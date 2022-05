Jom Ha-Šoa 2022 – Veřejné čtení jmen obětí holocaustu Kdy: Čtvrtek 28. dubna od 14.00 hodin Kde: Před Hraničářem v Ústí nad Labem Letošní Veřejné čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha-Šoa se v Ústí nad Labem uskuteční na piazzetta před Hraničářem od 14.00 do 15.30 hodin.

Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední cesta

Kdy: Čtvrtek 28. dubna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Autorské čtení uznávaného českého spisovatele Jaroslava Rudiše z jeho posledního románu Winterbergova poslední cesta s hudebním doprovodem ústeckého písničkáře Jiřího Imlaufa. Jaroslav Rudiš: Winterbergova poslední cesta - Takhle o dějinách střední Evropy ještě nikdo nevyprávěl. Cesta vlakem zmizelou zemí po stopách osudové lásky.

Pálení čarodějnic v Chabařovicích

Kdy: Pátek 29. dubna od 15.30 hodin

Kde: Na koupališti v Chabařovicích

Sraz čarodějnic a dětí v maskách je v 15.30 hodin u základní školy, samotný program bude probíhat na koupališti od 16.00 hodin. Zahraje DJ Ros. Na závěr opékání vuřtů.

Harila aneb Čtyři z punku a pes

Kdy: Pátek 29. dubna od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Nejdrsnější a současně nejzábavnější hra René Levínského. Závratná jízda čtyř punkerů, která nekompromisně posouvá hranice reality. Všechno začíná únosem gorily a končí kšeftem snů. Punk is not dead. René Levínský, zde skrytý za jedním ze svých četných pseudonymů, vystudoval teoretickou fyziku na ČVUT v Praze a získal doktorát z teoretické ekonomie na CERGE University Karlovy. Jako vědec je velmi seriózní. Jako divadelník naprosto nepředvídatelný.

Jam Session #11

Kdy: Pátek 29. dubna od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Další z hudebních večerů v baru Hraničáře. Pokaždé čekejte jiný výběr muzikantů, kteří si v improvizaci rozumí.

Renne Dang + liveband

Kdy: Pátek 29. dubna od 20.00 hodin

Kde: Klub Kladívko v Ústí nad Labem

Renne Dang vyráží na tour se svým nejnovějším albem DANG! Ve vybraných klubech po celé ČR představí svou unikátní show s živou kapelou. Vstup od 15 let a pod 15 let s doprovodem rodičů nebo zákonných zástupců.

Urban Challenge workout Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 30. dubna od 13.30 hodin

Kde: Kamenolom Mariánská skála v Ústí nad Labem

Čeká na vás skvělý trénink pod dohledem trenérů Agoge gym. Trénink je určený pro všechny, kteří si chtějí zacvičit a zažít skvělou zábavu. Po pořádné rozcvičce si dáme pěkně do těla, a to přímo v dobývacím prostoru kamenolomu Mariánská skála. O lokální cvičební pomůcky nebude v lomu nouze.

V Městských sadech v Ústí nad Labem se budou pálit čarodějnice

Kdy: Sobota 30. dubna od 9.00 hodin

Kde: Městské sady v ústí nad Labem

Městské sady ožijí už koncem dubna. Začínáme pěkně zostra, a to pálením čarodějnic! Dejte sbohem zimě a přivítejte jaro ve velkém stylu s čarodějnickou zábavou pro velké i malé. Přichází pálení čarodějnic, tradiční akce plná ohně, skvělého jídla a zábavy. V sobotu 30. dubna od 9 do 19 hodin v Městských sadech v Ústí nad Labem. Co vás na akci čeká? Dopolední brunch, soutěže, malování na obličej, skákací atrakce a od 17 hodin opékání špekáčků a pálení čarodějnic. Prostě celodenní program, na kterém si každý najde to své. Program: 9.00 - Dopolední Brunch v sadech (stánky Bonvian, Káva s Párou, Sklípek na Masaryčce), Čarodějná zkouška, Dětské dílničky a odměny nejen pro nejmenší, Nafukovací a skákací atrakce, Zdravotnické stanoviště se záchranáři (ukázka resuscitace, ukázka AED), Malování na obličej, Fotostánek s čarodějnými kulisami, Hasičské stanoviště a doprovodné soutěže. 12.00 - Dětská čarodějnická disco s moderátorkou Leou, Dětské soutěže a zpívání. 17.00 - Zapálení ohně a opékání buřtů. Buřty a špekáčky si můžete zakoupit u nás v čarodějnickém stánku. Klacky na opékání máme připravené. 19.00 - Ukončení Čarodějnic. Program promo team Hitrádia North Music

