Mašinkou vyjedete až na vrcholky Krušných hor Kdy: Pátek až neděle Kde: Moldava v Krušných horách Turisté mohou mít radost. Mašinka z Mostu na Moldavu v Krušných horách pojede i v pátek 3. února, kdy mají děti pololetní prázdniny. Motoráček do hor bude vypraven jako obvykle i o víkendu. V akci budou čtyři páry vlaků, pojedou tam i zpět. Moldavská horská dráha Most – Freiberg, nazývaná též Teplický Semmering, byla oficiálně otevřena 18. května 1885. V rámci republiky jde o technicky unikátní trať, která pomocí tunelů, viaduktů a úvraťové stanice v Dubí překonává značné stoupání. Dostala se na poštovní známku, objevila se v několika dokumentech. Vlaky na turistické trati jezdí jen o víkendy, prázdniny a svátky. „Na Moldavu po kolejích se můžete vydat ve všední dny zase v době od 13. do 17. února a od 27. února do 3. března, kdy budou jarní prázdniny třeba na Teplicku, Mostecku či Ústecku,“ řekl Martin Müller, předseda Klubu přátel krušnohorské železnice z.s. Výletníci z Ústí nad Labem mohou navíc každý víkend využívat přímé vlakové spojení z nádraží Ústí- Západ na Moldavu. Motoráček, který jede přes Proboštov, Teplice, Osek, Dubí, odjíždí v 8.22 a 13.22 hodin.

Pololetky „Po stopách farmářů“

Kdy: Pátek 3. února od 8.00 hodin

Kde: DDM Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun

Sraz v DDM v 8.00 hodin, poté výlet vlakem do Prahy do Národního zemědělského muzea se spoustou interaktivních stanovišť. Prohlédneme si expozice: Batůžek se svačinou na celý den, pití, kapesné.

My Fair Lady

Kdy: Pátek 3. února od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Ze kolik: 150 – 430 korun

Slavný americký muzikál z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. Příběh pojednává o chudé květinářce Elize Doolittlové, kterou si vyhlídl Henry Higgins, arogantní a nesnesitelný profesor fonetiky, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy, udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo povšimnul, že není z vyšších společenských kruhů.

Lights of a Youlie

Kdy: Pátek 3. února od 20.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Za kolik: 100 korun

Koncert alternativní kapely. Skupina Lights Off vznikla v roce 2012 v Jeseníku. Vydala dvě Ep u Drug Me Records 2015, 2016 a desku v roce 2019. Všechny nahrávky vznikly ve spolupráci s Michalem “ Amákem“ Šťastným (Golden Hive studio, Praha) Po dvouleté pauze a personálních změnách začínájí Lights Off v létě 2022 opět koncertovat v sestavě Vojtěch Toušek, Laco Kolompár, Mira Kroupa, Petr Kružík, Simon Rozboril. Youlie – ústecká mladá krev s energickými, osobitými songy! Kapela Youlie vznikla začátkem podzimu 2019 v Ústí nad Labem ve složení Jiří Šašek, Pavel Klepetko, Timofej Girč, Albert Petr Roubal a další. V roce 2021 se ke kapele na přechodnou dobu přidala zpěvačka Vanesa Jančová, se kterou vydala kapela písničku Tak stůj. Na podzim 2022 se pozice frontmanky ujala zpěvačka Adéla Kamešová. V této sestavě kapela momentálně vystupuje a pracuje na nových projektech.

Masopust v Zubrnicích

Kdy: Sobota 4. února od 9.30 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Za kolik: 50 korun

Již 20. ročník masopustního reje letos zažijí obyvatelé Zubrnic. Zdejší muzeum v přírodě připravuje na sobotu 4. února ve spolupráci s folklórním souborem Dykyta z Krásné Lípy program nazvaný Masopustní průvod v Zubrnicích. Masky se u nás sejdou ve dvoře roubeného domu z Loubí před desátou hodinou. Starosta půjčí obec maskám a ty se na oplátku zavážou, že obec zase v pořádku vrátí. Masopustní průvod se vydá potěšit obyvatele a dle tradic popřát hodně dobrého a samé radosti v letošním roce. Pro zájemce bude připravena výstava o historii a současnosti masopustu.

Country bál Jindřicha Šťáhlavského

Kdy: Sobota 4. února od 19.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Již 8. ročník Country bálu, který připomíná významného ústeckého rodáka, muzikanta a zpěváka country Jindřicha Šťáhlavského. Na bále vystoupí kapely Kliďánko a Rekonvalescence. Každá hudební skupina bude hrát téměř dvě hodiny a jejich speciální výběry skladeb budou proložené vystoupením pražské taneční skupiny Crock14.

Ples Veselých Brňáků

Kdy: Sobota 4. února od 20.00 hodin

Kde: Sál restaurace U kapličky v Brné

Ples veselých Brňáků. Hraje orchestr Brass Bombers, hostem večera bude Vladimír Hron. Pořadatel spolek Veselá Brná.

Pardon pane premiére (Co takhle ke zpovědi…)

Kdy: Neděle 5. února od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 – 430 korun

Divadelní komedie s pověstným anglickým humorem. Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit volební slib a chystá se rázně zatočit se zábavním průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu – na šéfa vládního kabinetu George Venablese se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10 nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro komediální žánr. V hlavní roli se představí Petr Nárožný.

Veřejné bruslení

Kdy: Neděle 5. února od 17.30 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Přijďte si zabruslit na zimní stadionu v Ústí nad Labem. Také v únoru se bruslí každou neděli od 17.30 hodin.

Višnový sad

Kdy: Neděle 5. února od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Pod jeho povrchem tiká čas. Žádné vedlejší postavy nejsou ani v naší realitě – každý do sadu něco přináší, něco zalívá a něco nechává ladem.

Duety

Kdy: Neděle 5. února od 19.30 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Divadelní představení. Hrají Filip Blažek a Monika Absolonová. Jedná se přeložené představení Ústecké forbíny z prosince loňského roku. Zakoupené vstupenky samozřejmě platí a další lze zakoupit v Domě kultury. Pořadatel agentura For

Mrňky Ály Plíhalové v Café Max

Kdy: Do konce února 2023

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Ála Plíhalová ve čtvrtek 5. ledna otevřela svou výstavu Mrňky, která bude v Café Max v Ústí nad Labem k vidění celý leden a únor. Ála je rodačkou z Vratislavic nad Nisou. V Jablonci studovala SUPŠ, poté v Praze design hračeka v Ústí nad Labem na FUD v ateliéru Přírodní materiály. Svoje studium pak završila v Brně na FAVU v ateliéru Enviroment. Dnes žije a pracuje v Liberci. Dlouhodobě se věnuje ilustraci.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.