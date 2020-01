Zimní vycházka za ptáky do mokřadů

KDY: 1. 2. od 9 hodin

KDE: Jezero Milada

ZA KOLIK: Zdarma

Sraz na parkovišti na svahu jezera za trmickou teplárnou, trasa vycházky bude upřesněna podle aktuálního stavu výskytu ptáků na jezeře a na stavu zamrznutí lokality. Teplé oblečení a dalekohledy s sebou. Výpravu vede Václav Beran.

Sobotní tančírna latinských rytmů

KDY: 1. 1. od 19 hodin

KDE: Severočeská vědecká knihovna, Wolfrumova čítárna

ZA KOLIK: 100 korun jednotlivec, 150 korun pár



Jana Štaffa vás naučí základy latinských tanců. V průběhu večera vám zatančí ve stylu bachata profesionální tanečníci z Prahy - Pavel Šimek a Eliška Maco, kteří povedou i malý taneční workshop. Nutná rezervace na bohacova@svkul.cz

25 km/h

KDY: 2. 2. od 15 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 130 korun, 90 korun snížené

Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvolených životních cestách se dva bratři setkávají na pohřbu svého otce. V emocionálním (i alkoholovém) opojení vydávají na výlet, o kterém snili už jako kluci. Na výlet skrz celé Německo na stařičkých mopedech.

Klasický vánoční balet Louskáček

KDY: 2. 2. od 15 hodin

KDE: Severočeské divadlo opery a baletu

ZA KOLIK: 150 - 430 korun



Přednáška ze světa zvířat a hlavně z teraristiky. Těšit se můžete na hady, sklípkany, agamy, chameleony, leguány a další z terarijních zvířat. Vhodné a zajíavé i pro děti.

Nový Zéland Working Holiday

KDY: 2. 2. od 17 hodin

KDE: Čajovna u Vysmátý Žáby

ZA KOLIK: 80 korun

Working Holiday se každý rok otevírá 1200 míst pro občany České republiky do věku 35 let. Zažijte rok na Novém Zélandu, kdy budete pracovat, cestovat a užívat si nádherné přírody. Na přednášce se dozvíte, jak absolvovat celý proces žádosti o vízum, co všechno zařídit před odletem, co po přistání a jak si celý pobyt maximálně užít.

Daleko od Rykjavíku

KDY: 2. 2. od 17:30

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 130 korun, 90 korun snížené



Příběh o silné a tvrdohlavé ženě se odehrává v kulisách překrásné islandské krajiny a je protkán jemnou severskou absurditou. Když chamtivé farmářské družstvo zažene do kouta dosud nenápadnou ženu, narazí na tvrdý odpor – ostré příspěvky na Facebooku, mléko i zásoby hnoje.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 2. 2. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun

Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.