Ústecký Hrabičář připravil pro děti online kurz Kdo se bojí, nesmí do města. | Foto: Hraničář Ústí nad Labem

Kurz pro děti o životě ve městě

Kdy: 6. 3. od 10 hodin

Kde: Online na platformě zoom (registrace na stránkách Hraničáře)

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pracovních listy Kdo se bojí, nesmí do města vznikly jako vzdělávací materiál k výstavě Komu patří město pro Galerii Hraničář v Ústí nad Labem. Vedle tvořivých a hravých úloh věnují hodně prostoru také otázkám vyzývajícím k zamyšlení a diskuzi v online kurzu určenému dětem. Povede se debata na téma, co ve městě nesmí chybět, co se jim v Ústí líbí a co by vylepšili.