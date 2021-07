Jonáš Gruska - MikoLOM

Kdy: pátek 9. července od 17.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Zvukový umělec a hudebník Jonáš Gruska připravil pro Hraničář přednášku o pěstování hub, úvod do hub a mykologické praxe. Přednáška proběhne v prvním patře Galerie Hraničář.

Prázdninový víkend v letním kině

Kdy: pátek 9. – neděle 11. července

Kde: letní kino v Ústí nad Labem

Opět se v letním kině v Ústí nad Labem uskuteční víkend s domácími kapelami. V pátek 9. července od 17.30 hodin se postupně představí Youlie, Top Spot a Idio&Idio. V sobotu 10. července od 15.30 hodin budou postupně vystupovat Labe, Total, Last Rebel a Točílas. V neděli jsou potom od 14.00 hodin na programu vystoupení skupiny Kliďánko a Albis Jazz Band.

Houby Shiitake: Workshop a výroba očkovaného kmene

Kdy: pátek 9. července od 18.00 hodin

Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem

Máte rádi houby? Rád by jste si je vypěstovali sami? Chcete vědět jak se dá ze dřeva vypěstovat čerstvá potravina? Postup je jednoduchý a můžete si ho sami přijít vyzkoušet.

Přijďte na workshop, během kterého si sami naočkujete vlastní kolonii hub shiitake. Houby vypěstujete v pokoji i na zahradě.

Co přinesl „Příměšťák“

Kdy: pátek 9. července od 15.00 do 17.00 hodin

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Srdečně zveme na vernisáž dětských výtvarných prací, které vznikly během letního příměstského tábora Domu umění. V průběhu „Příměšťáku„, celotýdenního programu v dílně U Pavouka si děti vyzkouší řadu grafických technik od klasického tisku po sítotisk, práci s papírem, výrobu vlastní autorské knihy, sešitů, pohledů, obálek a dojde také na fotografování. Během seznamování se sítotiskem čeká děti výroba vlastního motivu na téma „Život ve městě“ a potisk tašek, batůžků, případně vlastních triček.

Forget Heritage: Byla Porta – Byla by trampská

Kdy: pátek 9. července od 21.00 hodin

Kde: na piazzetě Veřejného sálu Hraničář

Projekce Byla Porta – byla by trampská reaguje na nejproslulejší hudební festival Porta, jehož první ročník se uskutečnil v roce 1967 v Ústí nad Labem. Přestože se jedná o festival se zaměřením na country a folk muziku, je s ním neodmyslitelně spjat specifický životní styl – trampování. A právě jím jsou inspirovány promítané obrazy. V jeden moment zaniklý a následně zase obnovený festival ožívá v místech s podobným osudem, na zelených, na první pohled neproblematických plochách ve městě, jež mají společný charakter – jsou bez využití přehlížena a čekají na naplnění osudem. Prostřednictvím projekce autoři vtahují tato místa zdánlivě do centra dění, dostávají dočasně nový účel a pomyslně se do nich vrací život.

Na vídeňském dvoře

Kdy: sobota 10. července od 19.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Koncert Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Zazní skladby J. Strausse, J. Fučíka, F. Lehára a J Offenbacha. Orchestr Severočeského divadla v Ústí nad Labem diriguje Miloš Formáček.

Benefice aneb Zachraň svého Afričana

Kdy: neděle 11. července od 20.00 hodin

Kde: atrium Muzea města Ústí nad Labem

Inscenace v podání Činoherního studia Ústí nad Labem. Německá autorka Ingrid Lausund píše převážnou většinu svých textů specifickým způsobem. S herci improvizuje na dané téma, z toho pak vznikají texty, které zaznamenává. Její hry tak mají velmi blízko k improvizaci, jsou živé, aktuální a velmi vtipné. Benefice je razantní komedií, která se dotýká ušlechtilosti i pseudoušlechtilosti v nás. Upozornění pro diváky: v představení se používají tabákové výrobky.

Výstava nových sbírkových předmětů Muzea v přírodě Zubrnice

Kdy: do 18. července

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Až do 18. července mohou návštěvníci Muzea v přírodě Zubrnice v domě z Loubí obdivovat na 250 nových sbírkových předmětů, které se podařilo v roce 2020 muzeu získat do svých sbírek. Jedná se o jedinečnou možnost poodkrýt tak zákulisí odborné sbírkotvorné činnosti muzea. Sbírky získává muzeum převážně z darů. A jaké zajímavé předměty mohou návštěvníci spatřit? „ Od dřevěného držáku na toaletní papír po model vodní pily – katru. Cenný je například dar v podobě renovovaného benzinového postřikovače do ovocných sadů a chmelnic ze 30. let. Expozici dominuje zejména pozůstalost po neodsunuté Němce.

