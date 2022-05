Univerzitní festival a Studentský festival UJEP

Kdy: Pátek 6. května od 10.00 hodin

Kde: Kampus UJEP

Nový formát, Univerzitní festival, přináší již osvědčenou univerzitní popularizační aktivitu, kterou byl v minulých letech Den vědy a umění na UJEP. Tentokráte ho ale rozšiřuje o další již zavedenou akci Studentský Majáles. Univerzitní festival propojuje aktivity, personální kapacity i energii a nabízí poučení a zábavu na celý den pro nejširší veřejnost. Po 14. hodině se celý prostor promění na druhou část Univerzitního festivalu (hudební) – Studentský festival (dříve Studentský Majáles), který připravuje Studentská unie UJEP. Klasický „fesťák“ rozezní kampus až do 22:00 h. Na stage vystoupí řada skvělých kapel a interpretů (The Erelay, Sofian Medjmedj či dokonce hudební skupina ATMO music), moderování se ujal J. K. Sanchez.

DJ Gustafson v Café Max

Kdy: Pátek 6. května od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Jen tak mezi námi: z vinylů se v Ústí pravidelně hrává pouze v Maxu. Pro poctivý analogový zvuk s nezaměnitelným praskáním máme prostě slabost. Tentokrát se u nás za gramofony postaví domácí DJ Gustafson, který si ovšem v ničem nezadá s přespolními „jezdci na deskách“. Umí totiž namíchat chytlavý taneční set z nahrávek různých žánrů a různého stáří, mezi nimiž nechybí acid jazz, disco, trip hop a groove. V pátek 6. května to ostatně můžete posoudit sami.

Vyšehrad Fylm na hřišti v Mojžíři

Kdy: Pátek 6. května od 21.00 hodin

Kde: Fotbalové hřiště TJ Mojžíř

TJ Mojžíř pořádá promítání „v letním kině“ na fotbalovém hřišti, za podpory Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice nové české komedie Vyšehrad Fylm. Promítat se bude v pátek 6. května od 21 hodin. „Zveme vás, vaše přátele a rodiny na tuto výjimečnou událost, protože fotbalové hřiště je ideálním místem pro zhlédnutí této komedie,“ zvou na filmový zážitek pořadatelé, kteří věří, že si lidé přijdou užít výjimečnou atmosféru promítání pod širým nebem.

Imjoy + 67 minut

Kdy: Pátek 6. května od 19.30 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Improvizační představení. Staňte se scénáristou v přímém přenosu! Vaše nápady se zhmotní na divadelních prknech! Příběh, který vznikne přímo před Vašima očima převede během 67 minut vaše vlastní myšlenky i skutečné zážitky do jednoho uceleného představení. Účinkuje liberecká improvizační skupina Imjoy.

Ústecké disco hrátky

Kdy: Pátek 6. května od 20.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Hudba k tanci a poslechu od 70.let do MILÉNIA nejen pro pamětníky.

Den Labe – Závod dračích lodí

Kdy: Sobota 7. května od 9.30 hodin

Kde: Řeka Labe v Ústí nad Labem – Vaňově, veslařská loděnice na Pražské ulici

Již 13. ročník populárního závodu dračích lodí na Labi. Od roku 2009 společně s oddílem rychlostní kanoistiky je pořádán Závod dračích lodí – Den Labe za účelem propagace vodních sportů. Závod se stal všeobecně známou a hojně navštěvovanou sportovní akcí v Ústí nad Labem.

O Pohár hraběte Chotka

Kdy: Sobota 6. května od

Kde: Zámek Velké Březno

Již XVIII. ročník tradičního závodu autoveteránů z Velkého Března do Ploskovic a zpět startuje na Státním zámku Velké Březno.

Cyklozávod Milada 2022

Kdy: Sobota 7. května od 9.00 hodin

Kde: Moto areál Chabařovice

Poznej tradiční MTB závod, kterým je již 15. ročník Cyklozávodu Milada. Pro rok 2022 jsou připravené nové i klasické trasy, které jsou jsou vhodné pro všechny cyklistické nadšence i zkušené bikery. Nebude chybět skvělý doprovodný program, občerstvení i spoustu dalších novinek. Závod se koná v okolí unikátní krajiny bývalého hnědouhelného dolu, který se v posledních letech změnil v krásné přírodní prostředí jezera Milada na rozmezí Krušných hor a Českého středohoří. Cyklozávod Milada je součástí oblíbeného sportovního seriálu Milada Tour. Registruj se a poznej i naše další akce na www.miladatour.cz.

