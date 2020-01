Svět zvířat, blíže přírodě…

KDY: 18. 1. od 10 hodin

KDE: Národní dům Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 20 korun, děti zdarma

Vstupte do Světa zvířat a zavítejte na chovatelskou a pěstitelskou burzu v Ústí nad Labem. Burza se koná pravideně v Národním domě v Ústí nad Labem každý měsíc. Můžete vidět spousty druhů akvarijních rybiček, akvarijních rostlin, akva.pomůcek, jezírkové ryby, hlodavce, hady, ještěry, krmení a doplňky pro plazy, krmení pro ptactvo a hlodavce a spousty dalšího.

Pinocchio

KDY: 18. 1. od 17 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 99 korun



Příběh o snech a přáních, která se mohou vyplnit, pokud si je opravdu ze srdce přejeme. O tom, že ve světě se člověk nemusí ztratit, pokud neztratí sám sebe. Pinocchio hledá své místo v životě, aby nakonec zjistil, že pravé štěstí je někdy blíže, než si myslíme.

Večer plný Country

KDY: 18. 1. od 19 hodin

KDE: Restaurace PRAHA

Vůbec poprvé kapela Péráci vystoupí se svými hosty - chlumeckou country skupinou Nádraží. Rezervace míst na e-mailu clatters.martin@seznam.cz.

Travestishow

KDY: 18. 1. od 20 hodin

KDE: Svatba snů - Dinoel

ZA KOLIK: 120 korun



Transbestie z Ústí nad Labem budou ve v svatba snů Dinoel. Dojde i na disko s Dj Jooe.

Hurá na pohádky + výtvarná dílna

KDY: 19. 1. od 15 hodin

KDE: Veřejný sál Hraničář

ZA KOLIK: 70 - 100 korun

Pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky a jejich bystré sourozence a zvědavé rodiče. Provedou vás dva zábavní a věčně hladoví medvědí kamarádi Nedvěd a Miška. Po filmu následuje výtvarná dílna Tamaryšek pro děti ve věku 3-8 let.

Zlatovláska

KDY: 19. 1. od 16 hodin

KDE: Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem



Klasická loutková pohádka v podání Sáťova divadla.

Veřejné bruslení na Zimním stadionu

KDY: 19. 1. od 17:30

KDE: Zimní stadion

ZA KOLIK: Plná cena 40 korun/Zlevněná cena 15 korun



Zimní stadion pořádá pravidelné veřejné bruslení. Přijďte si tedy zabruslit i tuto neděli. Na místě je možnost brusle si zapůjčit.

Homo Faber

KDY: 19. 1. od 19 hodin

KDE: Činoherní studio

ZA KOLIK: 200 korun, zlevnéné vstupné 99 korun



Divadelní adaptace jednoho z nejvýznamnějších románů 20.století. Život Waltera Fabera, inženýra, který se vždy a za každých okolností řídí „zdravým rozumem“, navždy změní náhodné setkání s mladou ženou. V titulní roli Martin Finger.

Velké lásky v malém hotelu

KDY: 19. 1. od 19 hodin

KDE: Dům kultury Ústí nad Labem

ZA KOLIK: 300 -390 korun v předprodeji, na místě 450 korun



Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.