Fonotest

KDY: 11. 1. od 19 hodin

KDE: Pivnice Panorama

Pivnici Panorama rozezní tóny kapely Fonotest. Zahrají k tanci i poslechu.

Myslivecký ples

KDY: 11. 1. od 20 hodin

KDE: Restaurace Zátiší Chabařovice

ZA KOLIK: 250 korun včetně tomboly

Těšit se můžete na živou hudbu (skupina KLS) a nebude chybět ani bohatá zvěřinová tombola nebo zvěřinový guláš.

JUMP Family doskákala do druhých narozenin

KDY: 12. 1. od 9 hodin

KDE: JUMP Family Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 209 korun základní vstupné, děti do 15 let 169 korun



Přijďte si zaskákat a pobavit se do Jump Family v Ústí. Každou hodinu od 9 do 18 hodin budete mít možnost se zapojit do detektivní hry a hledat ceny rozmístěné po aréně. Mezi ceny je například permanentka, dárkový poukaz, trička, náramek, nápoj a další. Na oslavě se potkáte i s maskoty Jump Family: myškou Minnie, myšákem Mickey a skákající veverkou.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 12. 1. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun



Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.