Ústecká forbína - Horská dráha

Kdy: Pátek 8. října od 19.00 hodin

Kde: Kluturní dům Ústí nad Labem

V pátek se představí ústeckým divákům vynikající slovenský herec Milan Kňažko v komedii Horská dráha. Stárnoucí muž se seznámí v baru s atraktivní mladou ženou. Příjemné chvilky u skleničky vína a pozvání domů. Jenže! A v tom je ten paradox. Pokračování nemůže být, protože by se jednalo… ale přijďte se podívat. Vstupenky ještě jsou.

Já, Fauerbach

Kdy: Pátek 8. října a neděle 10. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem

Inscenace Já, Feuerbach je z pera německého dramatika Tankreda Dorsta, břitkého komentátora společenských i osobních klamů. V komorním dramatu promýšlí fenomén divadla a roli herce – ale není v nějaké roli vlastně každý člověk? Sledujeme pouť stárnoucího herce, který po dlouhé pomlce hledá ty pravé dveře zpátky ke svému životu. Setkává se s novými pořádky, cool generací a psem, který možná na rozdíl od něj dostane roli. Střet pragmatismu a inspirace, přízemnosti a výšin, kam je nebezpečné létat.

Vladimíre, pojďme do Labe! (workshop pro děti)

Kdy: Pátek 8. října od 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Malé architektky a architekti, pozor! Zdalipak víte, proč Ústí nad Labem vypadá tak, jak vypadá? Vydáme se společně na procházku po brutalistních dominantách v centru města. Spolu s vybranými úkoly z pracovních listů Vladimíre, pojďme do Labe se podíváme do letního kina nebo navštívíme hotel Vladimír. Cestou si promluvíme o tom, jak může politická moc formovat krajinu města a jak se s tím vyrovnat. Na závěr se vrátíme zpět do Hraničáře, kde si společně shrneme naše dojmy z procházky při tvorbě inspirované mozaikou Severočeský kraj, o kterou už bohužel naše město přišlo.

Večer architektury a křest Ústeckého průvodce po architektuře

Kdy: Pátek 8. října od 18.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Kapesním průvodcem bychom rádi pomohli veřejnosti k rozpoznání kvalit poválečné architektury v Ústí nad Labem. Kromě ústeckých ikon v něm najdete také stavby a díla méně známá. Demo(u)lice: Lucie Hyšková, Petr Kubáč a Alexandra Naušová. Interaktivní projekce Demo(u)lice reaguje na nechvalně proslulou asanaci historického jádra města Ústí nad Labem, jež probíhala v 70. a 80. letech 20. století. Dne 23. února 1980 bylo srovnáno se zemí naráz rekordních devatenáct budov v rámci druhé etapy odstřelu bloku obytných činžáků a vil mezi Masarykovou a Churchillovou ulicí. Jan Hrouda: Mizející Ústí. Cyklus Mizející Ústí vznikl na památku zajímavým ústeckým stavbám, jejichž osud je nejistý. Jak již průvodní věta napovídá, věnuje se tento projekt zajímavým objektům, místům a stavbám na území města Ústí nad Labem, kterým hrozí bezprostřední zánik, nebo jejichž osud je dokonce již zpečetěn.

Závod dračích lodí a Den Labe

Kdy: Pátek 8. a sobota 9. října od 9.30 hodin

Kde: Ústí nad Labem – Vaňov, základna je v ulici Olympijských vítězů

Již 12. ročník závodu dračích lodí v Ústí nad Labem se chystá na pátek 8. a sobotu 9. října. Na 200 metrů dlouhé trati na Labi se poměří posádky dračích lodí z celé ČR! Závod je určen pro registrované i neregistrované sportovce všech věkových kategorií. V rámci závodu se též pojede 8. ročník SŠ a ZŠ, budou ukázkové náborové závody kajakářů a veslařů, projížďky historickou lodí Marie, doprovodný program i akce pro nejmladší návštěvníky. Hlavní závody začínají v sobotu v 9.30 hodin. Pořadatelem je TJ Chemička Ústí nad Labem.

Přírodovědná vycházka do okolí Tašova

Kdy: Sobota 9. října od 8.50 hodin

Kde: Sraz před obecním úřadem v Tašově v 9.15 hodin nebo na zastávce autobusu č. 453 u Hlavního nádraží v Ústí nad Labem

Sběr hub v okolí obce Tašova s mykologem. Sraz před obecním úřadem v Tašově v 9.15, případně odjezd autobusu č. 453 od zastávky MHD Hlavní nádraží v Ústí nad Labem v 8.50. Trasa cca 4 km. Kontaktní informace M. Pospíšilová, tel.: 774 231 862. Vstup volný.

