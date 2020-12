Vánoční trhy v Ústí nad Labem

Kdy: od 4. 12 do 20. 12.

Kde: Lidické náměstí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Přijďte se naladit do vánoční nálady na ústecké vánoční trhy na Lidické náměstí. Jako každý rok si zde ve stáncích můžete zakoupit punč na zahřátí a jídlo sebou nebo se pokochat světelnou výzdobou. V rámci ochrany zdraví jsou zde nainstalovány dezinfekční stojany. Nezapomínejte na hygienu a při vstupu na trhy si dezinfikujte ruce.

Fascinující svět obyčejného písku

Kdy: od 28. 2. 2020 do 31. 1. 2021

Kde: Muzeum Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun / zlevněné 30 korun

Proč přijít: Muzeum je již opět otevřené. Můžete se tam zajít podívat třeba na výstavu o fascinujícím světě písku. Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. Zjistěte, jak pestré písky jsou, odkud vlastně pochází, co všechno se v nich zachovalo, jak vzácným materiálem se postupně stávají či jak překvapivě krásné mohou být pod mikroskopem.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 14. března 2021

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun / zlevněné 30 korun

Proč přijít: Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho, která se otevře veřejnosti v úterý 2. června 2020. Navazuje na loňské vydání knihy o tomto mimořádně plodném a talentovaném dokumentátorovi Ústecka i dalších regionů. Fotografie zachycují i Rudolfa Jenatschkeho při práci, takže rekonstrukce se dočkala i dobová temná komora.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Kdy: Po celý rok

Kde: Erbenova vyhlídka, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Udělejte si výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednout na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.

Doerellova vyhlídka

Kdy: Po celý rok

Kde: Dubičky

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: U obce Dubičky se nachází Doerellova vyhlídka odkud se naskýtá výhled na údolí řeky Labe. Dohlédnete až na vrchy Deblík, Varhošť a Lovoš. Jmenuje se po německém romantickém malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který si toto místo oblíbil a často zde maloval, inspirován zdejší krajinou. Z obce Dubičky tam lze snadno dojít po zelené turistické značce.

Budovský vodopád stojí za návštěvu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Divoká příroda jen nedaleko Ústí nad Labem. Budovský vodopád se nachází v horní části úzké Vlčí rokle mezi Budovem a Svádovem. Budovský vodopád se nachází uprostřed skalního kotle, který rozhodně stojí za podívanou. Návštěvníky láká hlavně v zimě, kdy zamrzá a tvoří impozantní zjev. Člověk ale o zážitek nepřijde, ať ho navštíví kdykoliv. Nejlépe se k němu dá dostat po turistické trase od zastávky Svádov osada, kam jezdí linka 13.

Sobotní UZEL celodenní deskohraní

Kdy: 5. 12. Od 10 do 18 hodin

Kde: Knihomolka, Velká Hradební 1743, Ústí nad Labem

Za kolik: 30 korun

Proč přijít: Herní klub Uzel pořádá v kavárně Knihomolce deskohraní, akci pro všechny příznivce deskových her. Akce je vhodná pro starší 15 let, mladší hráči pouze s doprovodem. K dispozici jsou desítky her ze zásob klubu, které si můžete zahrát s čím dál více členy klubu. Mezi hry klubu patří například Ostadnícic z Katanu, Cacasone, Bang a mnoho dalších.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Větruše, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Projděte se z Větruše po naučné stezce až na Vrkoč. Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a samozřejmě rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Tip na knihu: Šance tu je

Kdo: Richard Russo, překlad Vratislav Kadlec

Kde: vydavatelství Host, 2020

Román o nezdolnosti přátelství a jeho složité povaze od nositele Pulitzerovy ceny. Jednoho zářijového dne se ve svých šestašedesáti letech sejdou na ostrově u pobřeží Massachusetts tři kamarádi. Seznámili se na vysoké škole a už tehdy se snad nemohli víc lišit — natož dnes. Lincoln je realitní makléř, Teddy vede malé nakladatelství a Mickey je muzikant za zenitem. Každý z nich má své vlastní tajemství, nemluvě o ohromné záhadě, která jim všem vrtá hlavou, a to už od doby, kdy tento ostrov před více než čtyřiceti lety navštívili společně naposledy. Strhující příběh o tom, že pouta přátelství mohou člověka omezovat a zároveň mu prospívat úplně stejně jako vazby uvnitř rodiny či jakéhokoli jiného společenství. 383 stran.

Tip na knihu: Vzchopte se, do p**dele! aneb Jak vrátit život do správných kolejí

Kdo: Matthew Kimberley

Kde: Bookmedia, 2020

Motivační příručka pro všechny, kdo motivační knihy nenávidí. Nevíte si rady se životem? Stojí vaše kariéra na mrtvém bodě? Potřebuje váš vztah nový impuls? Anebo vám pomalu, ale jistě kyne zadek? Tak se vzchopte! Vy přece víte, že přísun energie si nezajistíte hlazením krystalů a otevíráním čaker, ale spíše dobrým spánkem a trochou pohybu. Je vám jasné, že bez přátel budete osamělí a v depresi. Jste si vědomi, že potřebujete nakopnout - a přesně to vám tato kniha nabízí. Pomůže vám vrátit život do správných kolejí bez spousty esoterického balastu a vyčpělých frází. Stačí, když se budete řídit naším blbuvzdorným (a vtipným) návodem, a zakrátko se z ufňukané bábovky stanete rockovou hvězdou.

Tip na společenskou hru: Jízdenky prosím! Evropa

Kdy: ve volném čase s rodinou

Kde: ADC Blackfire

Veleúspěšná hra o stavbě železnic po celé Evropě. Jízdenky, prosím! postaví hráče do rolí stavitelů železničních tratí v Evropě – čím rozrostlejší vlakovou síť vybudují, tím blíže se dostanou k vítězství. Je pokračováním deskové hry Ticket to Ride. Oproti svému předchůdci se hráči přenáší do Evropy na přelomu 19. a 20. století, kde budování železniční sítě komplikuje množství horských masivů a členitost mořských břehů, kdy je občas výhodnější vodní masu překlepnout než ji složitě objíždět. Kromě nového herního plánu s mapou Evropy je hra obohacena o několik nových prvků.