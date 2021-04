Africké trhy v Ústí nad Labem

Kdy: 10. 4. od 9 hodin

Kde: OC Forum, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte do obchodního centra fórum nakoupit čerstvé exotické ovoce. Na Afrických trzích najdete tropické ovoce, přímo od drobných farmářů z Ugandy. Bude zde čerstvé ovoce z Afriky, exotické ovoce z Asie, sušené ovoce i koření ze Zanzibaru. Veškeré zboží by mělo být čerstvé a bez jakékoli chemie.

Dubnová dílna pro děti

Kdy: od 2. 4.

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pravidelná výtvarná dílna Severočeské vědecké knihovny se přesunula online. Pomozte svým dětem rozvíjet jejich kreativního ducha a nechte je si vyrobit stylovou kasičku z PET láhve ve tvaru žabky. Návod jak na to, najdete online, na blogu dětského oddělení a facebooku knihovny.

Výlet na Erbenovu vyhlídku

Kdy: Po celý rok

Kde: Erbenova vyhlídka v Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Udělejte si výlet na oblíbenou ústeckou rozhlednu. Cesta nahoru vede sice do prudkého kopce a poté vás ještě čekají schody na samotnou rozhlednu, výhled za namáhavou cestu ale stojí. Z 15 metrů vysoké rozhledny na Dobětické výšině uvidíte nejen celé město, ale dohlédnete až na Milešovku, Bukovou horu, Teplice a Krušné hory. Pokud se na ní chcete vypravit, můžete nasednout na trolejbusy číslo 53 nebo 54, které staví na zastávce Stříbrníky kousek pod ní.

Toulky Ústeckým krajem

Kdy: 15. 3. – 15. 4.

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny (www.svkul.cz)

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Myslíte si, že znáte Ústecký kraj dobře? Pak si určitě zkuste zasoutěžit s ústeckou knihovnou. V rámci akce Březen – měsíc čtenářů, si oddělení studoven připravilo soutěžní hru. Účastníkům přiblíží několik míst z Ústeckého kraje. Ke každé z lokalit uvede tři nápovědy, které pomohou odhalit, o které konkrétní místo se jedná. Zaregistrovat se do hry můžete na stránkách knihovny.

Dopis babičce a dědečkovi

Kdy: do 30. 4.

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Lidé v domově důchodců jsou obzvláště v tuto dobu osamělí a potřebují povzbudit. Pomozte svému dítěti napsat nějaké babičce nebo dědečkovi dopis. Přidat mohou i obrázek. Pak ho stačí vyfotit nebo oskenovat a poslat na e-mail: kleinova@svkul.cz. Knihovníci dají vzkaz do obálky a odvezou ho do domova pro seniory v Ústí nad Labem.

Na procházku po Mariánské skále

Kdy: Po celý rok

Kde: Mariánská skála, Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Kousek přírody přímo za rohem. Běžte se projít po Mariánských loukách až na Mariánskou skálu a užijte si přírody. Pokud jste ze sídliště Dobětice, dost možná máte Mariánské louky přímo pod oknem. A pokud ne, není problém dojet k nim autobusem číslo 5. Vyrazte na malou procházku a dojděte, až na Mariánskou skálu odkud se vám bude naskýtat krásný výhled na město.

Podcast Hraničáře: Platforma pro urbánní kritiku

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Nejnovější epizoda přináší informace o nově vzniklé iniciativě a kolektivu s názvem Participativní platforma pro urbánní kritiku a kreativitu. Jejím záměrem je otevřít prostor pro urbánní spolutvorbu, sdílení poznatků, diskuzi a výzkum města Ústí nad Labem. Podcast si můžete poslechnout online na: soundcloud.com/hranicar/platforma.

Kovadlina — podcast Činoherního studia

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Činoherního studia Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: I když Činoherní studium nemůžete navštívít osobně, můžete s ním zůstat ve spojení skrze nový podcast (poslechový pořad) studia. Podcast je vedený uměleckým šéfem divadla Davidem Šiktancem. Dozvíte se o současném fungování divadla, co je v současné době v plánu a jak můžete být divadlu nápomocni vy. Podcast má již dvě epizody můžete si ji poslechnout na spotify.