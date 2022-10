Slunce, vlna, rostliny III. Kdy: Pátek 7. října od 16.00 do 18.00 hodin Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem. Začíná se v 16.00 hodin v ústeckém Letním kině (sraz u jižní brány z ul. Winstona Churchilla), kde se nasbírají rostliny a půjde se barvit do Hraničáře. Pojďte si vyzkoušet experimentální barvení za pomoci přírodních materiálů. Tentokrát se vydáme na společný sběr rostlin do ústeckého letního kina, kde se nachází komunitní zahrada @Kinozahrada. V zahradě a areálu městského parku nasbíráme sezónní rostliny a květiny, kterými lze barvit všechny látky přírodního původu, tedy vlnu, bavlnu, len, hedvábí, sisal, lýko a podobně. Z workshopu si odnesete materiály obarvené podzimem! Zájem o přírodní barviva v poslední době stoupá, protože si veřejnost začíná stále víc uvědomovat zdravotní a environmentální problémy související s používáním umělých barviv, kterých se celosvětově spotřebuje asi milion tun ročně. Toxické znečištění odpadních vod po barvení umělými barvivy je totiž výrazně vyšší, než je tomu v případě barviv přírodních. Workshopem provede Pavlína Loskotová jenž vystudovala Katedru výtvarné kultury na KVK UJEP a Anežka Vítková, která je absolventkou ateliéru Oděvní a textilní design FUD UJEP.

Jazzový večer v Café Maryša

Kdy: Pátek 7. října od 19.00 hodin

Kde: Café Maryša v Ústí nad Labem

Přijďte si užít živé jazzové hraní. Koncert. Vstup do klobouku.

Koncert filmových melodií

Kdy: Pátek 7. října od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 – 530 Kč

Koncert filmových melodií chystá na pátek 7. října od 19 hodin Severočeské divadlo v Ústí nad Labem. Slavné melodie ze slavných filmů přenesou návštěvníky do různých světů. Těšit se mohou na hudbu ze ságy Star Wars, Harryho Pottera, Titanicu nebo snímku Tenkrát na Západě. Hraje orchestr Severočeského divadla, pod taktovkou Miloše Formáčka.

Scooter v Ústí nad Labem na zimáku

Kdy: Pátek 7. října od 20.00 hodin

Kde: Zimní stadion v Ústí nad Labem

Za kolik: 590 – 1 390 Kč

Legendární kapela Scooter přijede zahrát na dlouho očekávaný koncert a vystoupí na něm se svoji velkolepou show. V Ústí nad Labem vystoupí v rámci svého turné s příznačným názvem God Save The Rave. Název turné je podle singlu, který Scooter vydal před pár lety spolu s producentskou dvojicí Harrison & Ford. Tato hudební skupina sestavená ze tří protagonistů v čele s nestárnoucím H. P. Baxterem to v Ústí nad Labem rozbalí 7. října od 20.00 hodin na zimním stadionu. Fanoušci se mohou těšit na novou audiovizuální show, technické vychytávky a staré i nové singly nestárnoucí Scooteru!

Kreativní víkend - nažehlovací folie

Kdy: Sobota 8. října od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 Kč

Potřebujete zamaskovat flíčky na tričku nebo oživit starší kousek oblečení? Není snadnější cesty než sáhnout po nažehlovací fólii, vyříznout vhodný motiv a nažehlit. Přineste si starší či nové vyprané tričko, ideálně bavlněné či ze směsi bavlny. K dispozici budou třpytivé folie, vyřezávací šablony BIG SHOT, zažehlovací kontury k vymalování.

Hraběcí mlsání – čokoláda na zámku Velké Březno

Kdy: Sobota 8. října od 10.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Návštěvu zámku ve Velkém Březně doplní v sobotu 8. října ochutnávky nejrůznějších čokoládových pochutin spojenou s výkladem o zvláštnostech a historii této lahůdky. Prohlídky začínají každou půlhodinu od 10.00 do 17.00 hodin.

Den v zoo

Kdy: Sobota 8. října od 9.00 hodin

Kde: Zoo Ústí nad Labem

Ústecká zoologická zahrada připomene v sobotu 8. října svého zakladatele Heinricha Lumpeho. Prý dorazí osobně a můžete si popovídat o historii i budoucnosti zahrady. Připraven bude i program pro děti. Začátek v 9.00 hodin. Program bude překládán do němčiny.