Koupaliště Brná

Kdy: sezona od června do září

Kde: areál koupaliště Brná

Proč přijít: V areálu letního koupaliště Brná u řeky Labe, v malebném údolí Porta Bohemica, naleznete rekreační bazén s tobogánem, dětské brouzdaliště, plavecký bazén či další bazén pro rekreaci. Na málokteré koupaliště se dostanete lodí a máte šanci se vykoupat v řece, která tudy protéká. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 100 Kč, Dítě nad 120 cm, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 60 Kč, dítě do 120 cm – 20 Kč.

Koupaliště Ústí nad Labem – Klíše

Kdy: sezona červen - září

Kde: koupaliště Ústí nad Labem Klíše

Proč přijít: K dispozici jsou zde bazény (včetně dětského) s termální vodou, obří dvoudráhová skluzavka, dětské hřiště, spousta atrakcí pro děti i dospělé. Využít je možné též skokanský bazén s 10 m skokanskou věží. Nechybí stánky s občerstvením, doplňkový prodej pomůcek do vody a na opalování, zázemí pro rodiče s dětmi vč. mikrovlnné trouby a přebalovacího pultu, šatny a WC. Provozní doba: Pondělí – neděle 9.00 – 20.00 hodin. Vstupné: dospělí - 120 Kč, Dítě nad 120 cm do 18 let, student, držitel průkazu ZTP a ZTP/P, osoba 62+ - 80 Kč, dítě do 120cm – 20 Kč.

Fotograf Rudolf Jenatschke

Kdy: do 28. 11.

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotografie. Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Výstava byla prodloužena do 28. listopadu. Je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň bylo nutné omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov je dominantou krajské metropole

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 50 korun (venkovní prostory)

Proč přijít: Ústecký hrad Střekov má přístupné venkovní i vnitřní prostory. V květnu je otevřeno denně kromě pondělí od 9.30 do 16.30 hodin a přes letní prázdniny pak úterý až neděle od 9.30 do 17.30 hodin. Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Střekov, německy Schreckenstein, je zřícenina hradu na trachytové skále nad pravým břehem řeky Labe. Hrad nechal založit pravděpodobně král Jan Lucemburský, který jeho stavbou pověřil Pešíka z Veitmile, kterému hrad v roce 1319 udělil v léno. Ještě téhož roku hrad získali Vartenberkové, kterým patřil až do počátku patnáctého století. Během patnáctého století se na Střekově vystřídala řada majitelů, ke kterým patřili kromě jiných míšenští markrabí, Kladenští z Kladna nebo Fictumové. Nejdelší dobu Střekov zůstal v majetku Lobkoviců, kteří jej vlastnili v letech 1563 1945 a znovu se stali jeho majiteli v roce 1992. Hrad navštívil Johann Wolfgang Goethe nebo Richard Wagner, jenž údajně inspirován hradem složil svou operu Tannhäuser. Z českých romantiků jej navštívil Karel Hynek Mácha. Od roku 1963 je hrad chráněn jako kulturní památka.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Procházka k Vaňovskému vodopádu

Kdy: Po celý rok

Kde: Vaňovský vodopád, Vaňov, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyražte se podívat k Vaňovskému vodopádu, je to příjemná procházka. Jedná se o největší vodopád Českého středohoří. Nachází se blízko k městu a je velmi snadno dostupný. Cesta k němu vede do kopce, ale není nijak dlouhá a je snadno schůdná za každého počasí a v jakoukoliv roční dobu. Do Vaňova se dá z centra Ústí dostat autobusem číslo 15.

Rozhledna Radejčín

Kdy: Po celý rok

Kde: Rozhledna Radejčín, Dubice

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud hledáte místo kam vyrazit na výlet, rozhledna Radejčín láká na výhledy do krajiny Českého středohoří. Věž měří 30 metrů, pokud se tedy nebojíte výšek, můžete si z ní užít výhledy na České středohoří s Milešovkou, Říp, zříceninu hradu Kamýk nebo Krušné hory. Od vlakové stanice Radejčín vede žlutá turistická trasa přímo k rozhledně, cesta je dlouhá přibližně kilometr. Autobusem nebo autem můžete dojet i do Dubic odkud je cesta dlouhá 1,5 kilometru.