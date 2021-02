Houpací koně živě z internetu

Kdy: Pátek 5. ledna od 20.00 hodin

Kde: Na internetu

Moderní historické město Litomyšl, její Music Club v pátek 5. února od 20.00 hodin zve na strhující live stream koncertu ústecké čtyřky okolo zpěváka, básníka, učitele i kytaristy Jiřího Imlaufa. Koncert najdete na webu na odkazu https://www.donio.cz/HoupaciKone. Koncert je součástí řady úspěšných benefičních akcí Donio.cz napříč Českem.

Piva džbán bude dán, až bude chmel očesán

Kdy: do 30. března

Kde: online na webu FF UJEP

Výstava zakončuje pětiletý projekt dokumentující historii stavby sloužících pro zpracování chmele. Cílem pětiletého projektu bylo co nejjednodušším způsobem zachytit informace o existenci a podobě objektů pro sušení a zpracování chmele včetně technologií v oblasti Žatecka, Úštěcka a Tršicka na Moravě. Protiepidemický systém ČR dosud nedovoluje výstavu otevřít pro veřejnost, zpřístupněna je zatím online na webu FF UJEP a NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem. Až rozhodnutí vlády umožní otevření výstavy veřejnosti, bude uspořádána vernisáž, na níž dojde zároveň k pokřtění doprovodného katalogu výstavy. Organizátoři se těší na návštěvníky na zámku v Krásném Březně od 4. 1. – 30. 3. a od 1. 4. – 30. 4. v Infocentru v Ústí nad Labem. Dalším místem, které putovní výstava navštíví, bude žatecké Muzeum Chmele.

Podcast Hraničáře: Krize bydlení

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Nejnovější je například o současné krizi bydlení. Další epizoda podcastu Hraničáře má jako hlavní téma záležitost, která se může snadno dotknout úplně každého, krizi bydlení. Popisuje problém s privatizací bytů v 90. letech, problematiku vzniku vyloučených lokalit v Ústeckém kraji, vznik bezdoplatkové zóny nebo medializované kauzy městských bytů v souvislosti s obchodem s chudobou. Pozornost je ale věnována ale i aktuálním pozitivním přístupům v oblasti udržitelného bydlení. Podcast si můžete poslechnout na soundcloud.com/hranicar/bydleni.

Průčelskou roklí za dvěma vodopády

Kdy: Po celý rok

Kde: Brná, Průčelská rokle

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Skalnatá Průčelská rokle vede ke dvěma vodopádům, které stojí za výlet. Obzvláště, když v zimně zamrznou, skýtají pěknou podívanou. Procházka roklí je dlouhá 3 kilometry. První průčelský vodopád je vysoký 6 metrů. Vodopád Výří je daleko impozantnější, celkově měří 48 metrů, a je tak jedním z nejvyšších v Českém středohoří. Jeho horní část je ale špatně přístupná, obzvláště v zimě to může být nebezpečné. Roklí se prý kdysi procházel i autor Vinnetoua, Karl May.

Na procházku po Mariánské skále

Kdy: Po celý rok

Kde: Mariánská skála, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Kousek přírody přímo za rohem. Běžte se projít po Mariánských loukách až na Mariánskou skálu a užijte si přírody. Pokud jste ze sídliště Dobětice, dost možná máte Mariánské louky přímo pod oknem. A pokud ne, není problém přímo k nim dojet autobusem číslo 5. Vyrazte na malou procházku a dojděte, až na Mariánskou skálu odkud se vám bude naskýtat krásný výhled na město.

Humboldtova vyhlídka na Bukové hoře

Kdy: Po celý rok

Kde: Buková hora

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Humboldtova vyhlídka se nachází vedle televizního vysílače Buková hora. Skoro až k ní se dá dojet autem, jedná se tedy o nenáročný výlet. Buková hora je čedičová dominanta Verneřického středohoří. Mezi bloky čediče uvidíte Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem, pásmo Krušných hor s Komáří vížkou a naskytne se vám samozřejmě i výhled na řeku Labe. Na vyhlídku je ideální vyjet autem. Stačí jet přes Malé a Velké Březno poté do Těchlovic na Přední Lhotu. Dále přes Rychnov, Příbram až na parkoviště pod Bukovou horou.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: do 28. února

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Výlet na Vyhlídku Vlastimila Cajthamla

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Už jste byli na nové ústecké vyhlídce? Pokud ne, využijte příznivého počasí a udělejte si tam výlet. Nová vyhlídka vznikla na Střekově v rámci participativního rozpočtu. Nese jméno známého ústeckého turisty. Za svou existenci vděčí právě ústeckým turistům, kteří navrhli její výstavbu. Vyhlídka nabízí návštěvníkům nový pohled na Ústí i přilehlé okolí.

