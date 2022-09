Techno Hammer Night

Kdy: Pátek 9. září od 22.00 hodin

Kde: Klub Kladívko v Ústí nad Labem

Večer a noc plná techno muziky. Timetable: 21.30 – 23.00 Prody Bee B2B Andym, 23.00 – 00.30 Stefuno, 00.30 – 02.00 Patricio Strix, 02.00 – 03.30 P.G.H, 03.30 – 05.00 Beda.

Trmická desítka

Kdy: Sobota 10. září od 10.00 hodin

Kde: Start na zámku v Trmicích

Již 9. ročník silničního běhu za Přemyslem Oráčem na 10 kilometrů. Trasa hlavního závodu: Zámecká ulice Trmice – Koštov – Nové Stadice – Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče a zpět po silnici č. 258. Na trase budou zřízeny dvě občerstvovací stanice na 4. a 6. kilometru, na občerstvovací stanici bude k dispozici voda. Občerstvení po doběhu bude k dispozici za cílem u vstupu do zámku Trmice. Je vypsáno několik kategorií.

Muzeum v přírodě Zubrnice zve na Páru v muzeu

Kdy: Sobota 10. září od 9.00 do 15.00 hodin

Kde: Muzeum v přírodě Zubrnice

Za kolik: Pouze s průvodcem 40 Kč

V sobotu 10. září ožije Muzeum v přírodě Zubrnice pořadem nazvaným Pára v muzeu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout parní lokomobilu, která byla využívána pro pohon zemědělských strojů. Dům z Loubí oživí děti z Dětského domova na Střekově. Celý den se bude péct v kachlovém sporáku a společně s dětmi nakrouháme zelí, které našlapeme do zelňáku. Použije se starý recept původních, německy mluvících obyvatel, kteří do zelí přidávali jalovec. Návštěvníci budou mít možnost nakrouhat jablka a vylisovat si čerstvý mošt z jablek nasbíraných přímo v muzejním sadu. Kromě práce čeká především na dětské návštěvníky řada dávno zapomenutých her. Ke zhlédnutí budou i tři současně probíhající výstavy. Vstupné se na tuto akci neplatí, zpoplatněny jsou pouze prohlídky s průvodcem a je samozřejmě možné přijet i po kolejích.

Pivovar Velké Březno zve na tradiční Den otevřených dveří

Kdy: Sobota 10. září od 11.30 hodin

Kde: Pivovar Velké Březno

Populární Den otevřených dveří je po několikaleté pauze zpět! Brány pivovaru Velké Březno se návštěvníkům otevřou v sobotu 10. září od 11.30 hodin. A všichni si přijdou na své: k dobré náladě zahrají populární kapely, připraveny budou i soutěže a závěrečný ohňostroj. Vstupné se neplatí, všechny druhy piv si lidé mohou koupit za dvacetikorunu. Celým odpolednem hosty pivovaru provede moderátor Petr Zajíček. Z hudebního programu vybíráme koncert skupiny Lucie Revival (od 11.30), Elán Revival (15.45), AC/DC Revival (18.20) a Divokej Bill Revival (19.30). Hudebním vyvrcholením večera se stane vystoupení skupiny Arakain od 21 hodin. Bude i silácká nebo řezbářská show.

Lollipopz míří se svou Lízátkovou party do letního kina v Ústí

Kdy: Sobota 10. září od 15.00 hodin

Kde: Letní kino v Ústí nad Labem

V sobotu bude letní kino v Ústí nad Labem patřit dětské pěvecké a taneční skupině Lollipopz, která zde představí svou Lízátkovou party. Anet, Amy, Neli a Annie si připravily zcela nový program, ve kterém nebudou chybět nové písničky z připravovaného alba, ale samozřejmě i staré a oblíbené, jako například První Láska, Mezi Hvězdy, Lollyškola nebo O prázdninách je fajn! Nebude chybět soutěž a pořádná nálož zábavy a radosti, na kterou jsou všichni při této show zvyklí.

Barevná planeta v Ústí nad Labem

Kdy: Sobota 10. září od 13.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

V Ústí nad Labem, v Městských sadech, se koná v sobotu 10. září festival Barevná planeta, který přibližuje kulturu cizích zemí. Nabídne tři hudební pódia a řadu workshopů, etnostánky, ochutnávky a atrakce pro děti. Hlavním hostem bude francouzská kapela Lehmanns Brothers. Začátek ve 13.00 hodin.

Mariánská strašidla

Kdy: Neděle 11. září od 10.00 do 12.00 hodin

Kde: V Ústí nad Labem, start na začátku cesty na Mariánskou skálu v Dobětické ulici

Pohádková stezka Mariánskou skálou a Bertiným údolím. Na děti čeká více jak 25 strašidel a úkolů.