Herní sobota v knihovně

Kdy: Sobota 8. října od 9.00 do 17.00 hodin

Kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

I když se to zvláštní může zdát, v knihovně si můžete i hrát. Přijďte si zahrát svoje oblíbené deskovky a seznámit se s našimi herními novinkami. Tradičně budete moci vybírat z pestré nabídky našich deskových a karetních her určených pro malé i velké hráče. Pokud se vám některá z her zalíbí a jste registrovanými čtenáři knihovny, můžete si ji po 16. hodině půjčit domů.

Se Severem na Bukovku

Kdy: Sobota 8. října od 11.00 hodin

Kde: Start z Malého Března a ze Zubrnic, jde se na Bukovou horu

Zveme vás na 3. ročník turistického pochodu Se Severem na Bukovku, který pořádáme ve spolupráci s Klubem českých turistů. Na co se můžete těšit?

Na dvě trasy: z Malého Března (stanoviště ČRo od mohyly, 5,7 km dlouhá) a ze Zubrnic (stanoviště na parkovišti u autobusové zastávky u obecního úřadu, 4,6 km dlouhá). Z obou stanovišť startujeme v 11.00 hodin.

GPS startu v Malém Březně: 50.6735786N, 14.1709847E. GPS startu v Zubrnicích: 50.6498567N, 14.2206242E. V cíli na vás čeká buřt zdarma, živá muzika v podání skupiny Harcovníci a také pivo z benešovského Pivovaru Ferdinand, který letos slaví 125 let své existence. Každý účastník dostane zdarma DVD Severočeské rozhledny z dílny ČRo Sever a pamětní list jako upomínku na absolvování pochodu. Na základě rozhodnutí Radiokomunikací bohužel nebude umožněn vstup do vnitřních prostor vysílače. Hlavním důvodem jsou bezpečnostní důvody. Děkujeme za pochopení.

Rotahu Savorenge

Kdy: Sobota 8. října od 13.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Rotahu Savorenge je I. ročník romského tanečně hudebního festivalu, který je obdobou klasického Rotahu festu, jež celou řadu let pořádala Charita Ústí nad Labem. Ta se však rozhodla tento festival již neorganizovat. Během festivalu se představí taneční a hudební skupiny různých věkových kategorií. Taneční vystoupení budou rozdělena na moderní a klasický romský tanec. Porota poté spravedlivě vyhodnotí nejlepší vystoupení. V průběhu festivalu vystoupí zpěvák Julius Hudi a na závěr nás svým vystoupením, poctí známý a velmi oblíbený zpěvák Jan Bendig. Vstup je zdarma, kapacita sálu je však omezená.

Posvícení v Brné

Kdy: Sobota 8. října od 15.00 hodin

Kde: Brná

Zveme Vás na posvícení v Brné, kde se můžete zúčastnit soutěže o nejlepší a nejchutnější posvícenský koláč nebo koláček. Vzorky do soutěže prosím přineste v sobotu 8.10.2022 mezi 14.30 a 15.00 hodin. Soutěží se v kategorii děti, ženy (malé a velké koláče) a muži. Na soutěžící čekají drobné odměny.

Lobby Hero

Kdy: Sobota 8. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio v Ústí nad Labem

Čtyři lidé, čtyři lidské osudy: hra o tajemství, která se nikdo neměl dozvědět. Česká premiéra hry významného amerického dramatika a filmového režiséra Kennetha Lonergana (např. Místo u moře, Margaret, Na mě se můžeš spolehnout). Pro Činoherní studio inscenaci nastudoval významný český filmový režisér Jan Prušinovský (mj. Okresní přebor, Čtvrtá hvězda, Kobry a užovky, Most!)

Vítrholc a Sklad by Walda

Kdy: Sobpta 8. října od 19.00 hodin

Kde: Čajovna u Vysmátý Žáby

Za kolik: Minimálně 100 Kč

Po nějaké době opět Žábu vysmátou navštíví oblíbená brněnská kapela Vítrholc s předskokanem Sklad by Walda.

Mlčeti zlato

Kdy: Neděle 9. října od 19.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Za kolik: 400 a 500 Kč

Divadelní představení. Gaspard a Clémence jsou ještě relativně mladí senioři s velmi slušným důchodem. Žijí v krásném bytě, a až na občasné drobné půtky, které jsou jen výrazem jejich temperamentu, je všechno, jak má být. Jejich syn Lucas se oženil s krásnou Manon a mají spolu malého syna Roberta, kterého rodiče čas od času hlídají.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem a své kouzlo má i v zimě. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Pokud hledáte místo kam vyrazit v první den nového roku na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.