Lampionový průvod

Kdy: Pátek 5. listopadu od 15.30 hodin

Kde: Park naproti Krajskému soudu

Tradiční střekovský lampionový průvod začne odpoledne v 15.30 hodin v parku naproti Krajskému soudu tvořivými dílnami pro děti, zábavnou show Václava Upíra Krejčího a vystoupením bubeníků Blabuburo. Samotný lampionový průvod pak vyjde v 18.00 hodin od restaurace Labská bašta a bude pokračovat po cyklostezce zpět do parku, kde ohnivou tečku za celou akcí udělají Pa-Li-Tchi. Samozřejmě nebude chybět opékání buřtů nebo čaj na zahřátí.

Stepní vlk

Kdy: Pátek 5. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Inscenace navazuje na předcházející románové adaptace Homo Faber a Pornografie a je završením této středoevropské trilogie. Zygmunt Bauman tvrdí, že společnost postihla globální epidemie nostalgie. Budoucnost je nejistá, a proto se vracíme k jediné jistotě, která nám zbyla. K minulosti. Někdejší otřesy se nám jeví snesitelnější než ty, které tušíme před sebou. Vzpomínáme namísto toho, abychom žili.

51. ročník Mezinárodního tanečního festivalu v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 6. a neděle 7. listopadu, po oba dva dny od 8.30 hodin

Kde: Sportcentrum Sluneta v Ústí nad Labem

Po roční pandemií vynucené pauze je zde 51. ročník Mezinárodního tanečního festivalu. Festival se bude konat ve dnech 6. – 7. listopadu. Bude pestrý, bude mezinárodní, bude dvoudenní a bude pro všechny. Účastnit se ho budou všechny věkové kategorie – budou soutěže dětí, juniorů, mládeže, dospělých i seniorů, bude se tančit standard, latina, showdance, budou tančit formace.

Pěšky Ústím #8: Pod Ústím, nad Ústím, kolem něj i v něm

Kdy: Sobota 6. listopadu od 13.00 hodin

Kde: Sraz před budovou Západního nádraží

Ústí je známé svými chemičkami v centru města, přitom se ho skoro polovina nachází v chráněné krajinné oblasti České středohoří. Je tak na čase zjistit, co všechno tu poletuje vzduchem, teče pod povrchem a jak si tu krajinu uvnitř města hýčkáme. Trasu vybrali a procházku povedou odborníci z Fakulty životního prostředí UJEP Miloslav Kolenatý, Diana Nebeská a Richard Pokorný.

Strukáž – Workshop pro děti

Kdy: Neděle 7. Listopadu od 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Znáte i jiné způsoby jak zachytit moment bez pomoci fotoaparátu? Přijďte si do Hraničáře vyzkoušet fotografickou techniku strukáže nebo také takzvaného kreslení světlem. Jedná se o chemickou formu zpřítomnění objektů na fotopapír skrz práci se světlem a hmotou. Metoda vznikla již s počátkem samotné fotografie a my si tak tímto způsobem můžeme jednoduše a inovativně vytvořit vlastní abstraktní obraz. Objevte s námi novou výtvarnou formu, kterou zvládnou i ty nejmenší. Lektorkou bude Klára Vlachová.

Lobby Hero

Kdy: Neděle 7. listopadu od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, které se nikdo neměl dozvědět. Česká premiéra hry významného amerického dramatika a filmového režiséra Kennetha Lonergana (např. Místo u moře, Margaret, Na mě se můžeš spolehnout). Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: tajemství, o kterých se nikdo neměl dozvědět. Pro Činoherní studio inscenaci nastudoval významný český filmový režisér Jan Prušinovský (mj. Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Kobry a užovky, Most!).

Výstava prací seniorů a žáků školy

Kdy: Do konce měsíce listopadu

Kde: Magistrát města Ústí nad Labem

V budově magistrátu města Ústí nad Labem byla nainstalována výstava výtvarných prací, které vznikly v rámci tvořivé akce pod názvem Umění v pohybu. Jedná se o mezigenerační tvoření klientů Domova pro seniory Bukov ve spolupráci se žáky ZŠ Pod Vodojemem. K vidění jsou do konce listopadu.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. listopadu

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.