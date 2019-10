Víkendové tipy pro 12. a 13. září

Poslechnout si hudbu let 60. či současný underground, zajít si do divadla anebo si jít zabruslit. To vše a mnohem více můžete podniknout o víkendu 12. a 13. října.

Divadlo Husa na provázku: Vitka | Foto: archiv pořadatelů

Ústecký SWAP

KDY: 12. 10. od 10 hodin

KDE: CPR Ovečka Dobětice, Poláčkova 2

ZA KOLIK: Zdarma Přijďte se smysluplně zbavit věcí. Už nikdy více prohrabovat přetékající šuplíky a plnou skříň ramínek. Pojďte vstříc minimalismu. Prodlužte život věcem, ať neleží netknuté, ale slouží dál. Přinesete funkční věci, které nepoužíváte nebo jich máte moc a odnesete si něco jiného a nového, co zrovna potřebujete. Ústecký MAGOR

KDY: 12. 10. od 10:05

KDE: Cyklokemp Loděnice

ZA KOLIK: Pro účastníky 444 - 777 korun, diváci dobrovolné



Magor race nepotřebuje umělé překážky, najde si ty přírodní a každý, kdo ho kdy uběhl, může potvrdit, že je to o tom užít si krásy přírody. Stoletá diskotéka Haška & Dostála

KDY: 12. 10. od 20 hodin

KDE: Národní dům

ZA KOLIK: 80 korun Akce nabízející hudbu šedesátých, sedmdesátých a někdy i osmdesátých let. Na všechny hity si můžete i zatancovat. Elektropopová kapela Midi Lidi rozezvučí Hraničář

KDY: 12. 10. od 21 hodin

KDE: Zastávka Vojanova ZOO a komunitní zahrada spolku Žížala na Terase

ZA KOLIK: 290 korun



Electro undergroundovákapela Midi Lidi vystupuje už od roku 2006. Kapelu tvoří Petr Marek, Prokop Holoubek, Tomino Kelar, Markéta Lisá a další. Za svou existenci vydali nespočet alb jako například „Čekání na robota“, „Operace „Kindigo!““ , „Give Masterpiece a Chance!“ a řadu dalších. Rovněž složili soundtracky k několika filmům a rádi jezdí na turné. Představení Vitka vypráví osud slavné české skladatelky a dirigentky

KDY: 13. 10. od 19 hodin

KDE: Severočeské divadlo

ZA KOLIK: 200 - 450 korun Příběh o závratném vzestupu mladé ženy, která se dokázala prosadit v oblasti, jež je dodnes vyhrazena především mužům. Ženy, jejíž život byl fascinujícím koktejlem výjimečného nadání a píle, ale i svobodomyslnosti, nespoutanosti a náruživosti, kterými šokovala své okolí. Žila všemu navzdory – jakoby věděla, že na všechno, co chce stihnout, jí zbývá pouhých pár let mezi dvěma válkami. Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 13. 10. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun



Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.

Autor: Anna Himmelová