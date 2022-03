Benefiční koncert Ústí pro Ukrajinu Kdy: Pátek 4. března od 17.00 hodin Kde: Čajovna u Vysmátý Žáby Předloni v lednu jsme s Jolčou, Póžou & partičkou kolem Útulek & Čajů festů dali fofrem do kupy benefiční akci/koncert s názvem Ústí pro Austrálii, když hořelo, u protinožců. Teď nás to pálí tady, za humny… V pátek 4. března bude Čajovna u Vysmátý Žáby patřit akci/koncertu na podporu UkrajinyY. Chceme se potkat, chceme si to říct, chceme vyjádřit solidaritu našim skoro - sousedům, kterých hromada žije taky v Ústí nad Labem a ČR. A když to vyjde, přijde/promluví i Светлана Кондратюк & Kondratyuk Igor! Zahrají/podpoří - účast potvrdili: Fridrich & Fridrich, Eedela Teriérová, Will Eifell, Aso – Naga, Youlie, Quatro Comrades, Švindl, Adam Vostárek, Topspot a Jiří George Ditrich.

Reprezentační ples k 50. sezoně Činoherního studia

Kdy: Pátek 4. března od 20.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ustí nad Labem

K tanci a poslechu zahraje Maradona Jazz (latinskoamerický soundsystem v čele s DJ Baltazarem). Otevřeno bude celé Činoherní studio, místa k sezení naleznete jak ve foyer, tak i ve Velkém sále. Výběr míst najdete v rezervačním systému po kliknutí na ikonu Vstupenky. Dress code: pohodlné společenské oblečení (Smart Casual). Těšte se na originální zábavu v duchu Činoherního studia. Předtančení a další kulturní program zajistí herci Činoherního studia. Ples moderuje Jan Plouhar.

Spící krasavice

Kdy: Pátek 4. března od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Pohádkový příběh s podmanivou hudbou P. I. Čajkovského , kde dobro vítězí nad zlem, kde se princezna probudí a všechno bude trochu jinak, než byste čekali. Libreto - volně zpracováno na téma pohádek Charlese Perraulta. Choreografie a režie - Margarita Pleškova a Vladimir Gončarov. Scéna a kostýmy - Jana Stejskalová.

Midi Lidi

Kdy: Sobota 5. března od 20.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Midi Lidi jsou známí tím, že rádi a často koncertují, odehráli mnoho koncertů v ČR a na Slovensku, ale trochu i v Polsku, Rusku, Anglii, Německu, Španělsku či Chorvatsku. Většinou s ostudou. Elektropopová kapela Midi Lidi vznikla v roce 2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální nábytek ve složení Petr Marek (zpěv, elektronika, klávesy), Markéta Lisá (zpěv, elektronika, klávesy, saxofon), Prokop Holoubek (zpěv, bicí, klávesy, klarinet, kytara) a vizuální umělci Filip Cenek, Magdalena Hrubá, Jiří Havlíček a Jan Šrámek (aka VJ Kolouch), vytvářející koncertní videoprojekce, obaly alb a plakáty. V roce 2007 Midi Lidi vydali album „Čekání na robota“ u brněnského labelu X production. Album bylo nominováno na cenu Anděl 2007. Díky úspěchu alba u české a slovenské kritiky i u posluchačů začala kapela často koncertovat.

Pohádky pana Pohádky

Kdy: Neděle 6. března od 15.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a o Červené Karkulce zkušeného autora Jiřího Středy ve skvělé výpravě Dany Činčarové.

Najal jsem si vraha

Kdy: Neděle 6. března od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Divadelní adaptace svérázné hvězdy nezávislého filmu Aki Kaurismäki, jehož snímky patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co evropská kinematografie dokáže v současnosti nabídnout. Kaurismäkiho hrdinové jsou v pravém slova smyslu nehrdiny všedního dne: neokázalí, naprosto obyčejní, na první pohled nezajímaví. Jenže zdání klame. Ve skutečnosti berou svůj život naprosto vážně, a pokud se k něčemu rozhodnou, jsou ve svém jednání urputně důslední.

Milan Kozelka – Na cestě

Kdy: Do 24. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstava v Domě umění Ústí nad Labem je novou interpretací Kozelkova díla ve spolupráci s místními umělci a Fakultou umění a designu UJEP. Nejen, že prezentuje dílo Milana Kozelky v jeho úplnosti, a to především díky dokumentaci a originálům uchovaným v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra, ale posunuje ho dál díky instalacím, které podle autorových skic a návrhů realizoval Jan Krtička a Jan Prošek. Výstavu doprovází samostatný projekt Šemík stejnojmenného dočasného autorského seskupení, jenž působí na periferii současného umění. Je pokusem nalézt v tvorbě lokálních umělců mladší a střední generace propojení s dílem Milana Kozelky. Unikátnost expozice Šemík spočívá v dočasném spojení osmi, jinak samostatně tvořících autorek a autorů, kteří se rozhodli pracovat pod společnou signaturou a vytvořit pro tuto příležitost expozici složenou převážně ze zcela nových artefaktů.

L’ubica Mildeová, Self-Design: Chapter II – Once Upon a Time…

Kdy: Do 7. dubna

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Ačkoliv je L’ubica Mildeová čerstvou absolventkou doktorského programu Katedry designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, její tvorba osciluje i ve volném umění. A to jak formou – její artefakty nemusejí mít zásadně užitou funkci, tak společensko-kritickým obsahem. Přesto se v její práci současná estetika a „cool look“ designových produktů dá lehce vysledovat. Navíc si všímá vlivu designu i na další oblasti, než je jen běžné spotřebitelské využití. V jejím uvažování a následném uměleckém vyjádření se člověk stává produktem. Dlouhodobě se L’ubica Mildeová ve své práci zabývá fenoménem vizuální sebeprezentace. Při současnému vzestupu a vývoji sociálních sítí je uživatel touto komunikační strategií přehlcen. L’ubica na tuto sebeadoraci v práci reaguje např. zneužitím technologií, které se běžně využívají pro zlepšení image. Zachází s nimi však cíleně přehnaně a s ironizujícím odstupem. Hlavním tématem výstavy je tedy kritické vědomí posunu komunikace do narcistní vizuální show.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Sloní procházka

Kdy: Každý den

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří změna životního stylu, zejména zdravější stravování a více pohybu. Příkladem vám může být slonice Delhi, která pohyb rozhodně nezanedbává a pravidelně se vydává na procházku kopcovitým terénem zoo. Přijďte se také protáhnout do zoo a třeba se s ní potkáte. Otevřeno máme na pokladně každý den od 9.00 do 16.00 hodin, v areálu pak můžete zůstat až do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.