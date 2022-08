Swap rostlin Kdy: Pátek 5. srpna od 15.00 hodin Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem Za kolik: Zdarma Máte rádi rostliny všeho druhu? Chtěli byste některé věnovat a naopak si doma osvěžit vzduch novými? Pak přijďte na výměnu rostlin do Hraničáře! Přineste s sebou cokoliv – odnože, řízky, pokojovky, balkonovky, kaktusy, ale třeba i nepotřebné květináče. A můžete přijít, i když žádnou rostlinu na výměnu nemáte, ale chcete si jen nějakou odnést.

Tradiční letní Latino party před Hraničářem

Kdy: Pátek 5. srpna od 18.00 hodin

Kde: Před Veřejným sálem Hraničář v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Stavte se zakusit pravou Latinskou Ameriku. Bude se tančit, bude se hrát. Hudební vystoupení: Santiago Ferreira (Brazílie), DJ Oms, Maylin & Miguel & Sandor. Ochutnávky jídel: Samusa od Fredericka a drinky na baru Hraničář.

Markéta a Janek Chladovi

Kdy: Pátek 5. srpna od 19.00 hodin

Kde: KOLOcafé na Střekovské náplavce

V rámci Léta na Střekovské náplavce je tentokrát přichystáno hudební vystoupení Markéty a Janka Chladových.

Otevření nové expozice Zubrnické museální expozice

Kdy: Sobota 6. srpna od 13.00 hodin

Kde: Nádraží v Zubrnicích

Zveme Vás na slavnostní otevření nové expozice na nádraží v Zubrnicích o historii naší železnice, filmu Páni kluci a Rebelové 6. srpna ve 13.00 hodin. Patronem expozice bude hlavní postava filmu Páni kluci Michal Dymek v roli Tomáše. V místním letním kině proběhne promítnutí filmu Páni kluci, který Michal Dymek představí.

Café Max na ulici/13 let pod vanou

Kdy: Sobota 6. srpna od 16.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Za kolik: 100 Kč

Letos oslavíme neuvěřitelné 13. narozeniny. Budeme rádi, když nám v sobotu 6. srpna 2022 od 16.00 hodindorazíte nejenom popřát, ale vůbec si užít náš tradiční open air festival. Vystoupí na něm DJ Kim Young Su, Markéta Chladová & Winterfellas, En.Dru & Jen Hovorka a DJ Jirka Imlauf. V Galerii Emila Filly, která se po letech vrací pod Vanu, se navíc uskuteční work shop pro děti. Opět pro vás samozřejmě připravíme dva bary (jeden uvnitř a jeden venku) a další pohoštění. Vstupné bude dobrovolné, a to ve výši 100 Kč, které budeme prodávat formou výročních placek Café Max.

Samolepkový workshop

Kdy: Sobota 6. srpna od 16.00 hodin

Kde: Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

Za kolik: Vstupné je dobrovolné

Vytvoříš si velkou samolepku podle šablony, vystřihneš ji (možná ti pomohou rodiče) a nalepíš na výlohu galerie. Budeme vytvářet různé ornamenty a obrazy. Můžeš pracovat i ve skupině s dalšími kamarády. Polepíme aspoň kousek města? Přijď, bude to barevné a velké! Dílna, vedená lektorkou Veronikou Tilšerovou s pomocí Jáchyma Myslivce, bude otevřená od 16.00 do 19.00 hodin, děti se můžou střídat. Věkově neomezené, ale měly by umět samy stříhat (nebo s pomocí rodičů). Materiál bude k dispozici v galerii. Nůžky a výlohy máme. Vstupné dobrovolné.



Za pohádkou na zámek Velké Březno - O třech kůzlátkách

Kdy: Neděle 7. srpna od 14.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Divadlo vychází ze známé klasické pohádky a zachovává její děj. V naší verzi zdůrazňujeme odpovědnost za vlastní jednání a nezbytnost aktivního řešení životních situací. To vše jazykem a formou srozumitelnou malým divákům. Představení zaujme napínavým dějem, výtvarným pojetím a závěrem, který řeší konflikt překonáním sebe sama. Loutky jsou samostojné marionety a výprava připomíná rodinné divadlo. Hraje Divadlo na kolečku.

8. Malý Hamburk

Kdy: Neděle 7. července od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

V pořadí osmé pokračování 8. ročníku Malých Hamburků v Městských sadech v Ústí nad Labem připravilo následující program: Od 15 hodin – Štěpán a Brigita , folkové duo. Od 16 hodin – Šoulet, složení nástrojů ukulele, tuba, fagot, hoboj, bicí a housle. Od 17 hodin – Šouflšou, kapela ve stylu Ivana Mládka.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.