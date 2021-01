Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud vám nevadí zimní počasí a hledáte místo kam vyrazit na výlet, abyste nemuseli sedět doma, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.

Podcast Hraničáře: Postindustriální město

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Třeba ten o historii Ústí. První díl se věnuje výrazné industriální minulosti a jejímu dopadu na urbanismus a územní plánování města. Díl se zaměřuje na historický vývoj, důležité milníky, deindustrializaci města a úpravě veřejného prostoru. Autoři podcastu jsou Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková a Jan Wilda. Podcast můžete najít přes stránky Hraničáře nebo na odkaze: https://soundcloud.com/hranicar/postindustrialni-mesto

Výlet na Střekovskou rozhlednu

Kdy: Po celý rok

Kde: Střekovská rozhledna

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Jednoduchá kamenná rozhledna s dřevěným schodištěm Střekovská vyhlídka byla v roce 2010 zpřístupněna na kopci Malé Sedlo. Vysoká je jen 8 metrů ale je z ní vidět na České středohoří, Větruši, i na centrum města a Mariánskou skálou. Ke kopci se dá snadno dojet městskou hromadnou dopravou nebo autem.

Výlet Bertiným údolím

Kdy: Po celý rok

Kde: Bertino údolí, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Krátká procházka podél Stříbrnického potoka nezabere příliš času. Terén není nijak náročný, a proto je výlet vhodný i pro děti. Můžete si užít přírodu a zůstat přitom stále v centru Ústí nad Labem. Do Bertina údolí se dostanete snadno. Stačí se svést trolejbusy číslo 54 a 53 ve směru Dobětice točna nebo trolejbusem 52 ve směru Severní Terasa a vystoupit buď na zastávce Důlce a projít si Bertiným údolím zespodu, nebo můžete dojet až na zastávku V Rokli a projít Bertiným údolím od shora.

Humboldtova vyhlídka na Bukové hoře

Kdy: Po celý rok

Kde: Buková hora

Za kolik: Zdarma

'Proč přijít: Humboldtova vyhlídka se nachází vedle televizního vysílače Buková hora. Uvidíte odtamtud Velké Březno, Milešovku, Ústí nad Labem, pásmo Krušných hor s Komáří vížkou a naskytne se vám samozřejmě i výhled na řeku Labe. Na vyhlídku je ideální vyjet autem nebo, kdo si troufá, na kole. Stačí jet přes Malé a Velké Březno poté do Těchlovic na Přední Lhotu. Dále přes Rychnov, Příbram až na parkoviště pod Bukovou horou.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: do 28. února

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Na výlet ke skalnímu hřibu

Kdy: Po celý rok

Kde: Velké Březno

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Blízko Velkého Března stojí zajímavý přírodní útvar, který stojí za návštěvu. Skalní hřib, vysoký asi 6 metrů, stojí ve svahu kopce Magnetovec. Je tvořen ze dvou druhů horniny. Tenká noha zvětrává rychleji, zatímco pomyslný klobouk je odolnější. K místu vede zelená turistická stezka z Velkého Března. Cesta je dlouhá asi 6 kilometrů.

Tip na knihu: Vlaková loupež po česku

Kdo: Petr Student

Kde: vydavatelství Klika, 2020

České devadesátky jsou v plném proudu. Každý chce rychle a snadno vydělat. Nepsané heslo končící doby “Kdo nekrade, okrádá rodinu” nahradilo prohlášení jednoho politika “O peníze jde až v první řadě”. Vyřeší dobře provedená vlaková loupež problémy našich hrdinů? Poctivou prací na poště se ale jmění a kapitál získávají jen ztuha. Ale přesto je na poště peněz dost. Víc, než dost… Mladá Česká republika potřebuje vlastní měnu. Poštovní vlaky ji pomáhají rozvést do všech stran. Pro tři mladé pošťáky z Ostravy a jednoho hornického vysloužilce je to šance. Poštovní vlak vypadá jako snadná kořist. Kde je odhodlání a dokonalý plán, tam je úspěch zaručen. Dokonalost plánu ale prověří major Binder a kapitán Kostka. V sázce jsou milióny. Plán vlakové loupeže začátkem devadesátých let skutečně existoval a byl dost podrobný. Takže celý příběh je sice fikcí, ale na reálném základě. Že se nakonec nepřešlo od slov k činům, je jen náhoda. Namátková dechová zkouška vyřadila hlavního plánovače ze hry a bez něj se zbytek potenciálně zločinecké party rozpadl. A pár let na to přestaly existovat i vlakové pošty. Ale možná, že to byly jen takové hospodské poštovní kecy.

Tip na hru: Rank

Kdy: doma s rodinou nebo přáteli

Kdo: vydavatelství Maud

Na trhu se objevila nová, rodinná desková hra pro hráče od 6-ti let. Jmenuje se Rank. Velte svému pluku vojáků. K ruce budete mít desátníky, kapitány a i generál vám bude říkat Pane! Samozřejmostí je arzenál v podobě granátů a min. Taktizování, střílení a útočení nožem jsou základem hry. Vymysli si vlastní strategii, získej bonusové karty a poraž své soupeře. Nejde o to jen hrát, jde o to se i pobavit.