Podzimní strašidlení s DDM

Kdy: Pátek 4. listopadu od 16.00 hodin

Kde: DDM v Ústí nad Labem

Podzimní strašidlení aneb Halloween po česku je tradiční akce DDM. Čeká na vás odpoledne plné zábavy a při dobrém počasí i opékání buřtů. Můžeš si vyzkoušet halloweenské soutěže a hry, kreativní dílničky nebo si zatrsat na strašidelné diskotéce. Nezapomeňte dorazit v masce! Vstupné v letošním roce činní 100Kč/soutěžní kartička.

Beatiful and Strong

Kdy: Sobota 5. listopadu od 13.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Fitness soutěž s doprovodným programem. Sportovně – kulturní akce, kde se utkají sportovci z celé ČR v boji o titul absolutního vítěze v kráse a síle těla. .

V porotě sympatie usedne zpěvák a herec Martin Maxa a další zajímaví hosté.

Pocta profesorce Jitce Švábové

Kdy: Sobota 5. listopadu od 16.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Již 8. ročník koncertu, který je vzpomínkou na oblíbenou profesorku. Vstup volný. Účinkují: Emma Hubáčková - operní pěvkyně, Richard Haan - sólista opery Národního divadla v Praze a držitel Ceny Thálie,Jitka Nešverová - korepetitorka opery Národního divadla v Praze. Koncert je vzpomínkou na prof. Jitku Švábovou (4. 11. 1911 – 30. 6. 2003), významnou osobnost, na kterou se Čechům sluší vzpomínat. Vzpomínkou na legendární pedagožku, profesorku klasického sólového zpěvu, nositelku zachování hodnot a tradic klasické operní školy a úcty a pokory před skutečným uměním, která po pětašedesát let zušlechťovala a kultivovala české operní prostředí a za dobu svého působení, z toho padesát let v Ústí nad Labem, vychovala díky svému výjimečnému pedagogickému umění několik generací vynikajících sólistů, operních pěvců působících na našich a velkých prestižních světových operních scénách. Vzpomínkou na osobnost, která byla ministerstvem kultury oceněna medailí Artis Bohemiae Amicis za šíření dobrého jména české kultury u nás a v zahraničí a byla přijata do Ústecké síně slávy.

Tímto koncert chceme vyjádřit důležitost úcty a pokory nejen v umění, dobrých vzorů, které je třeba uznávat a ctít a hodnot, které je důležité sdílet stejně tak, jako historii.

Višňový sad

Kdy: Sobota 5. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Lyrická komedie A. P. Čechova. Sad je plný kvetoucích višní, je o ně třeba pečovat. Aby rostly a plodily. To už dnes ale nikdo neumí, říká prastarý komorník Firs. Už jsme zapomněli, jak sušit višně, navazovat hluboké vztahy a starat se o rodinný dům, aby nepropadl v exekuci. V Čechovově lyrické komedii nejsou žádné hlavní a vedlejší postavy, všichni jsou aktéry jednoho navenek nenápadného děje. Pod jeho povrchem tiká čas. Žádné vedlejší postavy nejsou ani v naší realitě – každý do sadu něco přináší, něco zalívá a něco nechává ladem. Nejraději ale „filozofujeme, stěžujeme si na nudu a pijeme vodku“. Potrhané krajkoví vztahů lze složitě žít, udiveně pozorovat, smát se nad ním, ale není možné se z něj vyvázat. Kruhový tanec několika generací pod střechou „našeho starého domu“. Co jen s ním bude? S jeho krásou, s úvěry, s tím jak moc nás potřebuje. Je to dům, v němž je uloženo naše „dětství“ a naše „nevinnost“. Ještě, že jde lidstvo stále kupředu…

Lords of The Sound aneb The Music of Hans Zimmer

Kdy: Sobota 5. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Kulturní dům v Ústí nad Labem

Hans Zimmer, známý německý filmový skladatel, který se proslavil po uvedení kultovního filmu Rain Man, míří se svou hudbou v podání The Orchetra Lords of The Sound do Ústí nad Labem. „Při skládání hudby k filmu Rain Man jsem si říkal, nesnaž se přehlušit postavy. Necpi se zbytečně do popředí,“ vzpomíná Hans.. Rain Man se stal skutečným průlomem v jeho kariéře, neboť za něj byl nominován na Oscara. Rodák z Frankfurtu nad Mohanembyl jako autor filmové hudby oceněný Oscarem (Lví král 1995), cenou GrammyCrimson Trade 1996)a dvěma Zlatými Glóby (Lví král 1994 a Gladiátor 2001). Mezi jeho úspěšná díla patří například také hudba k filmům Krvavý příliv, Call of Duty Modern Warfare 2, Operace: Zlomený šíp, Skála, Gladiátor, Černý jestřáb sestřelen, Poslední samuraj, Šifra mistra Leonarda, Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže či Tenká červená linie. Koncert se uskuteční 5. listopadu v Domě kultury od 19.00 hodin.

XVI. Ústecká forbína - S tvojí dcerou ne

Kdy: Neděle 6. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Petr Nárožný, Naďa Konvalinková a gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. Příběh dvou docela obyčejných manželských párů způsobí nejprve lehkou zápletku. Postupně však doslova gejzír bláznivých situací, a to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a ubohého bytaře, který přijde poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, kam se to připletl.

Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel neprosperující umělecké agentury s knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Uvádí Agentura For.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Prodlouženo do konce února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.