Najal jsem si vraha

Kdy: pátek 4. a neděle 6. června od 20.00 hodin

Kde: atrium Muzea města Ústí nad Labem

Proč přijít: Hra o náhodě, lásce a smrti od Akiho Kaurismäkiho. Divadelní adaptace svérázné hvězdy nezávislého filmu, jehož snímky patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co evropská kinematografie dokáže v současnosti nabídnout. Kaurismäkiho hrdinové jsou v pravém slova smyslu nehrdiny všedního dne: neokázalí, naprosto obyčejní, na první pohled nezajímaví. Jenže zdání klame. Ve skutečnosti berou svůj život naprosto vážně, a pokud se k něčemu rozhodnou, jsou ve svém jednání urputně důslední. V pátek 4. června je premiéra.

Svět záchranářů a Sváteční dílna s Technickým klubem DDM

Kdy: sobota 5. června od 10.00 hodin

Kde: DDM v Ústí nad Labem

Proč přijít: Na sobotu 5. června má Technický klub DDM Ústí nad Labem připraveny dvě akce. Prvním je netradiční dárek k Mezinárodnímu dni dětí, kterým je Svět záchranářů. Druhým potom Sváteční polytechnická dílna. „Oslavte s námi svůj den a na památku si odneste vlastní výrobek,“ lákají děti na akci pořadatelé z DDM. Technická dílna začíná v 10 hodin. Pro obě akce je nutné se přihlásit na webu www.ddmul.cz, dle času. Dílna má dvouhodinové bloky.

Den dětí na fotbalovém hřišti ve Vaňově

Kdy: sobota 5. června od 13.00 hodin

Kde: fotbalové hřiště ve Vaňově

Proč přijít: Na fotbalovém hřišti ve Vaňově se chystá na sobotu 5. června oslava Dne dětí. „Srdečně vás zveme, můžete se těšit na bohatý program a výborné občerstvení. Budeme se na vás těšit i my,“ zvou pořadatelé na akci hlavně malé návštěvníky. Dětský den na vaňovském fotbalovém hřišti začne úderem 13. hodiny. Dětští návštěvníci se mohou těšit na chlupaté přátele, malování na obličej, fotokoutek a samozřejmě na spoustu soutěží a velkou zábavu.

Představení s Promyky

Kdy: neděle 6. června od 14.00 hodin

Kde: Vrchlického sady v Ústí nad Labem

Proč přijít: V neděli se ve Vrchlického sadech v Ústí nad Labem mohou návštěvníci těšit na představení: 14:00 – Řeka, 15.30 - Hodina modrých slonů a v 16.30 – Superkluk, v provedení Studia Damúza. A taky na dobroty od ŠPAJZ - bezobalový obchod a kavárna, ManuČoko - výroba čokolády, na belgické hranolky a zmrzku nebo na Ústeckou pivotéku a další. Také na výtvarnou dílnu, kde si děti mohou vyrobit svého superhrdinu. Bude připraven i kreativní koutek nebo kasička na podporu Klokánku Ústí nad Labem. Těší se Promyky.

Červen s dlouhonohými skřítky

Kdy: v průběhu měsíce června

Kde: v Ústí nad Labem

Proč přijít: Dalším pokračováním Turistické sezony 2021 v Ústí nad Labem je akce Červen s dlouhonohými skřítky. A že nevíte, kdo jsou Dlouhonozí skřítci? Nevadí, seznamte se s nimi zde: httwww.usti-nad-labem.cz/…/usti…/dlouhonozi-skritci/. Akce je tentokrát rozdělena na dvě části. První částí je geocachingová trasa, při které pátráte spolu s Dlouhonohými skřítky po zlaté rybce. Druhou částí je výtvarná soutěž na téma „Jak ve vašich očích vypadá Dlouhonohý skřítek“. Geocaching: V Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 1/1, Palác Zdar) si vyzvedněte pas s instrukcemi a GPS souřadnicemi. Ten je opět možné také stáhnout na www.usti-nad-labem.cz/…/turisticka-sezona-2021/.

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.

Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstavní projekt Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identita je přitom chápána jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu.

Michaela Labudová – Present Absence

Kdy: do 3. července

Kde: Dům umění ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava tematizuje formáty a média v grafickém průmyslu jakožto nositeli sdělení. Site-specific projekt Michaely Labudové se odehrává v galerijním prostoru a na veřejných plochách ve městě a věnuje se identitě ve vizuální komunikaci. V grafické tvorbě se Michaela Labudová zaměřuje na typografii, korporátní identitu, knižní tvorbu a ilustraci. Od roku 2007 je členkou grafické skupiny Monsters, studuje doktorský obor Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu UJEP,

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Květen s rozhlednami

Kdy: do 31. května

Kde: v Ústí nad Labem a okolí

Navštivte známé i méně známé rozhledny nebo vyhlídky. To je slogan akce Květen s rozhlednami a vyhlídkami, kterou byla zahájena turistická sezona v Ústí nad Labem. Vyzvedněte si v Informační středisku v Ústí nad Labem na Mírovém náměstí soutěžní arch. Je možné také si jej stáhnout z webových stránek města. Obejděte vytipované rozhledny a vyhlídky a splňte uvedené úkoly. Vyplněný soutěžní archa zase odevzdejte v Informačním středisku města Ústí nad Labem nebo jej naskenujte a pošlete na e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz. Odevzdáním archu se zapojíte do losování o ceny.

Pábení Činoherního studia

Kdy: ve volném čase

Kde: na internetu, web www.cinoherak.cz

Všech 12 dílů našeho rozhlasového pořadu Pábení, jež vznikly v režii Činoherního studia v Ústí nad Labem a v týdenní periodicitě ze studia Divadla v Celetné a Spolku Kašpar je vysílá Radio Kašpar, si můžete poslechnout, když kliknete na tip Činoherního studia na jeho webu.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.