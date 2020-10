53. ročník Střekovské kamery

Kdy: sobota 10. října od 10.00 hodin

Kde: Národní dům v Ústí nad Labem

Proč přijít: Mezinárodní soutěžní přehlídka neprofesionální filmové tvorby. Aktuální informace na tel. čísle 475 221 025.

Metody výslechu a získávání informací

Kdy: neděle 11. října od 19.00 hodin

Kde: kino Domu kultury v Ústí nad Labem

Za kolik: 250 Kč

Proč přijít: Přednáška. Naproti vám sedí podezřelý. Říká pravdu nebo lže. Je to svědek nebo zločinec. Jak se mu dostat pod kůži. Pro fanoušky forenzní psychologie bude přednášet kriminální psycholog Ondrej Kubík.

Sirotci

Kdy: neděle 11. října od 19.00 hodin

Kde: Činoherní studio Ústí nad Labem - Obejvák

Proč přijít: Činoherní studio v Ústí nad Labem uvede v neděli 11. října hru Sirotci. Příběh o tom, kam až může zajít oddanost rodině? A je dobré do světa, kde se děje tolik násilí, přivádět další děti? Znepokojivá hra pokládající otázky, na které si diváci musí odpovědět sami. Představení vzniklo v koprodukci Činoherního studia v Ústí nad Labem a Divadelního spolku Kašpar. Autorem hry je Dennis Kelly, režisérem představení Filip Nuckolls. Hrají: Monika Zoubková, Jan Plouhar, Marek Němec.

V ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotky

Kdy: denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin

Kde: Muzeum města Ústí

Za kolik: 30 - 50 korun

Pročpřijít: Zhmotnit zmizelý svět z let 1914 – 1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho. Vidět ji můžete v ústeckém muzeu až do března příštího roku.

Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku

Kdy: do 31. ledna 2021

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Proč přijít: Písek je běžnou, téměř každodenní součástí našeho života, přesto o něm nevíme mnoho zajímavých věcí. O tom, jak je tématika písku pestrá, se můžete přesvědčit na vlastní oči na výstavě v Muzeu města Ústí nad Labem, která se koná až do poloviny srpna letošního roku. Výstavní projekt Písky známé i neznámé představuje přes tři tisíce vzorků písků z celého světa, včetně množství fotografií z oblastí, kde písky vznikají nebo se hromadí. Písek totiž tvoří podstatnou součást nezpevněných hornin zemského povrchu a geologové z něj umí ledacos vyčíst. Někdy ho tvoří úlomky hornin nebo specifických minerálů, podle nichž lze určit, odkud materiál pochází.

BíLá místa

Kdy: prodlouženo do 25. října

Kde: Galerie Hraničář v Ústí nad Labem

Proč přijít: Výstava vznikla z iniciativy kurátorské dvojce ve složení Vendula Fremlová a Věra Duždová Horváthová. Hlavním tématem výstavy BíLá Místa se stal rasismus a společenské pohyby s ním spojené.

Výlet na hrad Střekov

Kdy: středa – neděle 10.30 – 16.30 hodin v říjnu

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Za kolik: 80 - 100 korun

Proč přijít: Gotický hrad je jednou z dominant měst Ústí nad Labem. Pokud máte rádi památky měli byste ho alespoň jednou navštívit. Hrad Střekov byl vystavěn v 14. za účelem ochrany říční stezky po Labi. Přestože část opevnění je rozbořená, některé kamenné zdi jsou stále velmi dobře zachovalé. Z věže se návštěvníkům nabízí malebné vyhlídky na řeku a kopce Českého středohoří. Kromě hradu samotného jsou k prohlédnutí i kresby a fotografie hradu a některé repliky historických zbraní. V prostorách bývalé kovárny funguje restaurace.

Vzhledem k nepředvídatelné situaci, je dobré zkontrolovat si u pořadatele, zda se akce opravdu koná. Nařízení se mění každým dnem, pořadatelé ruší akce, aniž by nás informovali. Děkujeme za pochopení.