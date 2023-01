Novoroční koncert

Kdy: Neděle 8. ledna od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Novoroční koktejl melodií z děl G. Rossiniho, G. Bizeta, G. Verdiho, B. Smetany, A.Dvořáka, J. Brahmse, A. Borodina, P. I. Čajkovského, J. Strausse a J.Offenbacha. Účinkují sólisté, orchestr, sbor a balet Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Sbormistr - Jan Snítil, choreografie - Vladimír Gončarov, dirigent - Miloš Formáček, průvodní slovo – Tomáš Christian Brázda.

Veřejné bruslení v měsíci lednu

Kdy: Leden 2023

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Veřejné bruslení v měsíci lednu bude na zimním stadionu v Ústí nad Labem probíhat každou neděli od 17.30 hodin. Rozpis je tedy následující: Neděle 8. ledna, 15. ledna, 22. ledna a 29. ledna.

Krušnohorská Túr de Svařák

Kdy: Do 31. ledna

Kde: Krušné hory

Vydejme se za nejlepšími svařáčky, které umí Krušnohorsko nabídnout. Portál krusnohorsko.com připravil pro zájemce a soutěživce mapu, kde jsou zvýrazněné podniky, které ho prodávají. Účastníci se jí ale nemusí striktně držet, uznáno bude svařené víno z celých Krušných hor. Stáhněte si zápisovou tabulku, vypište si místo, kde jste si vínko dali a nechte si ho od provozovatele potvrdit třeba razítkem nebo podpisem. Kdo ochutná 5 a více svařáků, dostane pamětní placku nebo magnet. Vyplněný formulář stačí ofotit a poslat na mail redakce@krus-nohorsko.com. Abyste si nemysleli, že jde jen o kavárenské povalečství, je připraven i seznam výletů, které si v okolí můžete projít. Akce trvá do konce ledna. Více informací a soutěžní kartu najdete na webu https://krusnohorsko.com/svarak/

Severotoulky představí nejen knihu, ale i zajímavé výlety

Kdy: Pondělí 9. ledna od 17.00 hodin

Kde: Informační středisko města Ústí nad Labem

Rádi chodíte po severních Čechách? Největší turistické taháky jste už navštívili, nebo se jim vyhýbáte? Každý výšlap berete jako dobrodružnou výpravu, během níž odstraňujete bílá místa na mapách? Pak si určitě nenechte ujít další besedu v Informačním středisku města Ústí nad Labem (Mírové náměstí, Palác Zdar). Setkáte se zde s Janem Civínem, který ve volném čase podniká dobrodružné expedice po Ústeckém a Libereckém kraji. Ten přijde v pondělí 9. ledna od 17.00 hodin představit svou novou knihu Severotoulky. Na přednášce se dozvíte nejen, co vás v knize čeká, ale rovněž tipy na zajímavé výlety po méně známých koutech Českého Středohoří, Labských pískovců, Džbánu, Ralské pahorkatiny, Kokořínska, Oharské tabule, Krušných nebo Lužických hor.

Mrňky Ály Plíhalové v Café Max

Kdy: Do konce února 2023

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

Ála Plíhalová ve čtvrtek 5. ledna otevřela svou výstavu Mrňky, která bude v Café Max v Ústí nad Labem k vidění celý leden a únor. Ála je rodačkou z Vratislavic nad Nisou. V Jablonci studovala SUPŠ, poté v Praze design hračeka v Ústí nad Labem na FUD v ateliéru Přírodní materiály. Svoje studium pak završila v Brně na FAVU v ateliéru Enviroment. Dnes žije a pracuje v Liberci. Dlouhodobě se věnuje ilustraci.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.