Dny evropského dědictví – Antonín a Olga Chotkovi – Oživený zámek

Kdy: Neděle 11. září od 10.00 hodin

Kde: Zámek Velké Březno

Za poutavého vyprávění kostýmovaných průvodců před Vámi ve formě hraných scén ožijí skutečné, silné a pravdivé příběhy obyvatel velkobřezenského zámku. V hraných scénách před Vámi ožije skutečný, silný a pravdivý příběh, baronky Olgy von Moltke a hraběte Antonína Chotka.

13. Malý Hamburk 2022

Kdy: Neděle 11. září od 15.00 hodin

Kde: Městské sady v Ústí nad Labem

Druhá záříjová neděle Vám v Městských sadech nabízí následující program:

Od 15.00 Kvarte Tones – dívčí vokální kvartet vznikl za studentských let na Konzervatoři Jaroslava Jažka. Další dívka podporuje zpěvačky jednoduchou podkresovou kytarou. Od 16.00 Hambaeros – opět převážně ženská kapela, ve které si velmi notují zpěvačka Kiticzka s klavíristkou Wasser a třetí do party je brilantní Petra na basovou kytaru. Od 17.00 U-style – šestičlenná kapela hraje americké country a opírá se jak o výborné vokály, tak i profesionální muzikantské výkony svých členů.

Pohádková neděle na hradě Střekov

Kdy: Neděle 11. září od 15.00 hodin

Kde: Hrad Střekov

Sváťovo Dividlo se představí při další Pohádkové neděli na hradě Střekov. Tentokrát bude hrát pohádku Perníková chaloupka

Giuseppe Verdi: Nabucco

Kdy: Neděle 11. září od 17.00 hodin

Kde: Severočeské divadlo v Ústí nad Labem

Vášnivá a silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí. Nejúspěšnější představení Severočeského divadla poslední doby, které sklidilo četné úspěchy nejen v ČR ale i v zahraničí. Vášnivá a stále silná Verdiho hudba vypráví biblický příběh o utiskovaném židovském národu a jeho osvobození z babylonského zajetí, sbor Židů v této opeře patří k nejkrásnějším sborům celé operní literatury. Režie zkušeného Martina Dubovice, atraktivní kostýmy renomovaného Josefa Jelínka, scéna a celkové zpracování uspokojí i našeho nejnáročnějšího diváka.

Experimentátor Karl Gottstein

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem hostí výstavu legendárního ústeckého fotografa Karla Gottsteina. Na svou dobu unikátní širokoúhlé fotografie Ústí. Experimenty se snímky skrz kravské oko. Konstrukce nestandardních fotoaparátů na koleni. To všechno je spojeno s výjimečným ústeckým fotografem – experimentátorem Karlem Gottsteinem. Gottstein prožil mládí v Pardubicích, kde začal i fotografovat a v roce 1943 měl první výstavu. Do Ústí nad Labem přišel v roce 1947 a zdejší krajina ho uhranula. V letech 1952 až 1971 pracoval jako inspektor jeviště v ústeckém divadle. Svůj první fotoaparát sestavil v roce 1958 a nazval ho Přemysl. Hlavními tématy jeho snímků jsou městské exteriéry, krajina a architektura. Zemřel v roce 1979.

Flaška

Kdy: Do 28. února 2023

Kde: Muzeum města Ústí nad Labem

Od demižonů k ruinám, aneb 150 let největší lahvárny v monarchii, tak je charakterizována nová výstava v Muzeu města Ústí nad Labem pod názvem Flaška, která tak připomíná kdysi největší lahvárnu v Rakousko-Uhersku. Rozsáhlá expozice stojí především na stovkách lahví rozmanitých barev, tvarů a velikostí. Výstava potrvá do února 2023.

Masarykovo zdymadlo je technicky dokonalé vodní dílo

Kdy: Kdykoliv

Kde: Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Pod střekovskou skálou v Ústí nad Labem můžete také v novém roce přejít na druhý břeh Labe a zároveň si přitom prohlédnout technicky dokonalé vodní dílo, zbudované v letech 1923 až 1936, s cílem zajistit splavnost řeky. Součástí Masarykova zdymadla jsou dvě plavební komory, hydroelektrárna se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami a také jez, s jehož pomocí lze dosáhnout rozdílu hladin o výšce téměř 10 metrů. Součástí jezu je i rybí přechod. Ke zdymadlu lze dojet autobusem nebo lze jít z centra pěšky. Ideální to je přes střekovskou stranu, kde vede cyklostezka. Jde o nenáročnou procházku.

Hrad Střekov

Kdy: Do 30. října. V období červen až srpen je otevřeno úterý – neděle 9.30 – 18.00 hodin jako „jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě“.

Kde: Hrad Střekov v Ústí nad Labem

Jedna z nejnavštěvovanějších kulturních památek severních Čech, jejíž stavba byla započata v roce 1316. Navštivte romantickou zříceninu hradu a nechte se o okouzlit výhledem, který Goethe popsal jako jeden z nejkrásnějších ve střední Evropě.