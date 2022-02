Pololetní párty v DDM Kdy: Pátek 4. února od 9.00 do 15.30 hodin Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem Přijďte s námi oslavit pololetní vysvědčení v DDM Ústí nad Labem. Ve stejnou dobu proběhne i oslava Pololetky s prťaty, pololetní akce pro nejmenší děti v doprovodu rodičů.

Winter Run Milada

Kdy: Sobota 5. února od 8.30 hodin

Kde: Okolí jezera Milada

Běžeckou sezonu na severu Čech zakončí odložený Winter Milada Run, který se uskuteční v sobotu 5. února a bude při něj vyhlášením vítězů celého seriálu Milada Tour 2021. Přidejte se a poznejte unikátní krajinu jezera Milada v krásném prostředí mezi Krušnými horami a Českým středohořím. Připraveny jsou trasy 12,5 km a 5,3 km, Olympia dětské závody na 500 m a 1 km. Prezentace je od 8.30 hodin, start - dětské závody 10 a 10.15 hodin, hlavního závodu ve 12 hodin, závod na 5,3 km má start ve 12.15 hodin.

Výstavou Naši Němci s Tomášem Okurkou

Kdy: Sobota 5. února od 11.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Komentované prohlídka expozice Naši Němci v ústeckém muzeu. V sobotu 5. 2. od 11.00 hodin. Průvodcem je historik Tomáš Okurka. Prohlídky budou tematicky zaměřené na dějiny Němců v českých zemích a vývoj česko-německých vztahů v 19. a 20. století. Ocitnete se na barikádě během revolučního roku 1848, vyposlechnete si hádku českých a německých poslanců zemského sněmu před první světovou válkou, prohlédnete si rukopis Franze Kafky, kterým se ucházel o zaměstnání v pojišťovně, seznámíte se s osudy německého, českého i židovského obyvatelstva během druhé světové války a po jejím skončení. Představíme vám nejlepší průmyslové výrobky z českého pohraničí, jako byl například motocykl Čechie-Böhmerland nebo mýdlo s jelenem ústecké firmy Schicht. Budete mít příležitost poslechnout si německá nářečí z různých regionů českých zemí nebo rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti, posedět v pražské kavárně spolu s Egonem Erwinem Kischem a na závěr si zahrát fotbalový zápas mezi DFC Prag a Teplicemi.

Louskáček

Kdy: Sobota 5. února od

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se vrátil v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Libreto vychází z pohádky německého spisovatele E. T. A. Hoffmanna „Louskáček a Myší král“, kde síla lásky a lidskosti přemůže zlé čáry a osvobodí duši. I nové zpracování je příběhem o sváteční atmosféře Štědrého večera, ve kterém se realita spojuje s dětskou fantazií ve fascinující labyrint.

Slovan Ústí nad Labem – HC Dukla Jihlava

Kdy: Sobota 5. února od 16.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Další domácí mistrovské utkání HC Slovan Ústí nad Labem v Chance lize. Tentokrát bude jeho soupeřem slavná Dukla Jihlava.

Heda Gablerová

Kdy: Sobota 5. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Ibsenovo proslulé komediální drama o strachu ze života. Heda Gablerová – dcera generála, manželka profesora, milenka prázdnoty a střelných zbraní. Je dnes ještě možné založit rodinu, nebo se natolik bojíme vztahů, blízkosti, těla a ztráty pohodlí, že se tomu raději vyhneme už v zárodku? Femme fatale maloměsta. Žádá vše a sama není ochotna dát nic. Stínová hra propletená jako klubko hadů. Strhující studie sebedestrukce jedné spořádané ženy, která fascinuje a ničí i všechny kolem. Úzkost a agrese jsou dvě strany jedné mince.