14.00 - Relax zona, šipky pro dospělé, piano pro děti. V průběhu účasti promo týmu na akci budou probíhat soutěže pro dospělé a pro děti o ceny. Součástí bude také rádio, které bude v průběhu akce naladěno na frekvenci Hitrádia North Music. Aktivity pro děti po celý den: malování na obličej, skákací atrakce, čarodějný fotostánek, zdravotnické ukázky, hasičské soutěže, čarodějná zkouška se 4 stanovišti pro děti, dětské čarodějné dílničky, prodej buřtů k opékání ve stánku. Pořadatelem akce je Statutární město Ústí nad Labem a eventová agentura Dream PRO.

Pálení čarodějnic v Chlumci

Kdy: Sobota 30. dubna od 17.00 hodin

Kde: U hasičárny v Chlumci

Zahraje kapela Nádraží. Pro děti zdarma špekáčky, chléb, hořčice, kečup a limonáda. Pálení čarodějnic od 17.00 hodin proběhne také v Českém Újezdu a Střížovicích.

18-té narozeniny Žáby Vysmátý

Kdy: Sobota 30. dubna od 16.00 hodin

Kde: Čajovna u Vysmátý Žáby

Za 18 let existence tolik prolitých čajů, tolik vykouřených vodnic, tolik nových přátelství a lásek, koncertů, přednášek, seminářů a spoustu další legrace. Tak pojďme to všichni spolu svorně oslavit. Zveme vás, naše milé Žabaře na oslavu. Program: Zapálení ohně na zahradě nad čajovnou (buřty s sebou). Zapálení grilu u čajovny (mňamky na gril opět s sebou). Muzika: Pepek a námořník, Vojta Violinist a Živa, Hadem pro mého munga, Nihilis. Všechny vás rádi uvidíme a zavzpomínáme na časy divokého čajování.

Linda

Kdy: Neděle 1. května od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Svižná konverzační hra plná napětí, ale i humoru odrážející náš každodenní život a problematické vztahy. Linda je úspěšná žena v nejlepších letech, manažerka v kosmetické firmě. Jednoho dne ji ale začne šlapat na paty mladší kolegyně a Lindě se postupně začne hroutit celý svět. Podporu hledá u svého manžela, ale jak brzy pochopí, ani tam nenajde zastání. Život, který vedla ještě před pár dny, se rázem mění v pouhou iluzi, vše se s nečekanou rychlostí vymyká kontrole jak v práci, tak v rodině.

Hraničář má náves

Kdy: Neděle 1. května od 14.00 do 19.00 hodin

Kde: Veřej ný sál Hraničář v ústí nad Labem

Komponované odpoledne a jarní slavnost pro děti se stavbou tradiční májky před Hraničářem. Přijďte s dětmi oslavit svátek jara a vztyčit před Hraničář tradiční májku! Májka je oslavována jako symbol lásky a mládí, ale také jako strážce obce. Společně budeme plést věnce, barvit stuhy, vyšívat, malovat vápnem a hlavně – postavíme si pravou májku před Hraničář. Přeneseme si trochu vesnických zvyků k nám do města. Program: 14.00 - Workshopy pro děti (výroba malovaných pentlí, zaplétání věnce, vyřezávání píšťalky, skládání látkových květin), 15.00 - Povídání o hodech se stárkou v kroji, 16.00 - Tancování se stárkou v kroji, 17.00 - Společné stavění a zdobení májky před Hraničářem.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.