Myslivecký den v Zubrnicích

Kdy: Sobota 7. května od 9.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Myslivost, součást našeho nehmotného kulturního dědictví, se představí tradičně jako pečovatelka o přírodu - vystoupení trubačů, ukázka loveckých psů, výstavy, sokolnictví, ukázka vábení zvěře, myslivecké zkoušky, naučné stezky a dílny pro děti, střelnice Spolupráce s ČMMJ - Ústí nad Labem a dalšími myslivevkými spolky. Posílený vlakový spoj Źubrnické museální železnice.

Vinný košt & festival chutí v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 7. května od 11.00 hodin

Kde: Lidické náměstí v Ústí nad Labem

První Vinný košt & festival chutí v Ústí nad Labem se uskuteční v sobotu 7. května. Lidickém náměstí v Ústí nad Labem se promění na místo, kde se uskuteční degustační festival z Čech a Moravy. Představí se při něm 16 vinařství z Čech a z Moravy. Bude i gastronomie snoubící se s vínem.

Handa Gote: Game Zone

Kdy: Sobota 7. května od 13.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Na jeden den se Hraničář promění na hernu zaměřenou na osmibitové počítače a herní konzole s rokem výroby maximálně 1983. Sběratelé a znalci historických elektronických her z kolektivu Handa Gote Research & Development otevírají svá skladiště a prezentují osmibitové skvosty ze své sbírky. K použití budou přístroje ZX Spectrum, Commodore 64, Atari ST a konzole Atari 2600, Atari 7800 a samozřejmě legendární Pong v mnoha variantách a provedeních. Odborně vyškolený personál na místě.

Swap rostlin

Kdy: Sobota 7. května od 15.00 do 18.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Máte rádi rostliny všeho druhu? Chtěli byste některé věnovat a naopak si doma osvěžit vzduch novými? Pak přijďte na výměnu rostlin do Hraničáře! Přineste s sebou cokoliv – odnože, řízky, pokojovky, balkonovky, kaktusy, ale třeba i nepotřebné květináče. A můžete přijít, i když žádnou rostlinu na výměnu nemáte, ale chcete si jen nějakou odnést.

Den matek – Ústecké sady 2022

Kdy: neděle 8. května od 9.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Maminku máme jen jednu. Pozvěte ji na Den matek do Městských sadů a užijte si spolu jedinečnou neděli plnou zábavy, dobrého jídla a pití. Více info na webu www.ustecke-sady.cz. Těšte se na bohytá doprovodný program po celý den.

Zlouni a výtvarná dílna

Kdy: Neděle 8. května od 15.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Málokteří hrdinové mají tak špatnou pověst jako Vlk, Had, Tarantule, Piraňa a Žralok. Tihle psanci se tak dlouho hledali, až se našli a dali dohromady tým, pro který je spáchání dokonalého zločinu stejná brnkačka jako vyrazit si v neděli odpoledne na zmrzlinu. Hlavou party je Vlk, Had má na starosti otevírání sejfů, Tarantule je zkušená hackerka, Žralok se umí skvěle maskovat a Piraňa je vztekloun, který pro ránu nejde daleko. Za léta strávená loupežemi všeho druhu získali dojem, že jsou nepolapitelní, jenže i pro ně nakonec bude platit, že se tak dlouho chodí do sejfu pro diamanty, až se zámek zacvakne. To je animovaný film, po kterém bude následovat výtvarná dílna pro děti 5 – 10 let.

3. ročník srazu amerických strojů před Globusem

Kdy: Neděle 8. května od 10.00 hodin

Kde: Parkoviště před Globusem v Ústí nad Labem

Třetí ročník srazu amerických strojů se uskuteční 8. května na parkovišti u Globusu v Ústí nad Labem. Akce je zaměřena na obdivovatele jak starých, tak i nových US cars. Zveme hlavně rodiny s dětmi. Program: 8.00- 10.00 příjezd účastníků, 10.00 oficiální zahájení akce, 11.00 představení vozidel účastníků, 12.00 soutěž best sound exhaust, 13.00 vyhlášení soutěže o ceny diváků, 14.00 ostatní program, 15.00 vyhlášení a předání cen, 16.00 odjezd na spanilou jízdu. Po celou dobu živá a reprodukovaná hudba. Během akce bude zajištěno občerstvení, stánkový prodej, skákací hrad a mnoho dalších atrakcí. Vstupné: automobil s posádkou 200 Kč, návštěvník 100 Kč, každý návštěvník obdrží vydání časopisu chrom plameny.

