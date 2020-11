Virunga trhy v OC Fórum

Kdy: pátek 6. listopadu od 9 do 18 hodin

Kde: OC Forum v Ústí nad Labem

Proč přijít: Do Ústí nad Labem se v pátek 6. listopadu vrací to nejlepší přímo ze srdce Afriky! Přijďte do obchodního centra Forum ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Trhy budou probíhat od 9 do 18 hodin.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte do krásné podzimní přírody podél podlešínského potoka až k vodopádu. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Labská stezka láká

Kdy: Po celý rok

Kde: Labská stezka, Ústí nad Labem - Litoměřice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Labská stezka cyklistům nabízí odpočinkový výlet. Po nenáročném asfaltovém a štěrkovém povrchu můžete za 25 kilometrů dojet až do Litoměřic. Po cestě se vám naskytne pohled na hrad Střekov a Masarykovo zdymadlo nebo se v Brné můžete zastavit u kaple svaté Anny. I dále má cesta kaňonovitým údolím Labe co nabídnout. K zastávce láká třeba Žernosecké jezero. A když vám v Litoměřicích bude stále zbývat dost sil, můžete zamířit po stezce do Roudnice nad Labem a dál.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okrasu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu 7 kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.

Na Kozí Vrch za výhledem

Kdy: Po celý rok

Kde: Kozí Vrch, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko městské částí Mojžíř leží Kozí vrch, ze kterého se naskýtá nádherný pohled do krajiny. Na vrcholku Kozího vrchu je skalní plošina, ze které je krásný výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu nebo do Ústí nad Labem. Celou trasu vede značená turistická stezka, odbočka ze zelené trasy z Neštědic do Neštěmic. Výlet samotný nezabere moc času, cesta nahoru je dlouhá asi jen 2 kilometry.

Procházka podzimní krajinou v tiských stěnách

Kdy: Celoročně

Kde: Tiské stěny, Tisá

Za kolik: Zdarma / Během sezóny 30 korun dospělý, 15 korun zlevněné

Proč přijít: Bludiště pískovcových skal skýtá výhledy na barevnou podzimní krajinu. Navštivte krásnou krajinu Tiských skal a poznejte místo plné fascinujících pískovcových útvarů. Skalní město se dělí na dvě části a oběma z nich je vedena naučná stezka Tiské stěny. Nalézají se hned u obce Tisá, kde se dá zaparkovat auto nebo dojet autobusem.

Výlet na Vyhlídku Vlastimila Cajthamla

Kdy: Po celý rok

Kde: Vyhlídka Vlastimila Cajthamla, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Už jste byli na nové ústecké vyhlídce? Vznikla na Střekově v rámci participativního rozpočtu. Nese jméno známého ústeckého turisty. Za svou existenci vděčí právě ústeckým turistům, kteří navrhli její výstavbu. Vyhlídka nabízí návštěvníkům nový pohled na Ústí i přilehlé okolí.

Na procházku po Mariánské skále

Kdy: Po celý rok

Kde: Mariánská skála, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Kousek přírody přímo za rohem. Běžte se projít po Mariánských loukách až na Mariánskou skálu. Pokud jste ze sídliště Dobětice, dost možná máte Mariánské louky přímo pod oknem. A pokud ne, není problém přímo k nim dojet autobusem číslo 5. Vyrazte na malou procházku a dojděte až na Mariánskou skálu odkud se vám bude naskýtat krásný výhled na město.

Výlet pro náročné cyklisty

Kdy: Po celý rok

Kde: Labská stezka, Ploskovice, Velké Březno

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Tenhle výlet je pro vás vhodný pokud se na kole nepovažujete za žádného začátečníka a nevadí vám se trochu zapotit. Prvních 15 kilometrů vyrazte po Labské stezce směrem k Litoměřicím. V Libochovanech ale zamiřte do Ploskovic, které jsou vzdálené 28 kilometrů. To je vzhledem k stoupání terénu nejnáročnější úsek cesty. V Ploskovicích si můžete prohlédnout tamní zámek. Pak pokračujte dalších 15 kilometrů do Velkého Března. Tam můžete rovněž navštívit zámeček nebo rovnou pokračovat přes Třebušín zpátky do Ústí.

Tip na knihu: Valčík pro mrtvé

Kdo: Veronika Černucká

Kde: MOBA, 2020

Nakladatelství MOBA nedávno vydalo knihu Valčík pro mrtvé od severočeské autorky Veroniky Černucké, žijící v Oseku na Teplicku. Titul vychází v edici Původní české detektivka. Kdo má na svědomí tolik mrtvých? Vrah z masa a kostí, anebo tisíc let stará kletba? Soukromá vyšetřovatelka Tara míří na Lounsko, kde žije významná a zámožná rodina Hofbachů. Brzy je zřejmé, že vrah je mnohem blíž, než si všichni mysleli. Postupuje podle chladnokrevného plánu a jeho motiv je tak děsivý, že i cynická Tara si přeje, aby to nebyla pravda.

Tip na deskovou hru: Osadníci z Katanu, vybudujte vlastní město

Kde: doma s rodinou

Kdo: vydavatelství Albi

Pokud se doma nudíte, zkuste si zahrát nějakou deskovou hru. Osadníci z Katanu je hra nenáročná na naučení, ale se spoustou možností pro strategii. Hra vás přenese na neosídlený ostrov, kde je jen na vás začít budovat svou vlastní vesnici. Na vás a na dalších osadnících. Směňujte rudu, vlnu, cihly, dřvo a další suroviny. Vybudujte to největší město.