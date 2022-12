Shaka CG, Resetedh, Forest Blunt Kdy: Pátek 9. prosince od 20.00 hodin Kde: Veřejný sál Hraničář v Ústí nad Labem Rapeři z Ústí nad Labem se rozhodli, že pomůžou místním, kterým hrozí, že přijdou o domov. A to koncertem v pátek 9. prosince od 20.00 hodin ve Veřejném sále Hraničář v Ústí nad Labem. Veškerý výtěžek z koncertu půjde do fondu Daruj domov, který pomáhá lidem z Ústí zaplatit výdaje spojené s bydlením, na které pomoc od státu nestačí.

Degustace sektů - šumivých vín a frizzanté se sabráží

Kdy: Pátek 9. prosince od 18.00 hodin

Kde: Café Maryša v Ústí nad Labem

Za kolik: 450,- Kč na osobu, včetně 8 vzorků vína

Je tu další ochutnávka vín, tentokrát speciální, tématická: budeme otevírat a ochutnávat šumivá a perlivá vína, tedy sekty a frizzanté a dostaneme se také na sabrage (sabráž). Večerem vás provedu osobně a ochutnáme šumivá vína ze Champagne a z okolí řeky Loiry, tzv. Crémanty, dále Italské Prosecco, které se vyrábí originálně odrůdy Glera, a pak otevřeme sekty z Čech a z Moravy, vyráběné tradiční metodou v láhvi nebo modernějším způsobem, tzv, Charmatovou metodou v tlakové nádobě, resp. v tanku. Na závěr degustace ochutnáme lehčí varianty šumivých vín, resp. vína perlivá - frizzanté i obohacené o vyšší zbytkový cukr.

Vánoční tančírna manželů Rottenbornových 2022

Kdy: Pátek 9. prosince od 19.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem’

Již potřetí bychom Vás rádi pozvali k účasti na novém projektu – tančírně pro mládež i dospělé – zkrátka pro celou veřejnost. Přijděte si zatančit, poslechnout známé písně s vánoční tématikou, relaxujte s přáteli v někdy i hektické předvánoční době a hlavně… hlavně se dobře bavte! Více informací o připravované tančírně se dozvíte na webové stránce www.supertanec.cz/vanocni-tancirna-2022.

Kpt. Krab ve Fillovce

Kdy: Pátek 9. prosince od 19.00 hodin

Kde: Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem

Kpt. Krab doma v Ústí, tentokrát v Galerii Emila Filly! Netradiční dadadiscotéka plná písniček, mluveného slova, netradičního humoru, lásky, vtipu o koni v baru, tanečních beatů a chytlavých refrénu. Kpt. Krab představí hudebně-kulturní program Avantgarda není sranda.

DJ Boris (Kabaret Caligula)

Kdy: Pátek 9. prosince od 22.00 hodin

Kde: Café Max v Ústí nad Labem

V pátek 9. prosince do Café Max přijede Johan Kolínský alias DJ Boris, člen kultovního pražského divadelního souboru Kabaret Caligula, který se hlásí k odkazu nonkonformního římského státníka. Občas nosí medvědí hlavu, jindy kovbojský klobouk, vždy však hraje těžko odolatelnou směs jazzu, groove, swingu, latiny a různých cover verzí. Vedle digitálu tentokrát přiveze i analog na poctivých černých plackách. Máme se na co těšit!

Vánoční dílny v knihovně

Kdy: Sobota 10. prosince od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Přijďte s námi načerpat vánoční náladu. Vytvořte si nespočet výrobků s vánoční tématikou. Těšit se můžete na různá přáníčka, svícny a ozdoby nejen na stromeček. Během dne také proběhne hudební dílna a pásmo čtených pohádek. V rámci vánočních dílen proběhne také grafická dílna zaměřená na techniku linorytu. Vytvořit si budete moct jak vánoční, tak novoroční přání. Workshop proběhne ve dvou časech. Od 10.00 a od 13.30 hod. Na obě pásma je nutná rezervace, z důvodu omezené kapacity. Své místo rezervujte na rezervace@svkul.cz. V e-mailu nezapomeňte uvést, kterého workshopu se chcete zúčastnit (či od 10.00 nebo 13.30 hodin).

Začátečník ve východní Brazílii

Kdy: Sobota 10. prosince od 10.00 hodin

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Zoologický klub zve všechny své členy na setkání do Muzea města Ústí nad Labem, a to v sobotu 10. prosince od 10.00 hodin. Součástí setkání bude přednáška Libora Kunteho Začátečník ve východní Brazílii. Libor Kunte procestoval brazilské státy Bahia a Minas Gerais, kde se rozprostírají deštné lesy, ale také společenstva suchomilných rostlin a v nich žijících živočichů.

Advent se svařákem v Brné

Kdy: Sobota 10. prosince od 15.00 hodin

Kde: Restaurace U kapličky v Brné

Srdečně vás zveme na Advent se svařákem, a to v sobotu 10. prosince od 15.00 hodin. Proběhne soutěž O nejlepší vánočku. Vánočky do soutěže můžete přinést od 14.30 do 15.00 hodin. Drobné ceny jsou připraveny. Pro děti jsou připraveny dílničky, kde si mohou vyrobit vánoční ozdoby.