Prodaná nevěsta

Kdy: Neděle 8. května od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Na jeviště Severočeského divadla v Ústí nad Labem se vrátila česká klasika z nejklasičtějších – Smetanova Prodaná nevěsta. Jestliže jsme v září 2009 nabídli pro srovnání původní verzi této opery ve tvaru, jak byla premiérována 30. května 1866 v pražském Prozatímním divadle – tedy ve dvou jednáních, bez mnohých dnes známých hudebních čísel, ovšem s operetně laděným kupletem Principála a Esmeraldy „Ten staví se svatouškem“ a s mluvenou prózou místo později vžitých recitativů, tentokrát přinášíme skladatelovu verzi finální, jak k ní dospěl po třech návratech a mnohém pilování v letech 1866–1869. Poslední revize Prodané nevěsty byla premiérována 25. září 1870. Ač původně Smetana zamýšlel vytvořit lehkou, avšak kvalitní českou operetu, jeho tvůrčímu principu trvalé snahy po obsahové i formální dokonalosti díla můžeme děkovat za vznik jedné z nejpopulárnějších a nejhranějších českých oper vůbec.

Anšlus

Kdy: Neděle 8. května od 19.00 hodin

Kde: Činoherní Studio v Ústí nad Labem

Nádražní hospoda v Teufelsbergu v česko-saském pohraničí. Kdy tudy projel poslední vlak? Není to tak dlouho. Předevčírem? Nebo sto roků zpátky? Mezi rozpadající se omítkou a v zatuchlém vzduchu sedí čtyři muži. Každý u svého stolu. Společně čekají na příchod hostů, aby se Čechy a Sasko konečně staly jednou zemí. A zatímco čekají na zářivou budoucnost, stále více se propadají do své minulosti. V Teufelsbergu se totiž lidi vždy měnili na divoký svině a svině divoký na lidi.

Den matek v Chlumci

Kdy: Pondělí 9. května od 14.00 hodin

Kde: Společenský sál KD Chlumec

Klub seniorů města Chlumec a Město Chlumec zvou v pondělí 9. května od 14 hodin do společenského sálu KD Chlumec na oslavu Dne matek. Těšit se můžete na setkání s legendárním Josefem Zímou u příležitosti jeho životního jubilea a na taneční skupinu StepDC. K poslechu a tanci zahraje tradičně skupina Old Boys. Vstupné 80 Kč.

Návrat legendy Romana Říhy

Kdy: Do konce divadelní sezony

Kde: Foyer Činoherního studia v Ústí nad Labem

Ve středu 20. dubna byla zahájena v Činoherním studiu v Ústí nad Labem výstava obrazů Romana Říhy. Technik a kulisák Činoherního studia se věnuje umělecké činnosti. U příležitosti 50. sezony dostal k dispozici prostor divadelního foyer, aby tam vystavil své obrazy. Výstavu Návrat legendy můžete navštívit až do konce 50. sezony. Výstava je prodejní. Deset procent z ceny každého prodaného obrazu věnuje Roman na pomoc Ukrajině a její podporu. Obraz Ukrajina, jehož počáteční cena je již stanovena na 10 tisíc korun, bude předmětem aukce, Říha namaloval v ukrajinských barvách. Pokud se ho rozhodne někdo koupit, celých 100 % této částky bude poskytnuto na pomoc Ukrajině.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Velká fotografická soutěž 2022

Kdy: Od ledna do 31. srpna

Kde: Krušné hory na české i německé straně

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční letní soutěž pro všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, tak profesionálů. Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2022@seznam.cz, a to v termínu od ledna do 31. srpna. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář pro rok 2023 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000,- korun. Celé podmínky soutěže najdete na facebooku nebo webu Destinační agentury Krušné hory.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.