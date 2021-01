Na Klínovec na běžky

Kdy: V zimě, pokud je sníh

Kde: Klínovec

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vyrazte na běžky kochat se zasněženou zimní krajinou. Krušnohorská bílá stopa sice v současné chvíli není udržována lyžařskými středisky, množství lyžařů, které ale od sněhové nadílky již vyrazilo do hor, sjízdnou stopu vytvořili. Vydejte se také do zasněžené zimní přírody. Najednou budete rádi i za roušku, díky které vám obličej bude mrznout o něco méně. Pokud si chcete být sjízdností trasy předtím, než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Na Kozí Vrch za výhledem

Kdy: Po celý rok

Kde: Kozí Vrch,Ústí nad Labem

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nedaleko městské částí Mojžíř leží Kozí vrch, ze kterého se naskýtá nádherný pohled do krajiny. Na vrcholku Kozího vrchu je skalní plošina, ze které je krásný výhled do údolí řeky Labe, na Bukovou horu nebo do Ústí nad Labem. Celou trasu vede značená turistická stezka, odbočka ze zelené trasy z Neštědic do Neštěmic. Výlet samotný nezabere moc času, cesta nahoru je dlouhá asi jen 2 kilometry.

Doerellova vyhlídka

Kdy: Po celý rok

Kde: Dubičky

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: U obce Dubičky se nachází Doerellova vyhlídka odkud se naskýtá výhled na údolí řeky Labe. Dohlédnete až na vrchy Deblík, Varhošť a Lovoš. Jmenuje se po německém romantickém malíři Ernstu Gustavu Doerellovi, který si toto místo oblíbil a často zde maloval, inspirován zdejší krajinou. Z obce Dubičky tam lze snadno dojít po zelené turistické značce.

Nej Severočeské vědecké knihovny

Kdy: do 28. 2. 2021

Kde: Online na stránkách Severočeské vědecké knihovny

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Pokud jste si nestihli prohlédnout výstavu uspořádané u příležitosti 75. výročí Severočeské vědecké knihovny, máte teď druhou možnost a prohlédnout si vše online. Severočeská vědecká knihovna prezentuje výběr svých knižních pokladů – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. K výstavě byl vydán stejnojmenný průvodce, který knihy známé i neznámé blíže popisuje a představuje. Výstavu si můžete prohlédnout na: https://www.svkul.cz/detail-akce/dvacet-plus-jedna-nej-severoceske-vedecke-knihovny/

Vyrazte na běžky do Tisé

Kdy: V zimě, pokud je sníh

Kde: Tisá, Petrovice, Sněžník

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Nasněžilo a tak je na čase vytáhnout lyža a vyrazit kousek za Ústí pokochat se projížďkou krásnou zimní krajinu. Běžkařské trasy v Tisé jsou zařazeny do Krušnohorské bílé stopy. Úsek který běží Krásný Les - Petrovice - Tisá - Sněžník je částí hlavní Krušnohorskou magistrálu v délce 24 km. Mezi Petrovicemi a Sněžníkem jsou na výběr tři okruhy v délce 20 km červený, 9 km zelený a 6 km žlutý. Pokud si chcte být sjízdnstí trasy předtím než vyrazíte jisti, můžete si ji zkontrolovat na skimapě.

Vysoký Ostrý slibuje vyhlídku do dáli

Kdy: Po celý rok

Kde: Vysoký Ostrý

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Vysoký Ostrý je kopec nad východní částí města Ústí nad Labem. Vypíná se nad městskými částmi Střekov a Brná nad Labem. Na vrcholku je upravená plošina s rozhledovou mapou, která slouží jako vyhlídkový bod. Za příznivých podmínek jsou odtud vidět nejen údolí řeky Labe, ale také České středohoří a Krušné hory, či dokonce Říp, Bezděz, Ještěd nebo Děčínský Sněžník. Na vrchol vede naučná stezka Pod Vysokým Ostrým. Dlouhá je 8,5 kilometrů a má 16 zastavení s informačními tabulemi. Přístup je sem z Nové Vsi, která je dostupná městskou hromadnou dopravou z Ústí nad Labem.

Děčínský Sněžník

Kdy: Po celý rok

Kde: Děčínský Sněžník, Děčín

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Děčínský Sněžník láká turisty na krásné výhledy na České středohoří, ale i na Národní park Česko-Saské Švýcarsko. Vyrazte za hranice okrasu Ústecka a zajeďte si na výlet na Děčínský Sněžník. Jedná se o pískovcovou horu sedm kilometrů severozápadně od města Děčína. Nejvýznamnějším výhledovým bodem je 33 m vysoká kamenná rozhledna, která skýtá nádherný výhled na okolní krajinu. Pokud vám nevadí delší turistická cesta, na Děčínský Sněžník se dá dostat z Děčína po červené turistické značce.

Podcast Hraničáře: Postindustriální město

Kdy: Kdykoliv

Kde: Online na stránkách Hraničáře

Za kolik: Zdarma

Proč přijít: Hraničář vám přináší kulturní osvětu v jakémkoliv čase. Poslechněte si nějaký z jeho podcastů - audiopořad na specifické téma. Třeba ten o historii Ústí. První díl se věnuje výrazné industriální minulosti a jejímu dopadu na urbanismus a územní plánování města. Díl se zaměřuje na historický vývoj, důležité milníky, deindustrializaci města a úpravě veřejného prostoru. Autoři podcastu jsou Štefan Pecko, Hana Kokšalová, Barbora Kropáčková a Jan Wilda. Podcast můžete najít přes stránky Hraničáře nebo na odkaze: https://soundcloud.com/hranicar/postindustrialni-mesto

Tip na knihu: Všichni žijem v blázinci

Kdo: Radkin Honzák a Renata Červenková

Kde: nakladatelství Vyšehrad

Psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák se v rozhovorech s novinářkou Renatou Červenkovou zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým. Témata jednotlivých rozhovorů nejsou povzbudivá, ale Radkin Honzák se bere s nadhledem a lehkou ironií. Vtipně komentuje fenomény dnešní doby. Kniha má 216 stran a je k dostání v internetových e-shopech.

Tip na knihu: Kruh

Kdo: Rona Halsall

Kde: vydavatelství Katto

Co byste byli ochotni udělat, abyste ochránili svou rodinu? Otázku pokládá autorka Rona Halsall ve svém knižním thrilleru Kruh. Když Mel otevře dveře krásné horské chaty uprostřed Grizedaleského lesa, kde se měla setkat se svým manželem Lukem a s dětmi Callumem a Tessou, pocit radosti ze společné dovolené je ten tam. Chata je prázdná, krbová kamna vychladlá, po zemi rozházené oblečení. Na krbu visí lístek se zprávou: šli jsme se projít. Mel spadne kámen ze srdce, jsou v pořádku. Ale jakmile se venku setmí a chatu obklopí černočerná tma, pocit bezpečí vezme za své.



Tip na hru: Co na to Češi

Kdy: ve volném čase s rodinou nebo přáteli

Kdo: vydavatelství Albi

Ať se lidí zeptáte na sebejasnější otázku, nikdy nedostanete stejnou odpověď. Každý máme svůj názor, ať už je správný nebo špatný. A právě proto, když dáte hlas lidu, dostanete odpovědi, které vás mohou překvapit. A o tom je nejen televizní, ale i desková hra Co na to Češi. Je na čase se naladit na vlny českého myšlení, protože to při hře Co na to Češi budete potřebovat. Pokud vám je ten název povědomý, pak je to správně. Jedná se totiž o populární televizní show, kterou vysílá TV Nova. Ale tentokrát se budete muset obejít bez moderátora.