Vánoční koncert ZUŠ Neštěmice

Kdy: Sobota 10. prosince od 16.00 hodin

Kde: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

Vyrcholení doprovodného programu k vánočním dílnám v knihovně.

Sólové zpěvačky z pěveckého oddělení paní učitelky Jindry Stolleové s klavírním doprovodem Jany Dryákové uvedou Truvérskou mši skladatele Petra Ebena.

Adventní koncert

Kdy: Sobota 10. prosince od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Za kolik: 150 – 430 korun

Světové vánoční melodie … např. Adeste fideles, Jingle Bell Rock, Rolničky, rolničky, Jsou svátky, Panis angelicus, Let It Snow , Už záhy přijde vzácná noc… Dirigent: Viliam Béreš. Zpěv: Zuzana Sochrová, Petr Lüftner a Jaroslav Kovacs. Hrát bude orchestr Severočeského divadla v Ústí nad Labem.

Zimní běh Winter Milada Tour

Kdy: Sobota 10. prosince od 9.30 hodin

Kde: Jezero Milada u Chabařovic

Pátý ročník závodu Winter Milada Run se koná v prostředí jezera Milada u Chabařovic v sobotu 10. prosince. Připraveny budou trasy: 12,5 km a 5,3 km dlouhé.Budou i Olympia dětské závody na 500 m a 1 km. Kapacita startovního pole je 500 závodníků a je plně obsazena. Start Olympia dětských závodů na 500 m je v 10 hodin, na 1 km v 10.15 hodin. Start závodu na 12,5 km je ve 12 hodin, závodu na 5,3 km ve 12.15 hodin. Nebude chybět vánoční stromeček, dárky, Mikuláš, koledy, svařák, cukroví nebo třeba slavnostní vánoční výzdoba. Registrace na www.miladatour.cz.

9. Basta Cheer Cup ve Slunetě

Kdy: Sobota 10. prosince od 10.30 hodin

Kde: Sportcentrum Sluneta v Ústrí nad Labem

V sobotu 10. prosince proběhne v Ústí nad Labem ve Sprotcentru Sluneta již 9. ročník tradiční soutěže ve sportovním cheerleadingu. 9. Basta Cheer Cup bude zahájen v 10.30 hodin. Mezi 13. a 14. hodinou proběhne slavnostní nástup všech 11 klubů z celé ČR a konec je plánován na 19.15 hodin. Soutěže se zúčastní na 500 soutěžících.

Vánoce ve skanzenu Zubrnice

Kdy: Sobota 10. a neděle 11. prosince, vždy od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Muzeum v přírod Zubrnice

Do vánočního se o víkendu oblékne také skanzen v Zubrnicích na Ústecku. Po oba víkendové dny vás čekají tradiční jídla, vůně vánočky, vánoční zpívání a koledování nejen s folklorním souborem, ale také věštby a čarování, výstava betlémů, řemeslný jarmark. Na děti čekají úkoly vánoční stezky, mohou si také v dílnách vyrobit drobný dárek. Vánoční náladu navodí vystoupení pěveckých sborů v kostele. Otevřeno je od 9.00 do 16.00 hodin.

Adventní Dobrotrh 2022

Kdy: Neděle 11. prosince od 13.00 do 18.00 hodin

Kde: Vrchlického sady v Ústí nad Labem

Sousedské setkání plné milých rozhovorů, vůně dobrot, koled, podpory zvířecího útočiště nebo nákupu dárků, to je Adventní dobrotrh. Po loňské online podobě se letos opět vrací do Vrchlického sadů, a to již po třetí. Proto si přijďte udělat radost 11.prosince, nakupte u lokálních výrobců, zazpívejte si či podpořte Spolek u pejska a kočičky. Těšíme se na Vás. Promyky.

Vánoční koncert – Ústecké bambini

Kdy: Neděle 11. prosince od 17.00 hodin

Kde: Dům kultury v Ústí nad Labem

Již 5. Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Ústecké bambini a kroužků Zpívánky pro mrňousky I. A II.

Výstava Rift Zone v Domě umění v Ústí nad Labem

Kdy: Do 11. února 2023

Kde: Dům umění v Ústí nad Labem

Dům umění v Ústí nad Labem hostí až do 11. února 2023 výstavu s názvem Rift Zone. Vystavujícím je Lloyd Dunn (nula.cc). Dílo Rift zone (Riftová zóna) lze chápat jako tajemnou fugu generovaných a nahraných zvuků, které mají reprezentovat průřez zemskými energiemi a skladba zachycuje jejich možnou vnímatelnou podmnožinu. Autor se pokouší o podpovrchové zkoumání vlastností mýtických prvků země, vzduchu, ohně a vody, a to v kontextu systému.

My Fair Lady

Kdy: Neděle 4. prosince od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Slavný americký muzikál z roku 1956. Libreto napsal Alan Jay Lerner a hudbu Frederick Loewe. Inspirací pro tvůrce muzikálu byla slavná divadelní hra Georga Bernarda Shawa Pygmalion z roku 1912. Příběh pojednává o chudé květinářce Elize Doolittlové, kterou si vyhlídl Henry Higgins, arogantní a nesnesitelný profesor fonetiky, který se vsadil s přítelem, plukovníkem ve výslužbě, že z této prostořeké a umouněné měšťačky z nižší vrstvy, udělá kultivovanou dámu, aniž by si někdo povšimnul, že není z vyšších společenských kruhů.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.