje a ničí i všechny kolem. Úzkost a agrese jsou dvě strany jedné mince.

Výstava prací seniorů a žáků školy

Kdy: Do konce měsíce listopadu

Kde: Magistrát města Ústí nad Labem

V budově magistrátu města Ústí nad Labem byla nainstalována výstava výtvarných prací, které vznikly v rámci tvořivé akce pod názvem Umění v pohybu. Jedná se o mezigenerační tvoření klientů Domova pro seniory Bukov ve spolupráci se žáky ZŠ Pod Vodojemem. K vidění jsou do konce listopadu.

Opět je v provozu plavební linka z Ústí nad Labem do Děčína

Kdy: Do konce měsíce října

Kde: Lodní linka T92 z Ústí do Děčína

Od soboty 25. září až do konce října je opět v provozu lodní linka T92 z Ústí nad Labem do Děčína, a to vždy v sobotu, v neděli a ve státní svátek. Zda loď pluje či ne, s ohledem na stav řeky, si můžete ověřit na centrálním dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, na telefonu +420 475 657 657. Další informace pak zájemci naleznou na webu Labské plavební.

Dědictví mytologie

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstavní projekt reflektuje souvislost mytologie, ideálu krásy a zobrazování těla a tělesnosti v umění. Soustředí se na jeho genezi v uvažování současných, na scéně působících, vizuálních umělkyň a umělců. Mytologie nám předkládá archetypy a stereotypy ženské a mužské podoby krásy protkané sexuálním nábojem — Afrodita, Venuše, Faun, Orfeus etc. Do jaké míry ovlivnila mytologie podobu ideálu krásy a do jaké míry ovlivňuje sebehodnocení žen a mužů, které je založené na tom, nakolik se pro opačné (či stejné) pohlaví hodnotí jako atraktivní? Vystavující umělci: Michal Heriban (SK) , Gideon Horváth (HU), Lucie Hyšková & Petr Kubáč & Alexandra Naušová (CZ), Valentýna Janů (CZ), Marie Lukáčová (CZ), Silvie Milková (CZ), Jakub Ružinský (SK), Michaela Spružinová (CZ). Kurátoři výstavy jsou Jan Nový & Adéla Machová.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.