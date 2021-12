Anšlus

Kdy: Pátek 3. prosince a neděle 5. prosince od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Scéna Činoherního studia v Ústí nad Labem uvede v pátek 3. prosince od 19 hodin hru Jaroslava Rudiše s názvem Anšlus. Jedná se o českou premiéru inscenace, která se svého prvního uvedení dočkala letos v červnu v Staatsschauspiel Dresden. Děj se odehrává v česko–saském pohraničí.

Trhy na Lidickém náměstí

Kdy: Každý den od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Na Lidickém náměstí je možné každý den od 10.00 do 17.00 hodin koupit výrobky z kožešiny, kosmetiku nebo pohlednice a obrázky. Nekoupíte si zde nic k jídlu ani k pití a kolotoč a vláček pro děti není v provozu.

Cestujeme za zvířátky

Kdy: Neděle 5. prosince od 15.00 hodin

Kde: Sál Domu kultury v Ústí nad Labem

V novém písničkovém pořadu Cestujeme za zvířátky s Míšou Růžičkovou se společně vydáme na velký výlet. Pojedeme nebo poletíme kolem celé naší zeměkoule. Zazpíváme si písničku na cestu Daleko za mořem a zastavíme se v Africe, kde se narodila Opice, Sloník Toník, Zebra, Žirafa a sousta jiných zvířátek. Každému zazpíváme písničku a zároveň si u ní zacvičíme. Potom zase popojedeme dále, navštívíme jiné kontinenty a poznáme jiné lidi. V písničce Sanitka si zopakujeme, jak je důležité dávat pozor při sportu a nakonec s Popeláři roztřídíme odpadky, které cestou najdeme. Na závěr si dáme písničku na přání a nový hit S námi pojď si hrát, u kterého budeme zpívat, mávat a tancovat. Představení je vhodné pro děti od 2 let.

Mikulášská na ledě

Kdy: Neděle 5. prosince od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Sladké překvapení pro všechny děti od Mikuláše, čerta a anděla. Z8bava s profíky z Inlineskating.cz a milá vánoční atmosféra s vánočním playlistem.

Grand Christmas

Kdy: Pondělí 6. prosince od 19.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Velký sváteční koncert The Orchestra Lords of the Sounds. Přijďte si na vlastní uši vychutnat celou plnou sílu živého, ale i živelného proudu hudby!

Nečekaně náhlá exploze svobody v bludišti na Větruši

Kdy: Do 30. ledna 2022

Kde: Bludiště na Větruši v Ústí nad Labem

Festival Sudety 2021 – Underground a disent na Ústecku představí putovní výstavní projekt, jenž se nyní zaměřuje na severočeský underground v bezprostředně porevoluční atmosféře v Ústí nad Labem, jako VŠ-Klub, U-Klub, Tukan, Zeppelin, Knak, RadioClub, Scene Report a další. Od úterý 30. listopadu jej bude hosti zrcadlové bludiště na Větruši. Otevřeno bude od úterý do neděle v době 9 – 13 a 13.30 – 19 hodin. Potrvá do 30. ledna 2022.

Narušená rovnováha Revisited

Kdy: Do 13. února 2022

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Fakulta umění a designu UJEP P otevřela po komplexní rekonstrukci Dům umění Ústí nad Labem skupinovou výstavou Narušená rovnováha Revisited, která byla zahájena ve středu 1. prosince. Její koncepce je vzájemným dialogem historický děl, v roce 1993 prezentovaných se etablujícím okruhem ústeckých autorek a autorů na dvou vydáních výstavy Narušená rovnováha v Obecním domě v Praze a v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a zcela nových projektů.

Naši Němci

Kdy: Stálá výstava

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Slavnostní otevření stálé výstavy se uskutečnilo ve čtvrtek 18. listopadu. Výstava představuje dějiny německojazyčného obyvatelstva českých zemí a vývoj česko - německých vztahů od středověku do 20. století. Autorem expozice je Collegium Bohemicum. Na ploše 1 600 metrů čtverečních, rozdělenými do 22 místností, je více než 600 exponátů. Otevřeno úterý – neděle od 9.00 do 18.00 hodin.

Výstava obrazů Gennadije Avdějeva

Kdy: Do 15. prosince

Kde: Budova Krajského úřadu v Ústí nad Labem

Autor miluje přírodu a obzvláště si oblíbil tu v Českém středohoří, zejména krajinu bezprostředně kolem Labe. Některá konkrétní místa vnímá pokaždé jinak, příroda je zde svou různorodostí neopakovatelná. Otevřeno pondělí – pátek od 11.00 do 17.00 hodin, sobota od 10.00 do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.