Rozhledna Varhošť

Kdy: Po celý rok

Kde: Hlinná, Rozhledna Varhošť

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte kousek za Ústí nad Labem, pokochat se výhledem na krásnou zimní krajinu. Varhošť se nachází v Českém středohoří, asi 10 kilometrů od Litoměřic. Na jeho vrcholku stojí železná rozhledna s kamennou základnou. Z ní se naskýtá výhled do širokého okolí. Až téměř k rozhledně se dá dojet autem. Stačí z Litoměřic odbočit na Hlinnou, pak do Kundratic, kde je parkoviště. Z něj je to po žluté turistické značce už pouze půl kilometru.

Procházka z Větruše na vyhlídku na Vrkoči

Kdy: Po celý rok

Kde: Ústí nad Labem, Vrkoč

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Naučná stezka Větruše – Vrkoč je dlouhá asi 4 kilometry. Na její trase je celkem devět zastavení s informačními tabulemi, které se zaměřují na historii a geologii, ale také ekologii a také rostliny a živočichy Vrkoče. Hlavním cílem trasy je pochopitelně ale Vrkoč, skalní útvar z čediče ve tvaru obráceného vějíře, který vede až k Labi. Z vyhlídky, můžete sejít kousek dolů a také si prohlédnout Vaňovský vodopád.

Tip na knihu: Ďábel v Bílém městě

Kdo: Erik Larson

Kde: nakladatelství Argo, 2020

Ďábel v Bílém městě aneb Vraždy, kouzla a šílenství na výstavě, která změnila Ameriku. Jedná se o kritiky oceňovaný bestseler, je beletrizovaná literatura faktu o skutečném příběhu masového vraha H. H. Holmese, amerického Jacka Rozparovače, který roku 1893 v Chicagu za Světové kolumbovské výstavy zavraždil desítky, možná až stovky žen ve svém speciálně zkonstruovaném domě, obrovském bludišti plném mučíren, propadlišť, piteven a slepých uliček. Erik Larson (1954) je americký žurnalista a spisovatel literatury faktu. Přispívá do prestižních listů a časopisů, jako jsou Time Magazine, New York Times nebo The Wall Street Journal. Ďábel v bílém městě je jeho nejúspěšnější knihou.

Tip na knihu: Lockdown – Útěk z výhně

Kdo: Alexander Gordon Smith

Kde: nakladatelství Fobos, 2021

Pod nebem je peklo. Pod peklem je výheň. To je motto knihy, Lockdown – Útěk z výhně Alexandera Gordona Smitha. Třináctiletý Alex je křivě obviněn z vraždy a jeho život se navždy změní. Ocitne se ve Výhni – vězení pro mladé delikventy, nejtvrdším na světě. Jde o rozlehlé prostory hluboko pod zemí, kam vede jen jedna cesta – a ven žádná. Autor Alexander Gordon Smith je britský autor knih pro děti a mládež. Píše také populárně naučné knihy a stovky článků do různých časopisů. Založil Egg Box Publishing, nezávislé nakladatelství, které dává prostor mladým talentovaným spisovatelům a básníkům. Je spoluzakladatelem produkční společnosti zaměřené na horory (Fear Driven Films).

Tip na knihu: Štvanice

Kdo: Lucy Foley

Kde: nakladatelství Vendeta, 2021

Každý je pozvaný. Každý je podezřelý. Skupina bývalých spolužáků z Oxfordu, nyní třicátníků, se tak jako každý rok od ukončení studia setkává o vánočních prázdninách, aby spolu přivítali nový rok. Tentokrát pro svou silvestrovskou oslavu zvolili idylické, odlehlé sídlo na Skotské vysočině – dokonalé místo, kde si s přáteli odpočinout od civilizace a spěchu každodenního života.

Na místo dorazí 30. prosince, krátce předtím, než dům odřízne od okolního světa dlouho nevídaná sněhová vichřice. O dva dny později, na Nový rok, je jeden z přátel nalezen mrtvý. Výlet přitom začal nevinně.

Tip na CD: Na novém albu je Vojtaano tanečněšjí i dospělejší

Kdo: Vojtaano

Kde: Warner Music, 2021

Oblíbený zpěvák, herec českých krimi seriálů i stand-up komik Vojtěch Záveský, rodák z Litoměřic hrající a točící hity i klipy jako Vojtaano, vydal druhé studiové album. Na albu je jedenáct žánrově pestrých skladeb. Hudebně se dál vše točí kolem kytary, nabízí jednoduché akustické aranže přecházejí přes blues, reggae a hip-hop po elektronickou taneční hudbu. Jako hostující posily se na albu objevili například Zeller (Cocotte Minute), Adam Hejna (zpěv, trubka, Fast Food Orchestra), Phill Kotty (housle) či Petr Zeman.