Exkurze s J. Svobodou na Lukov a Štěpánskou horu

Kdy: Sobota 9. října od 10.00 hodin

Kde: sraz u Kaple sv. Antonína Paduánského v Lukově

Jiří Svoboda je nejen fotograf a znalec Českého středohoří, ale i sběratel minerálů. Exkurze bude věnována právě jim a nalezišti krásných černých krystalů pyroxenů v okolí Lukova. Trasa dále povede přírodou Štěpánovské hory, kde se rozprostírá nejen stejnojmenná přírodní památka, ale i dvojice valů po pravěkém hradišti. Exkurze se koná v rámci doprovodného programu k výstavě „Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem Janem Šimrem“. Vstup volný

Posvícení v Brné

Kdy: Sobota 9. října od 15.00 hodin

Kde: sraz u hospody u kapličky v Brné

V sobotu od 15 hodin začne v Brné v prostorách hospody U kapličky již tradiční posvícení. Opět můžete přinést do soutěže své výrobky. Samozřejmě, že pro nejlepší jsou připravené hodnotné ceny. Celým odpolednem nás bude provázet kapela Ústecký výběr se svým zpívajícím bubeníkem Milouškem Víťou Jírou. Diváci si mohou zasoutěžit, poslechnou pěkné písničky, mnozí i zatančit. A ještě si můžete zakoupit speciální „brněnskou“ pohlednici dokazující historické omyly. Zkrátka do Brné se vyplatí zajet a pobavit se. Těší se na vás Veselá Brná.

Ensemble Berlin – Prag

Kdy: Sobota 9. října od 19.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Koncert hudební formace Ensemble Berlin - Prag, na kterém představí Dominik Wollenweber, který je považován za nejlepšího světového hráče na anglický roh, své nejnovější profilové album (Supraphon). Posluchači se tak budou moci seznámit v předpremiéře s interpretačním uměním tohoto legendárního hráče Berlínské filharmonie. Rezervace: info@collegiumbohemicum.cz. Vstupné 200/150 Kč

Ústecké diskohrátky

Kdy: Sobota 9. října od 20.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Hudba k tanci i poslechu od 70.let po Milénium nejen pro pamětníky bude znít v Národním domě v Ústí nad Labem.

Ústecká forbína - Tik, Tik

Kdy: Neděle 10. října od 19.30 hodin

Kde: kino Domu kultury v Ústí nad Labem

Účinkují Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Václav Knop, Eva Josefíková a další. Komedie z čekárny psychiatrie. Setkají se zde lidé, kteří trpí tikem a s tím se špatně žije. Všichni čekají na odborníka, u kterého jsou dlouho objednáni. On má zpoždění a tak se léčí sami. Pořádá Agentura FOR.



Velká burza LP a CD

Kdy: Neděle 10. října od 10.00 do 16.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Burza LP desek a CD. Vše od Abby až po Sepulturu, od Ivana Mládka po Blue Effect, od Menšíka po Hurvínka, od Muddyho Waterse po Franka Zappu. Výběr je obrovský, stačí přijít! Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, U2, Police, J. Hendrix, B. Dylan, Genesis, M. Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J.M. Jarre, Falco, F. Sinatra a mnoho mnoho dalších. Pořádá Music Collector a Agentura Music 69

Opět je v provozu plavební linka z Ústí nad Labem do Děčína

Kdy: Do konce měsíce října

Kde: Lodní linka T92 z Ústí do Děčína

Od soboty 25. září až do konce října je opět v provozu lodní linka T92 z Ústí nad Labem do Děčína, a to vždy v sobotu, v neděli a ve státní svátek. Zda loď pluje či ne, s ohledem na stav řeky, si můžete ověřit na centrálním dispečinku Dopravy Ústeckého kraje, na telefonu +420 475 657 657. Další informace pak zájemci naleznou na webu Labské plavební.

Dědictví mytologie

Kdy: Do 3. listopadu

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Výstavní projekt reflektuje souvislost mytologie, ideálu krásy a zobrazování těla a tělesnosti v umění. Soustředí se na jeho genezi v uvažování současných, na scéně působících, vizuálních umělkyň a umělců. Mytologie nám předkládá archetypy a stereotypy ženské a mužské podoby krásy protkané sexuálním nábojem — Afrodita, Venuše, Faun, Orfeus etc. Do jaké míry ovlivnila mytologie podobu ideálu krásy a do jaké míry ovlivňuje sebehodnocení žen a mužů, které je založené na tom, nakolik se pro opačné (či stejné) pohlaví hodnotí jako atraktivní? Vystavující umělci: Michal Heriban (SK) , Gideon Horváth (HU), Lucie Hyšková & Petr Kubáč & Alexandra Naušová (CZ), Valentýna Janů (CZ), Marie Lukáčová (CZ), Silvie Milková (CZ), Jakub Ružinský (SK), Michaela Spružinová (CZ). Kurátoři výstavy jsou Jan Nový & Adéla Machová.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.