Býk Ferdinand

Kdy: Neděle 6. února od 17.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Pohádka o dobromyslném býkovi, který se utkal se španělskými toreadory. Pohádka o býkovi Ferdinandovi, který rád polehává na rozkvetlé louce pod svým oblíbeným stromem, užívá si vůni květin a sní si o svém klidu. Jednou se ale splaší a jeho útěk ho dostane až na pravou španělskou koridu. Dokáže se dobromyslný býk dostat z této šlamastyky? Pohádka pro nejmenší s loutkami, písněmi a toreadory inspirovaná pohádkou od Walta Disneyho, která v roce 1939 získala Oscara v kategorii krátký animovaný film.

Limonádový Joe aneb Koňská opera

Kdy: Neděle 6. února od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

V ústeckém divadle budou hrdinové muzikálu pít Kolaloku (která se tak báječně loká!), o pořádně „hustý“ dým v baru se postará nádherná Tornado Lou s neméně krásnými barovými tanečnicemi, budeme svědky rvaček, přestřelek a vzrušujících partiček pokeru, ničemové nám, v rozporu s dnešními poznatky medicíny, budou tvrdit, že „alkohol, podávaný v malých dávkách, neškodí v jakémkoli množství“, a bezpráví bude trestat neposkvrněný hrdina v ještě neposkvrněnějším bílém kostýmu na bělostném oři. Nenechme se však mýlit dokonalým vzhledem našeho hrdiny: kolty Limonádového Joa visí vždy proklatě nízko a jeho muška, nezkalená výpary alkoholu, je vždy zcela přesná. Jako Horáce Badmana alias Hogo Fogo uvidíte Tomáše Brázdu, který byl za tuto roli nominován na Cenu Thálie 2016.

Veřejné bruslení

Kdy: Každou neděli od 17.30 do 19.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Zimní stadion se každou neděli od 17.30 do 19.00 hodin otevírá k veřejnému bruslení. To má ale jednu podmínku, a to, že kapacita lidí zúčastněních na bruslení nesmí překročit 100 osob.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Plavecký areál Klíše

Kdy: Pondělí (od 13.00) – neděle (vždy od 10.00 hodin)

Kde: Plavecký areál Klíše

Každé první pondělí v měsíci probíhá velký sanitární den, kdy je areál uzavřen po celý den. Skokanský bazén není z důvodu pronájmu veřejnosti k dispozici každé úterý od 19.00 do 20.00 hodin. V pondělí, ve středu a v pátek je ranní plavání od 6.00 do 8.00 hodin.

Městské lázně v Ústí nad Labem

Kdy: Pondělí – pátek od 12.00 do 16.00 hodin, sobota a neděle od 10.00 do 20.00 hodin

Kde: Městské lázně v Ústí nad Labem

Bazén o rozměrech 19 x 7m v secesní budově Městských lázní sloužící veřejnosti již od roku 1908 stále nese historické prvky – např. vysoký klenbový strop zdobený rozetou a arkádami, čímž na své návštěvníky přenáší nejen dobového ducha, ale nabízí až intimní atmosféru. V dopoledních hodinách všedních dnů je využíván převážně mateřskými a základními školami k zajištění plaveckého výcviku dětí, odpoledne pak soukromými subjekty na základě uzavřených smluvních vztahů a k pořádání kurzů plavání pro děti, seniory a nastávající maminky. Veřejnosti je tedy k dispozici ve všední dny v omezené době, nicméně o víkendu se jeho využití žádné meze nekladou. V budově Městských lázní je k dispozici rovněž sauna.

Sloní procházka

Kdy: Každý den

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Mezi nejčastější novoroční předsevzetí patří změna životního stylu, zejména zdravější stravování a více pohybu. Příkladem vám může být slonice Delhi, která pohyb rozhodně nezanedbává a pravidelně se vydává na procházku kopcovitým terénem zoo. Přijďte se také protáhnout do zoo a třeba se s ní potkáte. Otevřeno máme na pokladně každý den od 9.00 do 16.00 hodin, v areálu pak můžete zůstat až do 17.00 hodin.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.