Slavnosti vína a burčáku na Lidickém náměstí v Ústí

Kdy: Pátek 3. září od 9.00 hodin

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

Již 11. ročník Slavností vína a burčáku se bude konat v pátek 3. září od 9.00 do 21.00 hodin na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Představí se při něm čeští i moravští vinaři. Letos se na slavnosti bude prezentovat více než 15 vinařů a vinařství. Nabízeny budou také ochutnávky. Hudební produkci obstará cimbálovka Slovácko primáše Petra Marady z Mikulčic. Slavnosti se konají pod záštitou primátora Ústí nad Labem Petra Nedvědického a starostky Městského obvodu Ústí nad Labem – město Hany Štrymplové.

Den porcelánu v muzeu

Kdy: Pátek 3. září od 10.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzejníci se těší na již tradiční první zářiový pátek. V Muzeu města Ústí nad Labem je totiž přichystána hudba, pohoštění a spousta porcelánu z Dubí a Duchcova. Na letošním hrnku, který je ke každé vstupence zdarma, letos najdete vydru říční. Budova muzea bude otevřena od 10.00 hodin.

Proslulá pěvkyně Eva Urbanová jako Libuše na hradě Střekov

Kdy: Pátek 3. září od 19.30 hodin

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Na pátek 3. září je přichystána na hrad Střekov ve spolupráci Agentury For se Severočeským divadlem v Ústí nad Labem opera Libuše. V hlavní roli se představí pěvkyně světového formátu Eva Urbanová. Akce slibuje unikátní požitek všem divákům, protože Libuše patří mezi nejkrásnější Smetanovy opery. Zážitek z ní umocní svým bravurním výkonem také sama Urbanová i snadno dostupné a divácky vlídné prostředí středověkého hradu.

Beatový pátek

Kdy: Pátek 3. Září od 18.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Vyznavači bigbítu si mohou přijít poslechnout kapely Trilobit, Bonifanti a Black Sabáka.

U Chlumce opět bude ukázka Napoleonské bitvy z roku 1813

Kdy: Sobota 4. září od 11.00 hodin

Kde: Na louce za Horkou v Chlumci

Tradiční Napolenská bitva se opět uskuteční u Chlumce. A to v sobotu 4. září od 15 hodin. Velmi hojně navštěvovaná rekonstrukce napoleonské bitvy z roku 1813 bude na louce za Horkou v Chlumci. Herec Václav Vydra se při ní představí jako Karel Filip Schwarzenberg. Už od 11 hodin bude otevřen vojenský tábor. Do 22 hodin bude probíhat doprovodný program. Od 17.30 hodin proběhne ukázka bitvy u Varvažova. Vstupné 50 korun.

Běh Upřímných srdcí

Kdy: Neděle 5. září od 14.00 hodin

Kde: Jezero Milada u Ústí nad Labem

Letošní ročník běhu bude opět věnován na podporu dětem, ke kterým nebyl osud příliš přívětivý a potýkají se s různými zdravotními obtížemi. Návrhů na pomoc se sešlo více a děti jsme postupně přidali na náš „pořadník„ a jak jsou uvedeni, tak jim budeme předávat finanční příspěvky, které se nám pro ně povede získat. Jak jste již zvyklí, 100% vybrané částky putuje na pomoc. S dětmi a jejich příběhy se můžete seznámit na straně v přehledu pomoci. Již tradičně je možnost vybrat si z tras dlouhých 1 kilometr nebo 5 kilometrů. Pro velký úspěch se zopakují dětské běhy. I letos bude štafetový běh firem a organizací o pohár nadačního fondu. Štafety jsou 3 členné a každý člen týmu běží okruh v délce 1 km. Jako hlavní cena štafety firem a organizací je let s Fly Heli zdarma pro tým, který vyhraje.

Veřejné bruslení na ZS v Ústí

Kdy: Od neděle 5. září od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Na ledovou plochu Zimního stadionu v Ústí nad Labem se vrací pravidelné nedělní bruslení pro veřejnost , a to v čase od 17.30 do 19.00 hodin. Bude zde možnost nechat si nabrousit nebo si zapůjčit brusle.

Magdaléna Gurská & Jiří Hölzel: Hologram (workshop pro děti)

Kdy: Neděle 5. září od 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Hologram je specifická forma záznamu obrazu, která umožňuje zachytit jeho trojrozměrnou strukturu. Jedná se o proces, při kterém je možné zaznamenat trojrozměrný svět kolem nás na dvourozměrné médium a rekonstruovat takto zachycený trojrozměrný obraz zpět našim očím. Hologramy a holografické výrobky jsou primárně určené k ochraně tiskovin či výrobků proti kopírování a padělání. S hologramy se můžete setkat na většině osobních dokumentů, ceninových tiskovinách, kolcích, dálničních známkách, nejrůznějších právních dokumentech, jízdenkách či vstupenkách, záručních listech ale i na mnoha softwarových výrobcích, v potravinářském průmyslu, jako atraktivní balení různých výrobků, suvenýrů a reklamních předmětů, apod. Kapacita události je omezena na 8 účastníků (děti od 8 let).

In Vivo

Kdy: do 3. října

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Výstava představuje sochařskou tvorbu čtyř výrazných autorů, a to Ondřeje Filípka, Matouše Háši, Miriam Kaminské a Kateřiny Komm. Ilustruje také různé přístupy transformace lidské figury, současně zprostředkovává problematiku individuální identity, procesu individuace, zviditelňování hlubinných rovin psychiky skrze reflektovaný vztah k sobě, druhému a kolektivnímu vědomí obecně. Výstava potrvá do 3. října.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.