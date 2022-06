Mezi nebem a ženou Kdy: Pátek 3. června od 19.00 hodin Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem Výstupy popisují z různých úhlů různé, reálné i bizarní, konflikty mezi mužem a ženou, a jednotlivé měsíce v roce tvoří paralelu k vývoji lásky mezi nimi, k jejímu vzniku, vývoji i zániku. Někdy jde o šťastnou lásku, jindy naopak o rozchod, jednou o mladý pár, jindy o starší. Nálada jednotlivých měsíců je přenášena do výstupů – leden představuje genezi lásky, únor rozhovor milenců v posteli, březen je pantomimou Muže a ženy na lavičce v parku atd. Scénami prostupují motivy hříšného jablka, sexu, pochybování o lásce, ale i její vzývání, jednotlivé scény se někdy dějově prolínají. Konec hry zachycuje stařenku a starouška, kteří ulehají do postele již ne kvůli sexu, nýbrž aby usnuli – je konec roku, takže věčným spánkem? Uvádí divadelní spolek Frida.

Den dětí v Zoo Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 4. června po celý den

Kde: Zoo Ústí nad abem

V sobotu 4. června se bude slavit den dětí v ústecké zoologické zahradě. Program tam potrvá celý den a připraveny jsou soutěže, malování na obličej, sportovní hry, kvízy, něco na zub a 1. ročník fotografické soutěže FotoZoo.

Milada Run 2022

Kdy: Sobota 4. června od 9.00 hodin

Kde: Jezero Milada u Ústí nad Labem

Tradiční běžecký závod seriálu Milada Tour na jezeře Milada. Přímo z hlavní pláže jezera Milada vyrazí běžci k 6. ročníku jedné z největších sportovně společenských akcí, kterou je běžecký závod Milada Run. Na výběr máš trasy na 21 km, 10 km a 5 km. Samozřejmostí jsou dětské závody. Nebude chybět skvělý doprovodný program, občerstvení i spoustu dalších novinek. Závod se koná v okolí unikátní krajiny bývalého hnědouhelného dolu, který se v posledních letech změnil v krásné přírodní prostředí jezera Milada na rozmezí Krušných hor a Českého středohoří. Milada Run je součástí oblíbeného sportovního seriálu Milada Tour. V 9.45 hodin start Olympia dětských závodů na 500 m, v 10.00 hodin start Olympia dětských závodů na 1 000 m. Ve 12.00 hodin start 1/2 Maratonu, 12.15 hodin start závodu na 10 km a ve 12.25 hodin start závodu na 5 km.

Milada active park

Kdy: Sobota 4. června od 10.00 hodin

Kde: Jezero Milada u Ústí nad Labem

Den plný zážitků pro celou rodinu přímo na hlavní pláži jezera Milada. To bude v sobotu 4. června Milada active park, který bude doprovázet běžecký závod Milada Run od 10 hodin. Organizátoři připravili spoustu zajímavých doprovodných aktivit. Lety vrtulníkem, skákací hrad, dětský koutek, Fruit Bike, fotokoutek, hry a soutěže nebo tombolu.

Motorkářský sraz v Chabařovicích

Kdy: Sobota 4. června od 11.00 hodin

Kde: Moto areál Chabařovice

V moto areálu Chabařovice u Ústí nad Labem se sejdou v sobotu 4. června milovníci motorek a muziky. Brány se otevírají v 11.00 hodin, ve 14.00 hodin startuje spanilá jízda a od tří budou hrát kapely - Cumbal, Last Rebal a ZZ Top Litovel. Vstupné 50 Kč, možnost stanování.

The Boom and Orchestra - Letní benefiční koncert - Open Air Live!

Kdy: Sobota 4. června od 19.00 hodin

Kde: Zahrada Českého rozhlasu Sever

Letní benefiční koncert na zahradě v areálu Palácové vily Carla Friedricha Wolfruma - Český rozhlas Sever v ulici Na Schodech v Ústí nad Labem. Pořádají The Boom, B. B. Art Production a Český rozhlas Sever ve spolupráci s Kulturním střediskem města Ústí nad Labem za podpory města Ústí nad Labem a Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město.

Marpo a Troublegang v letním kině

Kdy: Sobota 4. června od 19.30 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

Kromě Marpa a Troublegangu se představí také Robin Zoot a Milion plus. Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina, je český rapper. Byl členem skupiny Charakter crew, vystupoval v seskupení Marpo & Mc Wohnout, poté založil svou kapelu TroubleGang. Zároveň je bývalým bubeníkem kapely Chinaski. Je synem rockového kytaristy Oty Petřiny a manažerky rockových skupin Hany Petřinové (např. Žlutý pes). Jeho matka dříve zastupovala také kapelu Chinaski. Největším hobby Marpa je thajský box (vicemistr České republiky).

Divadelní pouť v Dolních Zálezlech

Kdy: Neděle 5. června od 14.00 hodin

Kde: Dolní Zálezly

Třetí ročník festivalu pouličních divadel pro rodiny s dětmi v Dolních zálezlech. Program je určen dětem i dospělým. Na místě budou stánky s občerstvením – kavárna a bezobalový obchod Špajz, Palačinkárna Moravany, bistro Bonviván, bistro U Plavčíka a další. Pro děti budou k dispozici pouťové omalovánky, malování křídami, dětské hřiště a různé workshopy. Doporučujeme, abyste si s sebou vzali deku na sezení. Kdo si bude chtít na chvilku odpočinout od divadla, doporučujeme pěší výlet na Moravanské vodopády a na vyhlídku Mlynářův kámen. Na pouť se lze dopravit vlakem, který jezdí z Ústí nad Labem a Lovosic každou hodinu. V případě, že pojedete autem, bude k dispozici parkování u moštárny a v ulici Za vodárnou, ale počet míst je omezen.

V Mojžíři otevřou nové dětské hřiště

Kdy: neděle 5. června od

Kde: Fotbalové hřišti TJ Mojžíř

Fotbalový klub TJ Mojžíř zve na slavnostní otevření nového dětského hřiště. To se uskuteční v neděli 5. června od 10 hodin a bude u toho se svým představením také Sváťovo dividlo. Dětské hřiště vzniklo podle návrhu Zdeňka Stárka v participativním rozpočtu města Ústí nad Labem, kde se na základě hlasování obyvatel dostalo mezi realizované projekty. Velkou míru podílu na výstavbě sehrála podpora městského obvodu Neštěmice, v čele se starostkou Yvetou Tomkovou, jelikož došlo k dofinancování celého projektu včetně herních prvků a dopadové plochy.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.