Podívejte se, jak nebo čím se můžete zabavit o nadcházejícím víkendu.

V pátek organizuje Hraničář online přednášku Hynka Meřického na téma vlivu světla na živé organismy. | Foto: Hraničář Ústí nad Labem

Hynek Medřický: Vliv světla na živé organismy

Kdy: pátek 7. května od 18 hodin

Kde: online přenos na facebooku

Nejen lidé, ale prakticky všichni živí tvorové, kteří se na Zemi vyvinuli, si v průběhu milionů let evoluce vytvořili časový systém, který zaznamenává, zda je den nebo noc, a v návaznosti na to pravidelně střídá úseky bdění, metabolické a tělesné aktivity a spánek, při němž probíhají životně důležité regenerační a imunitní pochody. Na toto téma přichystal Hraničář online přednášku Hynka Medřického, který je povoláním světlař a už 27 let navrhuje a dodává osvětlení pro byty, domy, kanceláře a další prostory.